قد يكون لقاح القوباء المنطقية مفيدًا في منع مرض مشترك بين العمر

الحقيقة: أنت لا تريد الحصول على القوباء المنطقية ، الحالة التي تحدث عندما يتفاعل الفيروس النائم الذي يسبب جدري الماء. في كثير من الأحيان ، فإنه يؤدي إلى الطفح الجلدي والبثور المؤلمة. (مما يجعل الحكة المجنونة والمحبطة من جدري الماء تبدو وكأنها نزهة في الحديقة.) لحسن الحظ ، هناك طريقة سريعة لخفض خطر الإصابة بالتشخيص: احصل على لقاح القوباء المنطقية (الهربس الناطق).
كان لقاح القوباء المنطقية متاحًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2006 ، وفقًا لمركز معلومات اللقاح الوطني ، وهو مصمم لمساعدتك على تجنب اندلاع القوباء المنطقية. ولكن قد يفعل ذلك أكثر من ذلك بكثير: تشير الأبحاث إلى أنه عندما تحمي جسمك من لقاح القوباء المنطقية ، قد ينتهي بك الأمر إلى حماية عقلك من الإعاقات المعرفية التنكسية المرتبطة بالعمر والتي تسمى الخرف.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعيش حوالي 57 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مع الخرف. كل عام ، يتم تشخيص حوالي 10 ملايين شخص جديد. لا يوجد علاج للخرف ، على الرغم من أن بعض الأدوية والعلاجات يمكن أن تبطئ الانخفاض العقلي لأولئك الذين يتأثرون بالحالة.
لقاح القوباء المنطقية قد يحمي من الخرف
اكتشف العلماء وجود علاقة محتملة بين لقاح القوباء المنطقية والخرف كجزء من دراسة 2025 المنشورة في الطبيعة. نظرت التجربة في البيانات الطبية لسكان متجانسين نسبيًا من كبار السن الذين لم يحصلوا على لقاح القوباء المنطقية.
أولئك الذين تلقوا لقاح القوباء المنطقية كانوا أقل احتمالا حوالي خمسة في إطار زمني لمدة سبع سنوات ليتم تشخيصهم بأي نوع من الخرف. ومن المثير للاهتمام ، يبدو أن المواضيع الإناث كانت أكثر إيجابية من نظرائها الذكور من حيث وجود حالات أقل من الخرف.
نظرًا لأن الموضوعات تلقى لقاح القوباء المنطقية الحية المسمى Zostavax وليس اللقاح المؤتلف Shingrix ، فليس من الواضح من التجربة ما إذا كان Shingrix سيكون له نفس التأثير. (هذا مهم لأن Zostavax لم يعد يستخدم في الولايات المتحدة.)
ومع ذلك ، توصلت دراسة عام 2024 في طب الطبيعة إلى استنتاج مماثل حول إمكانات مكافحة الخرف في Shingrix. ومع ذلك ، حذر مؤلفو الدراسة من أن الدراسات الأكبر مبررة لتوفير المزيد من الأدلة.
لا يزال الغموض وراء فوائد خرف اللقاح القبيحة غير متوفرة
ولكن لماذا سيكون لقاح القوباء المنطقية مثل هذه الفوائد المحتملة غير المقصودة في المقام الأول؟ وفقًا لدراسة Zostavax الأصلية ، ارتبطت إعادة تبادل القوباء المنطقية مع تطور الخرف بسبب رواسب البروتينات في خلايا الدماغ ، وكذلك الالتهاب العصبي. وبالتالي ، قد يؤدي إيقاف هذه الإعادة تنفيس الدماغ من المرض.
كما أوضح البروفيسور الطبي بجامعة نورث وسترن الدكتور آراتي ديدوانيا في مقابلة مع NBC News ، قد لا يهم كيفية عمل العملية طالما أنها تعمل. “هل من خلال تقليل الالتهاب أو منع الفيروس من إعادة التنشيط؟” لقد فكرت ، في النهاية لاحظت أن القوباء المنطقية “هي حالة فظيعة ومؤلمة ومنهكة” ، لذا فإن الحصول على اللقاح أمر مهم بغض النظر عما إذا كان يقلل من خطر الخرف أم لا. (إليك ما يمكن توقعه من جسمك عندما تتلقى لقاحًا.)
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يجب على جميع الناس التفكير في الحصول على لقاح Shingrix بعد بلوغهم سن 50 عامًا. حتى أولئك الذين تلقوا لقاح Zostavax قد يرغبون في مناقشة تلقي لقاح Shingrix مع مزوديهم.