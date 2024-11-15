قد يفاجئك متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية نيويورك

إذا لم تقم بزيارة ولاية نيويورك من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتحقق من ذلك. باعتبارها واحدة من المراكز الثقافية الرئيسية في العالم، تتمتع نيويورك – المدينة، بشكل أكثر تحديدًا – بكل شيء: المتاحف المشهورة عالميًا، والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وبرودواي، وهي حاليًا موطن لأفضل بيتزا على هذا الكوكب، أونا بيتزا. نابوليتانا. عندما تنتهي من رؤية المعالم السياحية وتناول الطعام اللذيذ، فإن التوجه إلى شمال الولاية أو الخروج إلى هامبتونز هو أفضل طريقة للاسترخاء في حالة جميلة حقًا من الأعلى إلى الأسفل. ولكن بقدر ما لدى ولاية نيويورك الكثير لتقدمه، عندما يتعلق الأمر بالتفكير في مكان التقاعد، فإن إمباير ستيت هي المكان الأخير الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك كخيار؛ في الواقع، الحالة الثانية قبل الأخيرة.
وفقًا لدراسة Bankrate لأفضل الولايات للتقاعد لعام 2024، جاءت نيويورك في المركز 49ذ مكان، مع ألاسكا فقط هي أسوأ من نيويورك. في حين أن مدينة نيويورك قد تكون موطنًا لبعض الوظائف الأعلى أجرًا في البلاد، فعندما يصل الناس إلى سن التقاعد ولم يعد الدخل جزءًا من المعادلة، فمن الأفضل الفرار والتوجه إلى ولاية ديلاوير القريبة، التي فازت بمركز الوجهة الأول. للمتقاعدين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن متوسط العمر المتوقع في ولاية نيويورك يبلغ 77.7 عامًا فقط، بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع في ولايات مثل هاواي 80.7 عامًا.
لذا، إذا كان العيش حياة طويلة وصحية وخالية من التوتر نسبيًا هو ما تريده لنفسك في المستقبل، فمن الأفضل أن تقوم بإزالة ولاية نيويورك من خطط التقاعد الخاصة بك. بعد كل شيء، يمكنك دائما زيارة.
لماذا متوسط العمر المتوقع في ولاية نيويورك أقل من المتوسط الوطني؟
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبلغ متوسط العمر المتوقع لشخص يعيش في الولايات المتحدة 77.5 عامًا، ويبلغ متوسط عمر الرجال حوالي 74.8 عامًا ويبلغ متوسط عمر النساء 80.2 عامًا. في حين أن متوسط العمر المتوقع في ولاية نيويورك والذي يبلغ 77.7 سنة أفضل بكثير من بعض الولايات الجنوبية مثل ميسيسيبي وألاباما، بالنظر إلى ثرائها، فقد يعتقد المرء أنه سيكون أعلى.
أحد الأسباب الكبيرة لهذا العدد هو حقيقة أن 43% من إجمالي سكان الولاية يعيشون في مدينة نيويورك، ولم تشهد المدينة أفضل وقت على مدار السنوات الأربع الماضية. وقال مفوض الصحة الدكتور هانز: “بينما يسعدنا أن متوسط عمر سكان نيويورك بدأ في التعافي من الانخفاض غير المسبوق في عام 2020، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به لضمان أن يعيش جميع سكان نيويورك حياة أطول وأكثر صحة”. أشوين فاسان (عبر NYC Health). “لا يزال سكان نيويورك يفقدون سنوات حياتهم ونوعية حياتهم بسبب مرض السكري وأمراض القلب والجرعات الزائدة والانتحار ومجموعة من المشكلات الأخرى التي يمكن الوقاية منها.” توجد حاليًا استراتيجية معمول بها لمعالجة هذا الوضع ورفع متوسط العمر المتوقع إلى 83 عامًا بحلول عام 2030، وهو أمر جريء على أقل تقدير.
لماذا التقاعد في نيويورك ليس فكرة جيدة
عند تحديد الولايات الأفضل للتقاعد فيها، قام Bankrate بتقييم عدد من العوامل التي أدت إلى التصنيف وأدت إلى النتيجة الإجمالية. ومن المثير للاهتمام، على الرغم من كونه 49ذ وفي القائمة، احتلت ولاية نيويورك المرتبة الرابعة من حيث الرفاهية، والتي شكلت 25٪ من القرار النهائي. ويستند السبب في ذلك إلى عدد البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 62 عامًا، لكل 100000 ساكن، الذين يعيشون ويزدهرون في ولاية نيويورك. ولكن هذا إلى حد كبير حيث انتهت الأشياء الجيدة.
ولمطابقة النتيجة الإجمالية للمركز 49، حصلت ولاية نيويورك أيضًا على المركز 49ذ في القدرة على تحمل التكاليف. عندما يتعلق الأمر بجودة وتكلفة الرعاية الصحية، وهو أمر يجب على كل متقاعد أن يأخذه بعين الاعتبار بجدية، جاءت ولاية نيويورك في المرتبة 32اختصار الثاني في القائمة. الطقس في ولاية نيويورك كئيب إلى حد ما، وهو ما سيوافق عليه أي شخص في منطقة بوفالو، لذا كان هذا الترتيب هو 37، وفيما يتعلق بالجريمة – العنف والممتلكات على حد سواء – جاءت الولاية في المرتبة 33 من أصل 50. على الرغم من أنه من المهم ويشيرون إلى أن معدلات القتل، على الأقل في المدينة، آخذة في الانخفاض، في حين تشهد الجرائم الأخرى ارتفاعا.
في النهاية، لا توجد حالة مثالية للتقاعد، ولا يمكن لمتوسط العمر المتوقع إلا أن يلعب دورًا كبيرًا في كيفية ومكان اختيارك للتقاعد. أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك هو إجراء البحث، ثم اتخاذ القرارات بشأن ما يبدو أنه الخطوة المناسبة لك.