قد يتمكن نوع واحد من الخضار من تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

اعتاد سرطان القولون أن يكون شيئًا سمعته في وقت لاحق في الحياة. لكن جمعية السرطان الأمريكية تقارير أن الحالات في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا آخذة في الارتفاع. في دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في CA: A Cancer Mournal for Cornicians ، كان حوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين بسرطان القولون والمستقيم أقل من 50 عامًا. هذا يرتفع من 1 في 10 في منتصف التسعينيات.

(تعرف على العلامات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم.)

لم يعلق المعهد الوطني للسرطان بالضبط سبب صعود الأسعار بين الشباب ، لكن الباحثين يعتقدون أن النظام الغذائي والالتهاب وصحة الأمعاء قد يلعبون دورًا. ترتبط الوجبات الغذائية عالية في اللحوم والدهون المصنعة ، ومنخفضة في الفواكه والخضروات ، بشكل متزايد بمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. على الجانب الآخر ، قد تساعد مجموعة واحدة من الخضروات في حماية الأمعاء وتقليل مخاطرك.

وجد تحليل تلوي 2025 نُشر في أمراض الجهاز الهضمي BMC أن الخضار الصليبية مثل البروكلي ، براعم بروكسل ، والقرنبيط يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20 ٪. وليس عليك أن تأكل الكثير منهم لرؤية الفوائد. 60 جرامًا فقط (حوالي كوب من البروكلي الخام) كان كافياً ليكون له تأثير وقائي على القولون.