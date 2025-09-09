قد يكون الفائز بالشرق في يانكيز أمرًا ضروريًا في عهد آرون بون

بعد موسم صعودي وهبوطًا ، يستعد Yankees للركض على لقب Al East آخر ، ويجلس فقط مباراتين خلف Blue Jays في المركز الأول.

وعلى الرغم من أن يانكيز آمنون في مكان بطاقات البرية-باستثناء الانهيار التام-لا يزال في الجزء العلوي من القسم مهمًا.

مجرد إلقاء نظرة على تاريخ يانكيز خلال فترة هارون بون الإدارية.

منذ تولي بون في عام 2018 ، فاز يانكيز بالقسمة ثلاث مرات ووصل إلى ALCS كل عام قاموا بذلك ، بما في ذلك عام 2024 ، عندما تقدموا إلى بطولة العالم.

في ظهورات بون الأربعة الأخرى ، عندما وصل يانكيز كبطاقة برية ، لم يتجاوزوا ALDS.

لذلك ، يبدو أن اصطياد Blue Jays خلال المباراة الـ 19 الأخيرة أمر مهم بشكل خاص حيث يستعد Yankees لسلسلة رئيسية أخرى في Bronx ضد النمور التي تبدأ يوم الثلاثاء.

“سنرى” ، قال بون الاثنين عن مدى أهمية الانتهاء من المركز الأول.

ومع ذلك ، بالنظر إلى الآثار الواضحة لمكانهم في الترتيب المتجه إلى مرحلة ما بعد الموسم ، فمن السهل معرفة سبب سعادتي لليانكيز لأنهم اكتشفوا على الأقل بعض علامات Blue Jays خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بما في ذلك يوم الأحد في الشوط الأول ضد ماكس شيرزر.

<br />

خلال الخفافيش لبن رايس ، كان آرون جادس في القاعدة الثانية ولوح بذراعيه ، حيث كان كودي بيلينجر يسير في القاعدة الأولى.

وكانت النتيجة عبارة عن لعبة هوميروس التي تحولت إلى ثلاثة أشواط من قبل رايس ، مما ساعد يانكيز على الفوز بالمسلسل وحلق لعبة قبالة تقدم تورنتو في القسم.

بعد المباراة ، صرح جون شنايدر ، مدير تورنتو ، واضحًا: “لقد كانوا يرحون الملاعب. إنهم جيدون في ذلك. يعرف البيسبول في الدوري الرئيسي أن اليانكيز جيد عندما يكون لديهم شيء. ربما أنا الوحيد الذي سيقول ذلك علنًا. لكن علينا القيام بعمل أفضل في التأكد من أننا لا نعطي أي شيء.”

ومثل لاعبيه ، لم يعتذر بون عن كونه ذكيًا.

وقال بون بينما كان في حفل استقبال SBH Health System السنوي الثالث السنوي لـ SBH Health System الثالث “فريق NY” في “نيويورك” في حفل استقبال SBH Health System السنوي الثالث السنوي لـ SBH Health System الثالث “فريق NY من الأبطال” في Avra ​​في Midtown: “كل فريق يقوم بشيء لمحاولة الحصول على ميزة أينما كان بإمكانهم”.

قال بون: “يمكنك إنشاء ميزة وتحاول استخدامها”. “إنه عالم تنافسي ولعبة تنافسية ، ولا تتوقف أبدًا عن محاولة الحصول على ميزة صغيرة أينما تستطيع. إذا كنت تستطيع تحويلها إلى شيء رائع. هذه هي اللعبة ، تمامًا مثل أي جزء آخر من اللعبة التي تعمل عليها.”