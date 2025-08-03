قد يتمتع محلية شهيرة خالية من السكر بفوائد لمكافحة السرطان

غالبًا ما يأتي السكر في العديد من الأطعمة المفضلة لديك مع مخاطر صحية مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2 والالتهابات. لكن التحول إلى المحليات الاصطناعية يمكن أن يكون لها عيوبها أيضًا. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، اعتاد Saccharin على تحمل ملصق تحذير لقدرته على التسبب في السرطان ، على الرغم من أنه يعتبر الآن آمنًا. Sucralose هي أيضا معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السكرالوز قد يكون ضارًا لأمعائك. وفي الوقت نفسه ، قامت الوكالة الدولية للبحوث حول السرطان (IARC) بتصنيف الأسبارتام على أنها “ربما مسرطنة للبشر” بسبب محدودية الأبحاث حول البشر.
ومع ذلك ، قد يقدم التحلية القائمة على النبات Stevia بعض الفوائد الصحية ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والفلافونويد المضادة للسرطان والمركبات الفينولية. وقد يحزم ستيفيا لكمة أكبر عندما تعززها البكتيريا المفيدة. دراسة أجريت عام 2025 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، خمر مستخلص أوراق ستيفيا مع البكتيريا الموجودة على أوراق الموز ، ووجدت أنها توقفت عن نمو الخلايا السرطانية للبنكرياس.
كيف تخمر ستيفيا يحارب سرطان البنكرياس
حزمة ستيفيا الصغيرة الخاصة بك لا تحارب السرطان من تلقاء نفسها ، ولكن النبات الذي يأتي منه يحتوي على بعض المركبات القوية التي قد تساعد. يتكون التحلية الخالية من السعرات الحرارية من أوراق ستيفيا ، والتي تتم معالجتها في جليكوسيدات ستيفيول من خلال عدة طرق ، بما في ذلك التخمير. لتخمير ستيفيا ، تحتاج إلى كائنات حية دقيقة تحول السكريات الطبيعية للنبات إلى جليكوسيدات ستيفيول (لكل مجلس ستيفيا الدولي).
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في هذه الدراسة ، اتخذ الباحثون الأمور خطوة إلى الأمام لتعزيز إمكانات ستيفيا لمكافحة السرطان. أولاً ، استخرجوا تركيزًا سائلًا من أوراق ستيفيا. بعد ذلك ، قاموا بتخمير هذا الاستخراج مع البكتيريا لاكتوباسيلوس لاندروم لمدة 72 ساعة. أثناء التخمير ، حولت البكتيريا واحدة من مركبات ستيفيا الطبيعية إلى مستقلب يسمى استرات ميثيل حمض الكلوروجين (جاء). تبين أن هذا المركب قوي بشكل خاص في تحييد الجذور الحرة وإيقاف خلايا سرطان البنكرياس من النمو والانتشار. كما تسبب في وفاة خلايا سرطان البنكرياس دون الإضرار بالخلايا الصحية.
هل ستيفيا صحية؟
غالبًا ما يلجأ الأشخاص المصابون بداء السكري إلى ستيفيا لإضافة حلاوة إلى أطعمةهم ومشروباتهم لأنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم. وفقًا لمراجعة 2021 في مجلة Accited ، قد تساعد Stevia أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين ودعم وظيفة البنكرياس. قد تساعد بعض المركبات في ستيفيا في خفض ضغط الدم والحماية من مسببات الأمراض الضارة مثل المكورات العنقودية و E. coli. قد يساعد ستيفيا أيضًا في تقليل الالتهاب المرتبط بالأمراض المزمنة.
لكن ستيفيا لا يخلو من سلبياتها. وفقًا للأخبار الطبية اليوم ، يمكن أن تضع خصائص مدر للبول ضغوطًا إضافية على الكلى. وبالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تسبب الأطعمة التي تحريك ستيفيا التي تحتوي أيضًا على كحول السكر مثل الإريثريتول مشكلات في الجهاز الهضمي.
إذا كنت تستخدم محليات خالية من السكر مثل ستيفيا لتفقد الوزن ، فإن منظمة الصحة العالمية تقول إنها ليست أفضل حل. وجدت مراجعتها 2023 أن الاستخدام طويل الأجل للمحليات الخالية من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وحتى الموت المبكر. بدلاً من تبديل السكر المضافة للمحليات الخالية من السكر ، قد يكون من الأفضل تقليل ذوقك الكلي للحلاوة أو التمسك بالسكريات التي تحدث بشكل طبيعي من الفاكهة (بالاعتدال).