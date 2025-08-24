قد يكون لقاح القوباء المنطقية مفيدًا في منع مرض مشترك بين العمر

الحقيقة: أنت لا تريد الحصول على القوباء المنطقية ، الحالة التي تحدث عندما يتفاعل الفيروس النائم الذي يسبب جدري الماء. في كثير من الأحيان ، فإنه يؤدي إلى الطفح الجلدي والبثور المؤلمة. (مما يجعل الحكة المجنونة والمحبطة من جدري الماء تبدو وكأنها نزهة في الحديقة.) لحسن الحظ ، هناك طريقة سريعة لخفض خطر الإصابة بالتشخيص: احصل على لقاح القوباء المنطقية (الهربس الناطق).

كان لقاح القوباء المنطقية متاحًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2006 ، وفقًا لمركز معلومات اللقاح الوطني ، وهو مصمم لمساعدتك على تجنب اندلاع القوباء المنطقية. ولكن قد يفعل ذلك أكثر من ذلك بكثير: تشير الأبحاث إلى أنه عندما تحمي جسمك من لقاح القوباء المنطقية ، قد ينتهي بك الأمر إلى حماية عقلك من الإعاقات المعرفية التنكسية المرتبطة بالعمر والتي تسمى الخرف.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعيش حوالي 57 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مع الخرف. كل عام ، يتم تشخيص حوالي 10 ملايين شخص جديد. لا يوجد علاج للخرف ، على الرغم من أن بعض الأدوية والعلاجات يمكن أن تبطئ الانخفاض العقلي لأولئك الذين يتأثرون بالحالة.