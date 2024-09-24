قد يتمتع فريق نيويورك جيتس بميزة اللعب على أرضه بفضل شراء تذاكر من قبل الجماهير

لمدة ليلة واحدة على الأقل، أصبح ملعب ميتلايف هو ملعب جيت لايف بالفعل.

كان كل شيء عكس ما كان عليه في السنوات الأخيرة.

عادة ما يكون مشجعو فريق ميتلايف هم محور خيبة الأمل والمعاناة التي يعيشها فريق نيويورك جيتس، ولكنهم بدلاً من ذلك كانوا متفائلين للغاية بشأن المباراة الافتتاحية للفريق على أرضه.

في كثير من الأحيان، كانوا يتوقعون الأسوأ وينتظرون الكارثة، وكان لديهم أحلام – وتوقعات حقيقية – بالنجاح على الرغم من مواجهة عدوهم اللدود في فريق نيو إنجلاند باتريوتس، الذي امتلك نيويورك جيتس لجيل كامل.

كانت هناك هالة من الوقاحة والغرور في الحشد، كما لو كانوا المتنمرين في العلاقة كل هذه السنوات.

الألعاب النارية، وهتافات فريق نيويورك جيتس الصاخبة، والشعور بالترقب، والإيمان بالظهير الدفاعي – لم يكن أي من هذا قوياً إلى هذا الحد منذ المباراة الافتتاحية للفريق على أرضه العام الماضي.

لكن هذه المرة، أصبحت الأجواء أكثر صخبا بعد انطلاق المباراة مع استمرار اللعب.

للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يتمتع فريق نيويورك جيتس بميزة اللعب على أرضه.

وقال المدرب روبرت صالح يوم الجمعة “لقد لعبنا بعنف، ولعبنا بجهد كبير وتوتر. لقد شعرنا وكأننا نمتلك الكثير من القوة. من الواضح أنها كانت مباراة افتتاحية على أرضنا، لذا فقد ساعدتنا”.

لفترة طويلة، كان الأمر في كثير من الأحيان يعمل بشكل معاكس. فبدلاً من المساعدة، كان الأمر سامًا بين المشجعين في المدرجات واللاعبين في الملعب.

كانت صيحات الاستهجان تفوق أي هتافات أو هتافات – ما لم تكن من أجل لاعب وسط احتياطي ليحل محل زاك ويلسون أو سام دارنولد أو أي لاعب آخر يعاني من صعوبات في اللعب.

كان المشجعون يرتدون أكياسًا ورقية فوق رؤوسهم لإظهار الحرج، إذا ما حضروا على الإطلاق. وبحلول نهاية معظم المواسم، سيطر اللامبالاة.

على مدار المواسم العشرة السابقة للموسم الحالي، حقق فريق نيويورك جيتس رقماً قياسياً بلغ 32-50 على أرضه، وهو ما يمثل نسبة فوز ضئيلة بلغت 0.390 في المائة.

وكان ذلك تحسنًا طفيفًا مقارنة بسجلهم 23-58 (.284 في المائة) خارج أرضهم.

لكن بالعودة إلى العام الماضي، فاز فريق نيويورك جيتس الآن بثلاث مباريات متتالية على أرضه.

ويبقون في ملعب ميتلايف يوم الأحد، ويستضيفون فريق برونكوس قبل مباراة فنية على أرضهم في لندن ضد فريق الفايكنج، ثم يعودون مباشرة إلى ملعب ميتلايف ضد فريق بيلز في الأسبوع السادس.

هل يستطيع فريق نيويورك جيتس أن يجعل من ميت لايف قلعة حقيقية؟ لقد أتيحت له الفرصة في وقت مبكر من الموسم لضبط النغمة.

وقال جو تيبمان لاعب وسط الفريق يوم الاثنين “هذا يأتي مع الجماهير أيضًا. سنواصل لعب كرة قدم جيدة. ولكي يتمكنوا من التواجد، فإن الجماهير تفعل الكثير عندما نكون هناك، حيث تكون قادرة على التلاعب باللعبة من خلال ضجيج الجماهير.

“إن هذا الأمر يمنح اللاعبين مستوى آخر من الثقة. أعتقد أن هذا أمر يمكننا القيام به، يتعين علينا أن نحافظ على نفس العقلية في كل مرة ننزل فيها إلى الملعب، وخاصة في ميتلايف”.

واعترف آرون رودجرز بعد المباراة بأن جماهير نيويورك جيتس “تعرضت للتعذيب لفترة طويلة” وأنه “يحاول تغيير هذا الموقف برمته هنا”.

من المؤكد أن MetLife قد شهدت تحولاً كبيراً ليلة الخميس.

وقال لاعب خط الوسط جيمين شيروود يوم الاثنين: “كانت هذه أول مباراة على أرضنا، وكانت مباراة ليلية، وكانت بمثابة مباراة ليلة الخميس، وكان كل شيء مذهلاً”. “باللعب أمام الجماهير، نحب المشجعين، ونحب أصدقاءنا وعائلتنا المتواجدين في الملعب أيضًا”.