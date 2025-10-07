قد يكون الدواء الجديد هو المفتاح لخفض ضغط الدم في أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن

بعض الحالات تميل إلى أن تكون متورطة ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الأوعية الدموية في الكلى. ونتيجة لذلك ، فإن الكلى غير قادرة على العمل بشكل طبيعي ، مما قد يؤدي إلى تطور مرض الكلى المزمن.

يحدث مرض الكلى المزمن عندما تبدأ الكلى في فقدان قدرتها على تصفية السوائل ومنتجات النفايات. في المراحل المبكرة من المرض ، قد يكون للأفراد أعراض قليلة. في وقت لاحق ، قد يبدأون في إظهار علامات مثل الإرهاق ، والضائقة المعوية ، وتغيير في تردد التبول ، وذمة أو وذمة (تورم الأطراف) ، وارتفاع ضغط الدم غير القابل للإدارة.

بمجرد أن تصبح الكلى تضررت للغاية ، لا يمكن إصلاحها. ولكن من الممكن إبطاء الأضرار التقدمية مع المزيج الصحيح من تغييرات نمط الحياة والعلاجات. ومع ذلك ، فإن بعض المرضى لا يعانون من أي فوائد عندما يحاولون خفض أو استقرار ضغط الدم المرتفع. أدخل Baxdrostat ، وهو دواء ناشئ لا يزال في المراحل التجريبية ، لكنه أظهر وعدًا في تقليل ضغط الدم بشكل كبير لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير من مرض الكلى المزمن.