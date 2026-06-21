قد يكون الحصى أكثر موثوقية من نشارة الخشب في حديقتك. وهنا لماذا

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تؤثر طبيعة نشارة الحصى المقاومة للحريق في قرارك بالاستثمار فيه. النشارة العضوية، بما في ذلك تلك المصنوعة من الخشب، قابلة للاشتعال، لذلك إذا كنت في منطقة تنتشر فيها حرائق الغابات، فقد تنقذ نشارة الحصى ممتلكاتك من الأضرار المستقبلية. ولحسن الحظ، هذه هي المادة المثالية لزراعة النباتات التي تنمو في المناخات الحارة والجافة حيث تميل حرائق الغابات إلى الحدوث. على سبيل المثال، يمكن للزعتر واليارو وعدد من النباتات المعمرة الأخرى منخفضة الصيانة أن تزدهر في حديقة صخرية مشمسة كاملة مع نشارة الحصى.

على الرغم من أن العمالة الإضافية اللازمة لتثبيت نشارة الحصى بشكل صحيح تجعلها أكثر تكلفة في البداية من أنواع الأخشاب، فمن المحتمل أن تستعيد هذا المال في غضون سنوات قليلة لأنك لن تضطر إلى استبداله. (يمكنك أيضًا تخطي التكلفة الأولية لحاجز الأعشاب الضارة باستخدام الأعشاب الموجودة في أسِرَّة حديقتك المرصوفة بالحصى بدلاً من ذلك.) ويعني طول عمر الحصى أيضًا أنه يمكنك تخصيص وقت أقل للعناية به، مما يعني المزيد من الوقت للعناية بزهورك. بالإضافة إلى ذلك، فهو مقاوم للآفات ويمكنه تحمل الكثير من التآكل، مما يجعله مثاليًا للمناطق شديدة الحركة في حديقتك.

ومع ذلك، فإن نشارة الحصى لها جوانبها السلبية. نظرًا لأنه لا يوفر أي مواد مغذية ويمكن أن يثقل التربة، فهو غير مناسب لزراعة النباتات الأكثر احتياجًا. كما أنه يميل أيضًا إلى جذب الأعشاب الضارة، على الرغم من أنه يمكن تجنب ذلك بالصيانة المناسبة. لذا، إذا كنت تبحث عن نشارة يسهل التعامل معها ويمكن أن تدعم الممتلكات ذات درجة الحرارة المرتفعة والمعرضة للتآكل، فإن الحصى يعد خيارًا موثوقًا به.