قد يكون لأخذ المغنيسيوم كل يوم تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان القولون

على الرغم من أن أمراض القلب لا يزال السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة ، فإن السرطان ليس بعيدًا عن الركب. ومن أكثر أنواع السرطان التي تم تشخيصها شيوعًا ، يجلس سرطان القولون والمستقيم (المصطلح الشامل لسرطان القولون والمستقيم) في المركز الرابع ، مما يجعله أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في أمريكا.
وفقًا لإحصائيات عام 2025 من المعهد الوطني للسرطان ، يتم تشخيص أكثر من 150،000 حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم سنويًا ويموت أكثر من 50000 شخص من المرض. ومع ذلك ، يمكنك تبني بعض الاستراتيجيات الصحية للتأثير على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، بما في ذلك إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي.
يعتمد جسمك على المغنيسيوم لدعم الجهاز العصبي والعظام ونظام الأوعية الدموية والجهاز العضلي وغيرها من الوظائف. استكشف التحليل التلوي لعام 2012 من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية للتأثير المحتمل للمغنيسيوم على تطور الورم القولون والمستقيم. بعد فحص النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات ، وجد المؤلفون أن زيادة جرعات المغنيسيوم اليومية بمقدار 100 ملليغرام خفضت خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 ٪.
وقف نمو الخلايا السرطانية
خرجت نتائج مماثلة من دراسة عام 2005 التي استكشفت آثار تناول المغنيسيوم على احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لاحظت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، أنه عندما يرتفع استهلاك المغنيسيوم ، انخفضت خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم للنساء بين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75.
لماذا ينتج المغنيسيوم هذا النوع من النتائج؟ تشير مقالة 2022 في أبحاث عنصر التتبع البيولوجي إلى أن المغنيسيوم قد يمنع نمو الخلايا السرطانية. ذكرت المقالة أن كمية واضحة من موت خلايا الورم حدثت في الحيوانات التي أعطيت المغنيسيوم. في التجارب المختبرية ، أظهرت الخلايا السرطانية التي تم تحضينها في محلول المغنيسيوم تفاعلات مماثلة.
على الرغم من أن أيا من هذه الملاحظات السريرية دليل على أن المغنيسيوم لديه بالتأكيد القدرة على تقليل سرطان القولون والمستقيم للفرد ، إلا أنها تبدو مشجعة. لذلك ، إذا كنت تحاول بنشاط تناول الأطعمة التي قد تساعدك على منع السرطان أو تناول المكملات الغذائية التي قد تفعل ذلك ، فقد تكون تجربة خيارات المغنيسيوم منطقية.
ممارسات سهلة لزيادة تناول المغنيسيوم
ليس عليك أن تنظر بعيدًا للعثور على الأطعمة التي تحتوي على قدر كبير من المغنيسيوم. الفاصوليا ، ومنتجات الألبان السفلى الدسم ، والمكسرات ، والخضر الورقية تتصدر القائمة. تفعل البذور أيضًا: يوفر أوقية من بذور شيا أكثر من 100 ملليغرام من المغنيسيوم. نظرًا لأن الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم تتراوح من 310 إلى 320 ملليغرام للنساء و 400 إلى 420 ملليغرام للرجال ، يمكنك الوصول بسرعة إلى هدفك من خلال دمج بعض العناصر المليئة بالمغنيسيوم في وجباتك والوجبات الخفيفة.
يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم ، ولكن من الحكمة التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً. يمكن أن يتفاعل المغنيسيوم مع بعض الأدوية ، بما في ذلك بعض مثبطات مضخة البروتون (PPIs) والمضادات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الكثير من المغنيسيوم (على الرغم من حدوثه غير المألوف) يمكن أن يجعلك تشعر بالمرض من بطنك ، ويفسد توازنك ، ويسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
وبالتالي ، قد يكون من العملي التمسك بنظام محافظ يعتمد على نصيحة من أخصائي طبي. وبهذه الطريقة ، يمكنك محاولة تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم دون خلق أي مشاكل صحية غير مقصودة.