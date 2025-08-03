قد يتمتع محلية شهيرة خالية من السكر بفوائد لمكافحة السرطان

غالبًا ما يأتي السكر في العديد من الأطعمة المفضلة لديك مع مخاطر صحية مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2 والالتهابات. لكن التحول إلى المحليات الاصطناعية يمكن أن يكون لها عيوبها أيضًا. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، اعتاد Saccharin على تحمل ملصق تحذير لقدرته على التسبب في السرطان ، على الرغم من أنه يعتبر الآن آمنًا. Sucralose هي أيضا معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السكرالوز قد يكون ضارًا لأمعائك. وفي الوقت نفسه ، قامت الوكالة الدولية للبحوث حول السرطان (IARC) بتصنيف الأسبارتام على أنها “ربما مسرطنة للبشر” بسبب محدودية الأبحاث حول البشر.

ومع ذلك ، قد يقدم التحلية القائمة على النبات Stevia بعض الفوائد الصحية ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والفلافونويد المضادة للسرطان والمركبات الفينولية. وقد يحزم ستيفيا لكمة أكبر عندما تعززها البكتيريا المفيدة. دراسة أجريت عام 2025 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، خمر مستخلص أوراق ستيفيا مع البكتيريا الموجودة على أوراق الموز ، ووجدت أنها توقفت عن نمو الخلايا السرطانية للبنكرياس.