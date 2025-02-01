قد يكون تلميع الأثاث في Dollar Tree بمثابة خداع مثالي لعلامة تجارية أكثر تكلفة

لسوء الحظ ، لم يعد المنتج الدقيق الموجود في فيديو Tiktok متاحًا في Dollar Tree. ومع ذلك ، فإن المواقع التي تستمر في حملها ، تتميز بمراجعات مختلطة: على Amazon ، يشيد أحد العملاء بفعاليته ، لكن البعض الآخر ينتقدها لكونها رخيصة وغير فعالة ، وليس تقديم أي من النتائج التي يدعي أنها. ومع ذلك ، يحمل Dollar Tree اليوم تلميعًا آخر لأثاث تحت اسم منتج وتغليف مختلف ، والذي يكون لدى العملاء رأي أعلى بكثير.

ما كان يسمى ذات مرة The Home Store Furniture Polish ، يتم بيعه الآن تحت اسم Polish Cream Furniture Cream Value من Chase. تبلغ تكلفة علبة 10 أونصات من الرش 1.25 دولار ، ويقول المنتج إنه مصنوع في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ متوسطه 4.6 نجوم من أصل 21 مراجعة للعملاء ، حيث يترك العديد من المشترين مراجعات 5 نجوم. كتب أحد العملاء السعادة بشكل خاص ، “لقد تمكنت أنا وزوجي من نقل مائدة العشاء لعائلته إلينا. لقد اشتريت هذا البولندية لتوبؤه وعمل بشكل رائع! هذا المنتج أعاد هذا المنتج الذي يبلغ من العمر 40 عامًا إلى الحياة مرة أخرى.” يذكر مراجعة عملاء أخرى أن الرش جعل الطاولة يلمع بشكل مماثل للتعهد أو تلميع الأثاث الإنجليزي القديم.

على الرغم من أن البدائل الأرخص قد تكون مخيبة للآمال في أدائها ، إلا أن المدخرات المحتملة المتوفرة في طلاء الأثاث هذه قد تجعل الأمر يستحق اختباره. إذا كنت حريصًا على تجربة منتج Dollar Tree ، فقد يكون من الجيد التحقق من توفر متجرك المحلي قبل الخروج ، حيث يمكن أن يختلف المخزون من موقع إلى آخر. أخيرًا ، تذكر أن تلول بالاعتدال ، حيث أن بعض ممارسات تلميع الأثاث يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من النفع.