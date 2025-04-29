قد يكون ديفين ويليامز المقربين من يانكيز قربًا ديفين ويليامز “موجو” مرة أخرى

بالتيمور – كانت نزهة واحدة فقط ، لكن ديفين ويليامز لأول مرة على التلة ليس كما كان يانكيز أقرب – على الأقل في الوقت الحالي – كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.

مع وجود يانكيز متأخراً في الجزء السفلي من الشوط الثامن ليلة الاثنين ، استدعى آرون بون مهيئه المحاصر وسلم ويليامز 1-2-3 على 14 ملعبًا مع ضربة في خسارة 4-3 إلى الأوريولز في كامدن يارز.

ظهر أول ظهور له منذ يوم الجمعة ، عندما فجر حفظًا أدى إلى إبعاده بون من دور الاقتراب يوم الأحد ، سجل ويليامز فقط نزهة نظيفة ثالثة هذا الموسم (في ظهوره الحادي عشر).

قال بون: “جيد حقًا. فقط أحب مظهره”. “لقد كان عدوانيًا ، في منطقة الإضراب. لقد كان عدوانيًا مع الكرة السريعة. كل تغيير ألقاه … أحببت العمق على أرض الملعب. ولكن أيضًا وضع الكرة السريعة وفي منطقة الإضراب معها.

“اعتقدت أنه كان لديه بعض قناعة جيدة حقيقية مع كل ملعب ألقاه.”

عندما بدأ ويليامز في الدفء في الجزء العلوي من الثامن ، كان يانكيز يتخلفون 4-1.

لقد دفعوا عبر شوطين في الشوط قبل أن يأخذ ويليامز التلة وأبقيوه مباراة واحدة ضد الضاربون على الأوريولز 5-7.

ثم عاد إلى مخبأ حيث تم طرد زملائه من أجله.

قال بون: “نأمل أن تكون الأشياء الصغيرة هنا هي التي تحصل على موجو (عودة) وتذكرك بمدى رغبتك في هذه اللعبة”.

مع تولي Luke Weaver من أقرب ، يبقى أن نرى متى أو كيف يمكن لـ Williams الفوز بالمهمة – خاصةً إذا كان Weaver يتعامل معها كما فعل في أواخر الموسم الماضي ، عندما تولى مهام كلاي هولمز.

أشار وليامز يوم الأحد إلى أن اهتمامه الفوري الأكبر هو “وضع الأصفار” ، حيث يمثل الاثنين بداية جيدة.

بعد محادثات مع ممثلي Jazz Chisholm Jr. ، أسقطت الدوري تعليق المباراة الواحدة التي كان يواجهها لانتهاك سياسة الوسائط الاجتماعية لـ MLB.

لا يزال يتعين على رجل القاعدة الثاني في يانكيز دفع غرامة قدرها 5000 دولار للنشر على X (بعد دقائق من طرده لتجادل الكرات والإضرابات في 17 أبريل) ، “لا حتى F -King قريبة !!!!!”

ولكن بعد أن استأنف تشيشولم التعليق ، أخذت الدوري في الاعتبار طبيعة الوضع وقررت في النهاية إلغاءه.

لا يزال ماركوس سترومان (التهاب في الركبة اليسرى) يتعامل مع القضايا في ركبته التي حدت منه أن يلعب فقط الصيد وعدم رمي التل منذ أن هبط على IL في وقت سابق من هذا الشهر.

قال بون: “أعتقد أنه يحصل على بعض التهيج الذي لن يغادر”. “محاولة النظر إلى كل شيء. أعلم أنه حصل على بعض الحقن هناك لمحاولة تخفيف بعض ذلك ، ولكن ليس حيث نحتاج إلى ذلك بعد.”

من المقرر أن يقوم جوناثان لويزيجا (جراحة UCL) بإجراء نزهة إعادة التأهيل الثانية يوم الأربعاء مع تامبا الفردية قبل أن ينتقل شمالًا إلى شركة تابعة ذات المستوى الأعلى.

قبل أن ترتفع ساعة إعادة التأهيل لمدة 30 يومًا لـ Loáisiga ، يريد Yankees رؤيته في أيام متتالية.

بقي Giancarlo Stanton (كوع التنس) في نيويورك لمواصلة تكثفه ، والتي قال بون تضمنت “الجري ، الأشياء في الميدان (و) ضرب”. … من المتوقع أن يتقدم Scott Effross (سلالة أوتار الركبة) إلى رمي ممارسة الضرب المباشرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.