قد يسبب هذا الدواء القلق الشائع في حرقة المعدة

الصحة
قد يسبب هذا الدواء القلق الشائع في حرقة المعدة

إذا كنت تأخذ Lexapro (Escitalopram) للقلق أو الاكتئاب ، فأنت لست وحدك. يستخدم مثبط امتصاص السيروتونين الانتقائي (SSRI) على نطاق واسع من قبل الأشخاص للمساعدة في إدارة صحتهم العقلية. وفقًا لـ StatPearls ، فإن Lexapro معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد وكذلك اضطراب القلق العام. يمكن أيضًا استخدامه خارج التسمية في حالات الصحة العقلية مثل اضطراب القلق الاجتماعي ، واضطراب الوسواس القهري ، واضطراب الهلع ، واضطراب ما بعد الصدمة ، واضطراب خلل التنسج. حتى أن بعض الأطباء يصفونها للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك التعرق الليلي والهبات الساخنة.

نظرًا لملفه الجانبي المواتية بشكل عام مقارنة بمضادات الاكتئاب الأقدم ، غالبًا ما يعتبر Lexapro خيارًا متوقعًا لأولئك الذين يبدأون العلاج المضاد للاكتئاب. من المعروف أن تكون جيدة التحمل نسبيا ، وخاصة في الجرعات السفلية. ولكن مثل جميع الأدوية ، يمكن أن تأتي مع سلبيات غير متوقعة. واحدة من الشكاوى الأقل شهرة ولكنها شائعة بشكل مدهش بين مستخدمي Lexapro؟ حرقة في المعدة.

كيف ترتبط Lexapro و Burntburn

وفقًا لـ Drugs.com ، تعد حرقة المعدة من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة باستخدام Lexapro. قد يكون للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة أعراض مثل ألم محترق في صدرهم بعد الأكل ، والألم الذي يزداد سوءًا عندما ينحنيون أو يستلقيون ، وذوقًا مريرًا أو حمضيًا في فمهم. يمكن تخفيفه باستخدام الأدوية التي تقلل من حمض المعدة ، مثل مضادات الحموضة ، ومثبطات مضخة البروتون ، وحاصرات H2.

يحدث حرقة عندما تكون عضلة العضلة العاصرة في أسفل المريء ، الأنبوب الذي ينقل الطعام إلى معدتك ، لا يعمل بشكل صحيح. إذا كان يرتاح في الوقت الخطأ ، فقد يسمح لأحماض المعدة بالتدفق إلى المريء الخاص بك ، حيث يخلق إحساسًا محترقًا. تشير الأبحاث إلى أن الأدوية مثل Lexapro قد تؤثر على انخفاض نغمة العضلة العاصرة المريء ، وبالتالي المساهمة في حرقة المعدة ، وفقًا لمؤلفي دراسة أجريت عام 2025 المنشورة في علم الأعصاب والحركية.

آثار جانبية ليكسابرو أخرى

تشمل الآثار الجانبية Lexapro الأخرى الإسهال ، جفاف الفم ، النعاس ، والمشاكل في النوم. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعًا ، على سبيل المثال لا الحصر ، الانتفاخ ، وفقدان الشهية ، والغاز الزائد ، وأوجاع العضلات ، والأحلام غير العادية (فيما يلي بعض الأدوية الأخرى التي يمكن أن تجعلك أحلام غريبة). يمكن أن تشمل الآثار الجانبية النادرة ، ولكن الأكثر خطورة ، الهوس ، ومتلازمة السيروتونين ، ونقص صوديوم الدم ، وزيادة خطر النزيف ، والزرق المغلقة ، والنوبات ، وزيادة الأفكار الانتحارية (لكل أخبار طبية اليوم).

يضيف Drugs.com أنه إذا واجهت آثارًا جانبية ، فعادة ما لا تكون سببًا للإنذار وقد تهدأ أثناء التكيف مع الدواء. يقترحون التحدث مع طبيبك للحصول على المشورة إذا وجدت أي آثار جانبية ، بما في ذلك حرقة ، مشكلة. إذا أظهرت علامات على أي من الآثار الجانبية الأكثر خطورة ، فإن الأخبار الطبية اليوم تنصح بالبحث عن المساعدة الطبية فورًا من خلال الاتصال إما 911 أو رقم خدمات الطوارئ المناسب في منطقتك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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