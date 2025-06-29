قد يؤدي أخذ هذا النوع من Advil للنوم إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف

Ibuprofen (المعروف أيضًا باسم Advil) هو الكثير من الناس إلى الأوجاع والآلام العرضية. قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من ألم مزمن إلى أخذ الإيبوبروفين بشكل أكثر انتظامًا ، خاصةً إذا كان هذا الألم يتداخل مع قدرتهم على النوم. يمكن أن يؤدي الألم المزمن إلى تعطيل النوم ، مما يؤدي إلى نوم أقل بشكل عام ، وفقًا لمؤسسة النوم. وعندما لا تحصل على راحة كافية ، قد تجد نفسك أيضًا أكثر حساسية للألم ، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى زجاجة إيبوبروفين في كثير من الأحيان.
يقوم Advil بإعداد تركيبات مختلفة ، وقد يبدو أن صيغة ليلا ، Advil PM ، قد فازت بالجانبين لمساعدتك على النوم أثناء إدارة الألم. تحصل على 200 ملليغرام من الإيبوبروفين لمنع بعض الإنزيمات التي تسبب الألم والالتهابات. المكون النشط الآخر لـ Advil PM هو Diphenhydramine ، وهو من الناحية الفنية مضادات الهيستامين. هذا النوع من الجيل الأول من مضادات الهيستامين له تأثير جانبي معروف من النعاس. لهذا السبب ستجد أيضًا ديفينهيدرامين في بعض أدوات النوم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
يعتبر Diphenhydramine دواءًا مضادًا للكولين ، مما يعني أنه يمنع الأسيتيل كولين ، وهو مادة في عقلك المرتبط بالتعلم والذاكرة. بعض أنواع مضادات الاكتئاب ، وأدوية التحكم في المثانة ، والأدوية لأعراض باركنسون تقع أيضًا في فئة مضادات الكولين. على الرغم من أن PM Advil PM من حين لآخر قد يساعد في الألم أثناء النوم ، إلا أن تناول الأدوية المضادة للكولين قد تم ربطه على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
لماذا قد يؤثر Advil PM على خطر الخرف لدى كبار السن من كبار السن
لأن Diphenhydramine هو مضادات الهيستامين ، ستجد أيضًا هذا المكون في Benadryl. سواء كنت تأخذ Advil PM للألم الليلي أو Benadryl لحساسية ليلية ، فإن Diphenhydramine وغيرها من مضادات الهيستامين من الجيل الأول يمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ. بمرور الوقت ، قد تؤثر هذه الأدوية على الإدراك. دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الحساسية والمناعة السريرية: في الممارسة العملية ، اتبعت أكثر من 700000 شخص يعانون من التهاب الأنف التحسسي-بعضهم أخذ مضادات الهيستامين من الجيل الأول مثل ثنائي الفينهيدرامين. كان لدى الأشخاص الذين استغرقوا أقصى استفادة من مضادات الهستامينات أكثر بنسبة 50 ٪ من خطر الإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموها لحساسيةهم.
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إذا كنت أصغر سناً ، فقد لا تلاحظ آثار حظر الأسيتيل كولين لهذه الأدوية على تفكيرك. ولكن مع تقدمك في السن ، ينتج جسمك بشكل طبيعي أقل من الأسيتيل كولين ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد. يمكن للأدوية المضادة للكولين مثل Advil PM أن تؤدي إلى زيادة هذه المستويات المخفضة بالفعل ، والتي قد يكون لها تأثير أقوى على عقلك. علاوة على ذلك ، تميل الأدوية إلى البقاء في مجرى الدم لفترة أطول لدى كبار السن لأن كبدهم والكلى يعالجون الأدوية ببطء أكثر.
كيف تؤثر بعض الأدوية الموصوفة على خطر الخرف
تتوفر Advil PM و Benadryl على المنضدة ، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك حول استخدام هذه الأدوية أو أي مكملات ، خاصة إذا كنت تتناول أيضًا الأدوية المضادة للكلفات الموصوفة. نظرت دراسة أصغر نشرت في عام 2019 في الطب الداخلي JAMA على وجه التحديد في الأدوية المضادة للكولين الموصوفة. كان لدى الأشخاص الذين أخذوا أعلى جرعات ما يقرب من 50 ٪ من خطر الإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لم يصفوها. كان الخطر أكبر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية لعلاج مرض انفصام الشخصية ، ومشاكل المثانة ، ومرض باركنسون.
(تعرف على أداة يمكن أن تتنبأ بمخاطر الخرف.)
قد لا تكون الأدوية المضادة الكولين هي الوحيدة المرتبطة بمخاطر الخرف. وجدت مراجعة 2024 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن الاستخدام طويل الأجل للبنزوديازيبينات ، مثل Xanax و Valium ، يرتبط أيضًا بمخاطر أعلى من الخرف. لهذا السبب ، لا ينصح البنزوديازيبينات بكبار السن. أسيتامينوفين وجرعات عالية من المواد الأفيونية يمكن أن تثير مخاطر الخرف كذلك. من ناحية أخرى ، قد تساعد بعض الستاتينات التي يمكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ على حماية الدماغ من الخرف. ولكن لا يوجد أدلة كافية للتوصية باستخدام الستاتين على وجه التحديد لمنع الخرف.