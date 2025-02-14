قد يختار أنتوني ريندون فقط التقاعد لإنهاء بؤس ملائكةه

كانت هناك تكهنات حول متى-أو إذا-ستعود أنتوني ريندون إلى الميدان بعد أن قدمت الملائكة المزيد من الأخبار السيئة حول رجل القاعدة الثالث المدفوع للغاية هذا الأسبوع ، كما قال جنرال موتورز بيري ميناسيان إنه سيكون خارجًا إلى غير مسمى بسبب جراحة الورك .

الآن ، يتساءل البعض عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد يسميه إنه يتركه بعد إصابته الأخيرة.

قدم Alden Gonzalez من ESPN ، الذي غطى Rendon و Angels ، الفكرة على البودكاست “Baseball Tonight” مع Buster Olney.

وقال جونزاليس: “التحدث إلى الأشخاص الذين يعرفون أنتوني ريندون ، الفكر هو أنه قد يتقاعد فقط”. “إن جراحةه (الورك) هي مهمة ضخمة (و) لم يتبق سوى عام واحد على عقده بعد هذا الموسم. يجب أن أعتقد أن هذه هي النهاية. لا أعتقد أنه يلعب لعبة أخرى للملائكة. “

من المؤكد أن الملائكة ، الذين أعطوا Rendon عقدًا مدته سبع سنوات بقيمة 245 مليون دولار قبل موسم 2020 ، سيشتركون في ذلك.

لكن Rendon هو أكثر من 38 مليون دولار على حد سواء هذا الموسم وفي عام 2026 وقرار التقاعد والتخلي عن ذلك لن يشبه جمعية لاعبي MLB.

ربما يمكن الوصول إلى التسوية ، كما فعل الأوريولز مع كريس ديفيس ، الذي يعمل في رواتب بالتيمور ، وحصل على مدفوعات مؤجلة ، حتى عام 2037 – عندما يكون 51.

قد يجذب هذا ريندون ، الذي لم يخجل من التعبير عن افتقاره إلى شغفه في لعب اللعبة.

قبل عام واحد فقط ، اكتسب الانتباه عندما عبر عن تلك الأفكار خلال تدريب الربيع.

قال ريندون في فبراير الماضي: “لم تكن هذه أولوية قصوى”. “هذه وظيفة. أفعل هذا لكسب لقمة العيش. يأتي إيماني وعائلتي أولاً قبل هذه الوظيفة. لذلك إذا جاءت هذه الأشياء قبل ذلك ، فسوف أواصل المضي قدمًا “.

في ذلك الوقت ، قال إنه لا يفكر في التقاعد.

وقال ريندون: “لقد كان حماسي هو نفسه منذ صياغة ، لأكون صادقًا”. “لقد عدت إلى حذف رسائل البريد الإلكتروني القديمة (و) أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى إيجابيات وسلبيات (قائمة) لماذا أردت البقاء في اللعبة. كان هذا في عام 2014. وبالتالي فإن عملية تفكيري للعبة لم تتغير منذ ذلك الحين. “

لكن أدائه لديه.

حصل على أصوات NL MVP أربع مرات بينما كان مع المواطنين من 2014-19 و دور البطولة خلال سلسلة واشنطن العالمية في موسم 2019.

لكن Rendon لم يلعب أكثر من 58 مباراة في أي من مواسمه الخمسة مع الملائكة وأن هذه السلسلة ستستمر بلا شك هذا العام.

لقد لعب مع التوقعات في الموسم الأول بعد توقيع الصفقة ، عندما بقي في صحة جيدة واحتل المركز العاشر في التصويت على AL MVP خلال موسم القصيرة.

منذ ذلك الحين ، على الرغم من ذلك ، كانت كارثة ، حيث أن توفره وإنتاجه قد تم تعرضه للشفقة وليس هناك نهاية في الأفق.