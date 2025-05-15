قد يكون سم أحد أكثر الحيوانات خطورة في تكساس إتلافًا كليًا من أجل الخير

على الرغم من أن أستراليا تميل إلى الذهن أولاً عند التفكير في الحيوانات الخطرة ، فإن تكساس لديها أيضًا نصيبها العادل من المخلوقات السامة. من العنكبوت السوداء السوداء إلى The Lone Star Tick ، ​​تمتلك تكساس بالتأكيد ما يكفي من الحيوانات المرعبة والحشرات لجعل أي شخص يخمن المشي على مهل في برية تكساس.

ولكن على الرغم من أن هناك الكثير للخوف في تكساس ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على أمان الكلى الخاص بك والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت ، فإن أفعى Diamondback Western هو حيوان يسير في كل ثمن. على الرغم من أنك لا داعي للقلق بشأن هذا الزواحف المعينة التي تصطادك أو تضربك أولاً ، إذا كنت تتخطى ذلك عن طريق الخطأ أو جعلتها تشعر بالتهديد بأي شكل من الأشكال ، فقد يشعر أنه ليس له خيار سوى أن يعضك. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يضخ ما يصل إلى 800 ملليغرام من السم. قد لا يقتلك ذلك على الفور ، ولكنه قد يؤدي إلى أضرار شديدة في الكلى والوفاة النهائية. لهذا السبب ، حتى لو لم تكن اللدغة تبدو خطيرة في البداية ، من المهم طلب العلاج الطبي على الفور.