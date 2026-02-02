قد يتسبب الديكور الخاص بك في جعل الضيوف يشعرون بعدم الارتياح. وهنا لماذا

قد تعشق الجدة ورق جدران الدجاج، وتماثيل الديك، ومناشف اليد التي تحمل طابع الدواجن، والأرفف المبطنة بتذكارات طيور الفناء، ولكن دعونا نواجه الأمر: هذا الإعداد ذو الطابع المفرط مبتذل بعض الشيء. في حين أن الكثير منا قد لا يأخذ تصميمنا إلى نفس الحد، فإن المصممين يحذرون أصحاب المنازل من الانغماس في شكل معين عندما يتعلق الأمر بتصميماتهم الداخلية. على سبيل المثال، ربما كنت تعشق أجواء السبعينيات القديمة، ولكن استخدام كرات الديسكو الهزلية أو ورق الحائط المخدر أو الإفراط في الستائر المطرزة يمكن أن يجعل تصميمك يبدو ساحقًا. وبصراحة، هذا لا يجعل الضيوف يشعرون بالاسترخاء والراحة في مساحتك الخاصة. يمكن أن تمنحك الإشارة الدقيقة من حين لآخر إلى جمالية أو موضوع معين قدرًا كبيرًا من السحر والشخصية. ومع ذلك، فمن المهم عدم المبالغة.

تحدثت ماري كلاود من Indigo Pruitt Design Studio إلى Good Housekeeping حول المبالغة في تصميم منزلك. وقالت: “سواء كان الأمر يتعلق بكل شيء بحري لمنزل على الشاطئ أو مزرعة مكتظة في منزل في الضواحي، فإن هذه العناصر يمكن أن تبدو قسرية”. ونتيجة لذلك، يمكن أن يبدو الديكور ذو الطابع الخاص بشكل مفرط غير شخصي. بدلاً من توفير مظهر جمالي ملتوي ومعيشي، يبدو الأمر أشبه بمساحة للحفلات. لتجنب هذا المظهر المصطنع، يقترح المصممون على أصحاب المنازل تصميم مساحاتهم بناءً على مفهوم بدلاً من موضوع للحصول على مظهر خالد. على سبيل المثال، بدلاً من أن تكون حرفيًا في عناصر التصميم الخاصة بك، استخدم جوانب أخرى من التصميم الداخلي مثل اللون أو الملمس أو القطع المميزة لتوصيل فكرتك.