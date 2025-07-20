قد يسبب هذا الدواء القلق الشائع في حرقة المعدة

إذا كنت تأخذ Lexapro (Escitalopram) للقلق أو الاكتئاب ، فأنت لست وحدك. يستخدم مثبط امتصاص السيروتونين الانتقائي (SSRI) على نطاق واسع من قبل الأشخاص للمساعدة في إدارة صحتهم العقلية. وفقًا لـ StatPearls ، فإن Lexapro معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد وكذلك اضطراب القلق العام. يمكن أيضًا استخدامه خارج التسمية في حالات الصحة العقلية مثل اضطراب القلق الاجتماعي ، واضطراب الوسواس القهري ، واضطراب الهلع ، واضطراب ما بعد الصدمة ، واضطراب خلل التنسج. حتى أن بعض الأطباء يصفونها للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك التعرق الليلي والهبات الساخنة.

نظرًا لملفه الجانبي المواتية بشكل عام مقارنة بمضادات الاكتئاب الأقدم ، غالبًا ما يعتبر Lexapro خيارًا متوقعًا لأولئك الذين يبدأون العلاج المضاد للاكتئاب. من المعروف أن تكون جيدة التحمل نسبيا ، وخاصة في الجرعات السفلية. ولكن مثل جميع الأدوية ، يمكن أن تأتي مع سلبيات غير متوقعة. واحدة من الشكاوى الأقل شهرة ولكنها شائعة بشكل مدهش بين مستخدمي Lexapro؟ حرقة في المعدة.