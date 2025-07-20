قد يسبب هذا الدواء القلق الشائع في حرقة المعدة

إذا كنت تأخذ Lexapro (Escitalopram) للقلق أو الاكتئاب ، فأنت لست وحدك. يستخدم مثبط امتصاص السيروتونين الانتقائي (SSRI) على نطاق واسع من قبل الأشخاص للمساعدة في إدارة صحتهم العقلية. وفقًا لـ StatPearls ، فإن Lexapro معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد وكذلك اضطراب القلق العام. يمكن أيضًا استخدامه خارج التسمية في حالات الصحة العقلية مثل اضطراب القلق الاجتماعي ، واضطراب الوسواس القهري ، واضطراب الهلع ، واضطراب ما بعد الصدمة ، واضطراب خلل التنسج. حتى أن بعض الأطباء يصفونها للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك التعرق الليلي والهبات الساخنة.
نظرًا لملفه الجانبي المواتية بشكل عام مقارنة بمضادات الاكتئاب الأقدم ، غالبًا ما يعتبر Lexapro خيارًا متوقعًا لأولئك الذين يبدأون العلاج المضاد للاكتئاب. من المعروف أن تكون جيدة التحمل نسبيا ، وخاصة في الجرعات السفلية. ولكن مثل جميع الأدوية ، يمكن أن تأتي مع سلبيات غير متوقعة. واحدة من الشكاوى الأقل شهرة ولكنها شائعة بشكل مدهش بين مستخدمي Lexapro؟ حرقة في المعدة.
كيف ترتبط Lexapro و Burntburn
وفقًا لـ Drugs.com ، تعد حرقة المعدة من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة باستخدام Lexapro. قد يكون للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة أعراض مثل ألم محترق في صدرهم بعد الأكل ، والألم الذي يزداد سوءًا عندما ينحنيون أو يستلقيون ، وذوقًا مريرًا أو حمضيًا في فمهم. يمكن تخفيفه باستخدام الأدوية التي تقلل من حمض المعدة ، مثل مضادات الحموضة ، ومثبطات مضخة البروتون ، وحاصرات H2.
يحدث حرقة عندما تكون عضلة العضلة العاصرة في أسفل المريء ، الأنبوب الذي ينقل الطعام إلى معدتك ، لا يعمل بشكل صحيح. إذا كان يرتاح في الوقت الخطأ ، فقد يسمح لأحماض المعدة بالتدفق إلى المريء الخاص بك ، حيث يخلق إحساسًا محترقًا. تشير الأبحاث إلى أن الأدوية مثل Lexapro قد تؤثر على انخفاض نغمة العضلة العاصرة المريء ، وبالتالي المساهمة في حرقة المعدة ، وفقًا لمؤلفي دراسة أجريت عام 2025 المنشورة في علم الأعصاب والحركية.
آثار جانبية ليكسابرو أخرى
تشمل الآثار الجانبية Lexapro الأخرى الإسهال ، جفاف الفم ، النعاس ، والمشاكل في النوم. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعًا ، على سبيل المثال لا الحصر ، الانتفاخ ، وفقدان الشهية ، والغاز الزائد ، وأوجاع العضلات ، والأحلام غير العادية (فيما يلي بعض الأدوية الأخرى التي يمكن أن تجعلك أحلام غريبة). يمكن أن تشمل الآثار الجانبية النادرة ، ولكن الأكثر خطورة ، الهوس ، ومتلازمة السيروتونين ، ونقص صوديوم الدم ، وزيادة خطر النزيف ، والزرق المغلقة ، والنوبات ، وزيادة الأفكار الانتحارية (لكل أخبار طبية اليوم).
يضيف Drugs.com أنه إذا واجهت آثارًا جانبية ، فعادة ما لا تكون سببًا للإنذار وقد تهدأ أثناء التكيف مع الدواء. يقترحون التحدث مع طبيبك للحصول على المشورة إذا وجدت أي آثار جانبية ، بما في ذلك حرقة ، مشكلة. إذا أظهرت علامات على أي من الآثار الجانبية الأكثر خطورة ، فإن الأخبار الطبية اليوم تنصح بالبحث عن المساعدة الطبية فورًا من خلال الاتصال إما 911 أو رقم خدمات الطوارئ المناسب في منطقتك.