قد يكون الدواء الجديد هو المفتاح لخفض ضغط الدم في أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن

بعض الحالات تميل إلى أن تكون متورطة ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الأوعية الدموية في الكلى. ونتيجة لذلك ، فإن الكلى غير قادرة على العمل بشكل طبيعي ، مما قد يؤدي إلى تطور مرض الكلى المزمن.
يحدث مرض الكلى المزمن عندما تبدأ الكلى في فقدان قدرتها على تصفية السوائل ومنتجات النفايات. في المراحل المبكرة من المرض ، قد يكون للأفراد أعراض قليلة. في وقت لاحق ، قد يبدأون في إظهار علامات مثل الإرهاق ، والضائقة المعوية ، وتغيير في تردد التبول ، وذمة أو وذمة (تورم الأطراف) ، وارتفاع ضغط الدم غير القابل للإدارة.
بمجرد أن تصبح الكلى تضررت للغاية ، لا يمكن إصلاحها. ولكن من الممكن إبطاء الأضرار التقدمية مع المزيج الصحيح من تغييرات نمط الحياة والعلاجات. ومع ذلك ، فإن بعض المرضى لا يعانون من أي فوائد عندما يحاولون خفض أو استقرار ضغط الدم المرتفع. أدخل Baxdrostat ، وهو دواء ناشئ لا يزال في المراحل التجريبية ، لكنه أظهر وعدًا في تقليل ضغط الدم بشكل كبير لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير من مرض الكلى المزمن.
Baxdrostat وضغط الدم: ماذا تقول البيانات
جوردانا ب. كوهين ، دكتوراه في الطب ، MSCE ، نائب المدير وأستاذ الطب المساعد للطب وعلم الأوبئة في كلية الطب في بيرلمان بجامعة بنسلفانيا ، وصفت باكدروستات بأنها “مغير اللعبة” ضمن فئة مثبطات سينثاسي ألدوستيرون (عبر American Heart Association). تتداخل مثبطات سينسيز الألدوستيرون مع إنتاج هرمون الألدوستيرون ، وهو مساهم في ارتفاع ضغط الدم.
بحثت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الكلى في ما سيحدث عندما استغرق المشاركون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الألبومين (علامة على خطر الإصابة بأمراض الكلى المحتملة) Baxdrostat لمدة 26 أسبوعًا. قام المشاركون الذين استهلكوا Baxdrostat خفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 8.1 ملليمتر من الزئبق (MM HG) أكثر من أولئك الذين حصلوا على دواء وهمي. هذا اكتشاف مهم بشكل خاص ، بالنظر إلى أن 62 ٪ من وفيات أمراض الكلى المزمنة العالمية ترتبط بضغط الدم الانقباضي العالي.
Baxdrostat له تأثير جانبي ، على الرغم من ذلك: قد يسبب مستويات البوتاسيوم أعلى من البوتاسيوم العادية في بعض الأشخاص. يمكن أن تكون البوتاسيوم العالية تهدد الحياة ، وهي أكثر انتشارًا ثلاث مرات في أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.