قد يكون الحصى أكثر موثوقية من نشارة الخشب في حديقتك. وهنا لماذا

إن منظر ورائحة نشارة الخشب مرادف إلى حد كبير للبستنة، وذلك لسبب وجيه. إنه متعدد الاستخدامات للغاية، ومناسب لمجموعة من المناخات المختلفة، ويغذي النباتات مع حمايتها من العناصر. على الرغم من نقاط القوة هذه، هناك حالات لا يكون فيها نشارة الخشب هو الخيار الأفضل وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالة حديقتك. إذا تعرضت الممتلكات الخاصة بك للكثير من التآكل بسبب الرياح أو المطر، أو إذا كنت تعيش في بيئة حارة، أو إذا كنت تبحث ببساطة عن مادة نشارة أكثر متانة وأقل تطلبًا، فإن الحصى هو الحل الأمثل.
من المحتمل أن يكون نشارة الحصى، التي تشير إلى مزيج من الرمل ونوع من الصخور أو الحصى المكسرة، هي الأكثر شهرة لقدرتها على تحمل عدد من الظروف القاسية. بفضل وزنه، من غير المرجح أن يتطاير الحصى بفعل الرياح العاتية. كما أن تركيبته فضفاضة جدًا، بحيث يمكن للمياه أن تتدفق من خلاله بسهولة دون انقطاع. يعني هذا الاستقرار أن نشارة الحصى فعالة بشكل خاص عند نشرها في مناطق حديقتك التي تشهد الكثير من التآكل، مثل تحت المزاريب أو على طول الحواف المنحدرة. في الحالات القصوى، يمكنك أيضًا استخدام نشارة الحصى لإنشاء قاع جدول جاف، وهو حل ذكي يمنع حديقتك من الفيضان بمياه الأمطار.
نشارة الحصى أكثر متانة من نشارة الخشب
اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تؤثر طبيعة نشارة الحصى المقاومة للحريق في قرارك بالاستثمار فيه. النشارة العضوية، بما في ذلك تلك المصنوعة من الخشب، قابلة للاشتعال، لذلك إذا كنت في منطقة تنتشر فيها حرائق الغابات، فقد تنقذ نشارة الحصى ممتلكاتك من الأضرار المستقبلية. ولحسن الحظ، هذه هي المادة المثالية لزراعة النباتات التي تنمو في المناخات الحارة والجافة حيث تميل حرائق الغابات إلى الحدوث. على سبيل المثال، يمكن للزعتر واليارو وعدد من النباتات المعمرة الأخرى منخفضة الصيانة أن تزدهر في حديقة صخرية مشمسة كاملة مع نشارة الحصى.
على الرغم من أن العمالة الإضافية اللازمة لتثبيت نشارة الحصى بشكل صحيح تجعلها أكثر تكلفة في البداية من أنواع الأخشاب، فمن المحتمل أن تستعيد هذا المال في غضون سنوات قليلة لأنك لن تضطر إلى استبداله. (يمكنك أيضًا تخطي التكلفة الأولية لحاجز الأعشاب الضارة باستخدام الأعشاب الموجودة في أسِرَّة حديقتك المرصوفة بالحصى بدلاً من ذلك.) ويعني طول عمر الحصى أيضًا أنه يمكنك تخصيص وقت أقل للعناية به، مما يعني المزيد من الوقت للعناية بزهورك. بالإضافة إلى ذلك، فهو مقاوم للآفات ويمكنه تحمل الكثير من التآكل، مما يجعله مثاليًا للمناطق شديدة الحركة في حديقتك.
ومع ذلك، فإن نشارة الحصى لها جوانبها السلبية. نظرًا لأنه لا يوفر أي مواد مغذية ويمكن أن يثقل التربة، فهو غير مناسب لزراعة النباتات الأكثر احتياجًا. كما أنه يميل أيضًا إلى جذب الأعشاب الضارة، على الرغم من أنه يمكن تجنب ذلك بالصيانة المناسبة. لذا، إذا كنت تبحث عن نشارة يسهل التعامل معها ويمكن أن تدعم الممتلكات ذات درجة الحرارة المرتفعة والمعرضة للتآكل، فإن الحصى يعد خيارًا موثوقًا به.