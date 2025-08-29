قد يتمكن نوع واحد من الخضار من تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

اعتاد سرطان القولون أن يكون شيئًا سمعته في وقت لاحق في الحياة. لكن جمعية السرطان الأمريكية تقارير أن الحالات في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا آخذة في الارتفاع. في دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في CA: A Cancer Mournal for Cornicians ، كان حوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين بسرطان القولون والمستقيم أقل من 50 عامًا. هذا يرتفع من 1 في 10 في منتصف التسعينيات.
(تعرف على العلامات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم.)
لم يعلق المعهد الوطني للسرطان بالضبط سبب صعود الأسعار بين الشباب ، لكن الباحثين يعتقدون أن النظام الغذائي والالتهاب وصحة الأمعاء قد يلعبون دورًا. ترتبط الوجبات الغذائية عالية في اللحوم والدهون المصنعة ، ومنخفضة في الفواكه والخضروات ، بشكل متزايد بمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. على الجانب الآخر ، قد تساعد مجموعة واحدة من الخضروات في حماية الأمعاء وتقليل مخاطرك.
وجد تحليل تلوي 2025 نُشر في أمراض الجهاز الهضمي BMC أن الخضار الصليبية مثل البروكلي ، براعم بروكسل ، والقرنبيط يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20 ٪. وليس عليك أن تأكل الكثير منهم لرؤية الفوائد. 60 جرامًا فقط (حوالي كوب من البروكلي الخام) كان كافياً ليكون له تأثير وقائي على القولون.
العناصر الغذائية في الخضروات الصليبية التي تحمي من سرطان القولون
ربما تعرف الخضروات الصليبية لآثارها الجانبية الغازية. ذلك لأنهم مليئون بالألياف. يحتوي كوب من البروكلي على حوالي 2.4 جرام لإبقائك ممتلئًا ، ودعم الهضم العادي ، وإطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك. ولكن هناك المزيد لهذه الخضار أكثر من الألياف. كما أنها تحتوي على مركبات نباتية قوية قد تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم ، وفقًا لمراجعة 2022 في الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة.
اللاعبون الرئيسيون هم مركبات تسمى الجلوكوسينولات. عندما تأكل الخضار الصليبية ، يكسر جسمك هذه إلى السلفورافان وإندودول 3-كاربينول (I3C). قد يساعد السلفورافان في تعزيز بطانة الأمعاء ، وتوضيح المواد المسببة للسرطان ، ومسارات سرطان الحظر ، وحتى موت الخلايا السرطانية. I3C يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية ويساعد على تنظيم الجينات التي تعمل على تشغيل أو إيقاف تشغيلها.
قد يقوم الجلوكوزينات بالقيام بمعظم الأعمال في حمايتك من السرطان ، لكنها ليست العناصر الغذائية المحتملة لمكافحة السرطان الوحيدة في الخضار الصليبية. هذه الخضار غنية أيضًا بالمركبات الفينولية مثل كيرسيتين ، كايبفيرول ، وأبيجينين ، وهي مضادات الأكسدة التي تم ربطها بتقليل الالتهاب ووقف نمو الورم. علاوة على ذلك ، فإنها توفر الفيتامينات C و E و K و Folate و Beta-Carotene ، والتي يمكن أن تدعم جميعها نظام المناعة وصحة الأمعاء الشاملة.