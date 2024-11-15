قد يفاجئك متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية نيويورك

إذا لم تقم بزيارة ولاية نيويورك من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتحقق من ذلك. باعتبارها واحدة من المراكز الثقافية الرئيسية في العالم، تتمتع نيويورك – المدينة، بشكل أكثر تحديدًا – بكل شيء: المتاحف المشهورة عالميًا، والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وبرودواي، وهي حاليًا موطن لأفضل بيتزا على هذا الكوكب، أونا بيتزا. نابوليتانا. عندما تنتهي من رؤية المعالم السياحية وتناول الطعام اللذيذ، فإن التوجه إلى شمال الولاية أو الخروج إلى هامبتونز هو أفضل طريقة للاسترخاء في حالة جميلة حقًا من الأعلى إلى الأسفل. ولكن بقدر ما لدى ولاية نيويورك الكثير لتقدمه، عندما يتعلق الأمر بالتفكير في مكان التقاعد، فإن إمباير ستيت هي المكان الأخير الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك كخيار؛ في الواقع، الحالة الثانية قبل الأخيرة.

وفقًا لدراسة Bankrate لأفضل الولايات للتقاعد لعام 2024، جاءت نيويورك في المركز 49ذ مكان، مع ألاسكا فقط هي أسوأ من نيويورك. في حين أن مدينة نيويورك قد تكون موطنًا لبعض الوظائف الأعلى أجرًا في البلاد، فعندما يصل الناس إلى سن التقاعد ولم يعد الدخل جزءًا من المعادلة، فمن الأفضل الفرار والتوجه إلى ولاية ديلاوير القريبة، التي فازت بمركز الوجهة الأول. للمتقاعدين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية نيويورك يبلغ 77.7 عامًا فقط، بينما يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع في ولايات مثل هاواي 80.7 عامًا.

لذا، إذا كان العيش حياة طويلة وصحية وخالية من التوتر نسبيًا هو ما تريده لنفسك في المستقبل، فمن الأفضل أن تقوم بإزالة ولاية نيويورك من خطط التقاعد الخاصة بك. بعد كل شيء، يمكنك دائما زيارة.