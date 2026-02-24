قد يتجه اتحاد كرة القدم الأميركي إلى علاقة من أربع مباريات مع YouTube

من الأفضل لعشاق كرة القدم أن يكونوا مستعدين لمشاهدة المزيد من الألعاب على YouTube في المستقبل.

أفادت مجلة Sports Business Journal أن المنصة هي المفضلة للحصول على قائمة من أربع مباريات من مسابقات الموسم العادي التي احتفظ بها اتحاد كرة القدم الأميركي كجزء من صفقة أسهم مع ESPN.

أطلق التقرير على موقع يوتيوب لقب “الزعيم المبكر” لهذه الحزمة، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الأطراف المهتمة بها.

كانت الألعاب الأربع في الحزمة جزءًا من الصفقة المضاءة مؤخرًا بين ESPN وNFL والتي ستشهد حصول الأول على ملكية NFL Network بينما يحصل الدوري على حصة 10 بالمائة في ESPN.

ولم يكن من الواضح على الفور ما هي الألعاب التي ستكون جزءًا من الحزمة، على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يتصور أن بعض مباريات الدوري الدولية يمكن أن تنتهي على المنصة الرقمية.

كتبت مجلة Sports Business Journal: “إلى جانب العنصر الدولي، يمكن أن تكون الألعاب الأخرى التي يمكن أن تذهب إلى YouTube مخصصة للنوافذ الحصرية في أي مكان آخر في التقويم، مثل وقت لاحق من الموسم عندما التقطت شركات البث مثل Peacock أو ESPN + ألعابًا في الماضي”. “أخبرت مصادر أخرى SBJ أن اتحاد كرة القدم الأميركي قد يكون مهتمًا بتوسيع قائمة الجمعة السوداء، والتي كانت لعبة Prime Video الوحيدة حتى الآن.”

تشير قائمة الألعاب إلى وجود علاقة متنامية بين اتحاد كرة القدم الأميركي ويوتيوب حيث تصبح المنصات الرقمية وخدمات البث أكثر بروزًا عندما يتعلق الأمر بصفقات حقوق الوسائط الخاصة باتحاد كرة القدم الأميركي.

بث اتحاد كرة القدم الأميركي أول مباراة له على YouTube في الموسم الماضي عندما لعب فريق Chargers and Chiefs خلال الأسبوع الأول في البرازيل.

اجتذبت اللعبة جمهورًا بلغ 18.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.

كان هناك 1.1 مليون معجب إضافي تابعوا الخارج لمشاهدة فريق Chargers يهزم The Chiefs.