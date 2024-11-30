قد يكون لكوفيد-19 تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كما لو كنت بحاجة إلى سبب آخر للقلق بشأن التأثيرات المحتملة لـCOVID-19 على الجسم، فإليك سببًا جديدًا: قد يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم مقارنة بالأنفلونزا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 على أكثر من 45000 مريض ونشرت في ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى “ارتفاع ضغط الدم المستمر” حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم. هذا صحيح؛ كل تلك الاختيارات الصحية التي اتخذتها للحفاظ على ضغط دمك ضمن النطاق الصحي يمكن أن تذهب أدراج الرياح مباشرة بفضل نوبة كوفيد-19.

وقال الدكتور راج داسغوبتا، كبير المستشارين الطبيين في شركة Fortune Recommends، والذي لم يشارك في الدراسة: “يؤثر كوفيد-19 على ضغط الدم لدينا بعدة طرق بسبب تفاعله مع نظام القلب والأوعية الدموية وكيفية تفاعل أجسامنا مع الالتهاب الذي يسببه”. ، وقال حصريا هيلث دايجست. “قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وتلف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.” وكما أوضح داسجوبتا، فإن الضغط الناتج عن الاضطرار إلى التعامل مع الفيروس يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، على الأقل مؤقتًا. بعد كل شيء، لم يكتشف الخبراء بعد جميع الطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الجسم بشكل كامل، لذا فإن الشعور بالتوتر عند تلقي التشخيص أمر منطقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُكتشف فيها أن لكوفيد-19 تأثيرات غير متوقعة على الجسم. في عام 2022، وجدت دراسة أن كوفيد-19 يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالحالات العصبية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره ممكنًا عندما كان العالم في المخاض الأولي للمرض في عام 2020. ولكن قبل ذلك بدأت تشعر بالذعر بشأن ما قد يفعله فيروس كورونا (COVID-19) لضغط دمك، فدعونا نلقي نظرة على الحقائق.