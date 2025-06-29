قد يؤدي أخذ هذا النوع من Advil للنوم إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف

Ibuprofen (المعروف أيضًا باسم Advil) هو الكثير من الناس إلى الأوجاع والآلام العرضية. قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من ألم مزمن إلى أخذ الإيبوبروفين بشكل أكثر انتظامًا ، خاصةً إذا كان هذا الألم يتداخل مع قدرتهم على النوم. يمكن أن يؤدي الألم المزمن إلى تعطيل النوم ، مما يؤدي إلى نوم أقل بشكل عام ، وفقًا لمؤسسة النوم. وعندما لا تحصل على راحة كافية ، قد تجد نفسك أيضًا أكثر حساسية للألم ، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى زجاجة إيبوبروفين في كثير من الأحيان.

يقوم Advil بإعداد تركيبات مختلفة ، وقد يبدو أن صيغة ليلا ، Advil PM ، قد فازت بالجانبين لمساعدتك على النوم أثناء إدارة الألم. تحصل على 200 ملليغرام من الإيبوبروفين لمنع بعض الإنزيمات التي تسبب الألم والالتهابات. المكون النشط الآخر لـ Advil PM هو Diphenhydramine ، وهو من الناحية الفنية مضادات الهيستامين. هذا النوع من الجيل الأول من مضادات الهيستامين له تأثير جانبي معروف من النعاس. لهذا السبب ستجد أيضًا ديفينهيدرامين في بعض أدوات النوم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

يعتبر Diphenhydramine دواءًا مضادًا للكولين ، مما يعني أنه يمنع الأسيتيل كولين ، وهو مادة في عقلك المرتبط بالتعلم والذاكرة. بعض أنواع مضادات الاكتئاب ، وأدوية التحكم في المثانة ، والأدوية لأعراض باركنسون تقع أيضًا في فئة مضادات الكولين. على الرغم من أن PM Advil PM من حين لآخر قد يساعد في الألم أثناء النوم ، إلا أن تناول الأدوية المضادة للكولين قد تم ربطه على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالخرف.