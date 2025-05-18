قد يكون لأخذ المغنيسيوم كل يوم تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان القولون

على الرغم من أن أمراض القلب لا يزال السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة ، فإن السرطان ليس بعيدًا عن الركب. ومن أكثر أنواع السرطان التي تم تشخيصها شيوعًا ، يجلس سرطان القولون والمستقيم (المصطلح الشامل لسرطان القولون والمستقيم) في المركز الرابع ، مما يجعله أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في أمريكا.

وفقًا لإحصائيات عام 2025 من المعهد الوطني للسرطان ، يتم تشخيص أكثر من 150،000 حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم سنويًا ويموت أكثر من 50000 شخص من المرض. ومع ذلك ، يمكنك تبني بعض الاستراتيجيات الصحية للتأثير على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، بما في ذلك إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي.

يعتمد جسمك على المغنيسيوم لدعم الجهاز العصبي والعظام ونظام الأوعية الدموية والجهاز العضلي وغيرها من الوظائف. استكشف التحليل التلوي لعام 2012 من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية للتأثير المحتمل للمغنيسيوم على تطور الورم القولون والمستقيم. بعد فحص النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات ، وجد المؤلفون أن زيادة جرعات المغنيسيوم اليومية بمقدار 100 ملليغرام خفضت خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 ٪.