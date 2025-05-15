قد يكون سم أحد أكثر الحيوانات خطورة في تكساس إتلافًا كليًا من أجل الخير

على الرغم من أن أستراليا تميل إلى الذهن أولاً عند التفكير في الحيوانات الخطرة ، فإن تكساس لديها أيضًا نصيبها العادل من المخلوقات السامة. من العنكبوت السوداء السوداء إلى The Lone Star Tick ، تمتلك تكساس بالتأكيد ما يكفي من الحيوانات المرعبة والحشرات لجعل أي شخص يخمن المشي على مهل في برية تكساس.
ولكن على الرغم من أن هناك الكثير للخوف في تكساس ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على أمان الكلى الخاص بك والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت ، فإن أفعى Diamondback Western هو حيوان يسير في كل ثمن. على الرغم من أنك لا داعي للقلق بشأن هذا الزواحف المعينة التي تصطادك أو تضربك أولاً ، إذا كنت تتخطى ذلك عن طريق الخطأ أو جعلتها تشعر بالتهديد بأي شكل من الأشكال ، فقد يشعر أنه ليس له خيار سوى أن يعضك. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يضخ ما يصل إلى 800 ملليغرام من السم. قد لا يقتلك ذلك على الفور ، ولكنه قد يؤدي إلى أضرار شديدة في الكلى والوفاة النهائية. لهذا السبب ، حتى لو لم تكن اللدغة تبدو خطيرة في البداية ، من المهم طلب العلاج الطبي على الفور.
ما يجب معرفته عن سم أفعى الأفعى الغربية
وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، من بين 7000 إلى 8000 شخص يعضهم الثعابين السامة كل عام في الولايات المتحدة ، فإن حوالي خمسة من هؤلاء الأشخاص لا ينجو. من أولئك الذين تمكنوا من الحصول على علاج طبي في الوقت المناسب ، ينتهي الأمر بما يصل إلى 44 ٪ من أولئك الذين تعرضوا للعض إلى إصابات مدى الحياة من الحادث. في حالة أفعى Diamondback الغربية ، بمجرد أن يضرب السم مجرى الدم ، تبدأ سمومها بسرعة في تشغيل التخثر ، وتغيير الدم من سائل إلى مادة أكثر سمكًا أو أكثر صلابة (تخثر) ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بشكل دائم بالكلى ، لكل منظمة الصحة العالمية. بسبب التأثير على مجرى الدم ، يمكن أيضًا إمكانية النزيف المميت ، وأضرار الأنسجة ، وبتر الأطراف.
في بداية اللدغة ، قد تواجه مجموعة متنوعة من الأعراض مثل التعرق ، والغثيان ، والتورم ، وصعوبة التنفس ، والتي يمكن أن تتراوح شدة اعتمادًا على مقدار السم الذي تم حقنه. أما بالنسبة للكليتين والأعضاء الأخرى ، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل تأثرها. لهذا السبب من الأهمية بمكان عدم رفض لدغة من أفعى الماس الغربي. إنها حقًا مسألة حياة أو موت.
كيفية علاج لدغة أفعى
بمجرد أن تدرك أنك تعرضت للعض ، من الضروري أن تحصل على علاج طبي على الفور. قد يعني هذا الاتصال بالرقم 911 أو جعل شخص ما يقودك إلى غرفة الطوارئ. في غضون ذلك ، هناك أشياء يجب عليك تجنبها تمامًا حتى لا تجعل اللدغة أكثر مشكلة.
بالنسبة للمبتدئين ، لا تفكر في محاولة تمتص السم. لمجرد أنه يعمل في الأفلام ، هذا لا يعني أنه يعمل في الحياة الحقيقية. حتى لو كان لديك مجموعة من الأفعى عليك ، وفقًا لـ UCI Health ، فإن هذه المجموعات التجارية غير فعالة وتسبب ضررًا أكثر مما تنفع. أيضًا ، لا تضع الجليد على اللدغة ، لأنها لن تساعد على الإطلاق. بغض النظر عن مقدار الألم أو التورم الذي تواجهه ، فإن Ibuprofen لن يساعد ، لذلك تخطي أي نوع من الأدوية أيضًا. ومع ذلك ، من الجيد تغطية اللدغة بضربة فضفاضة أو قطعة قماش نظيفة لمنع مزيد من العدوى والمساعدة في الحفاظ عليها نظيفة. أخيرًا ، حاول أن تبقى هادئًا. نادراً ما يموت الناس على الفور من مستودعات الأفعى ، حيث يستغرق الأمر بضع ساعات حتى يتسبب السم في الأضرار. لذلك إذا اتصلت بـ 911 أو كنت في طريقك إلى ER ، فمن المحتمل أن تنجو. الطريقة الوحيدة لعلاج طوب الأفعى السامة هي معالجة مضادة للمضادات.