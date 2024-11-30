قد يكون لكوفيد-19 تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كما لو كنت بحاجة إلى سبب آخر للقلق بشأن التأثيرات المحتملة لـCOVID-19 على الجسم، فإليك سببًا جديدًا: قد يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم مقارنة بالأنفلونزا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 على أكثر من 45000 مريض ونشرت في ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى “ارتفاع ضغط الدم المستمر” حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم. هذا صحيح؛ كل تلك الاختيارات الصحية التي اتخذتها للحفاظ على ضغط دمك ضمن النطاق الصحي يمكن أن تذهب أدراج الرياح مباشرة بفضل نوبة كوفيد-19.
وقال الدكتور راج داسغوبتا، كبير المستشارين الطبيين في شركة Fortune Recommends، والذي لم يشارك في الدراسة: “يؤثر كوفيد-19 على ضغط الدم لدينا بعدة طرق بسبب تفاعله مع نظام القلب والأوعية الدموية وكيفية تفاعل أجسامنا مع الالتهاب الذي يسببه”. ، وقال حصريا هيلث دايجست. “قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وتلف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.” وكما أوضح داسجوبتا، فإن الضغط الناتج عن الاضطرار إلى التعامل مع الفيروس يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، على الأقل مؤقتًا. بعد كل شيء، لم يكتشف الخبراء بعد جميع الطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الجسم بشكل كامل، لذا فإن الشعور بالتوتر عند تلقي التشخيص أمر منطقي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُكتشف فيها أن لكوفيد-19 تأثيرات غير متوقعة على الجسم. في عام 2022، وجدت دراسة أن كوفيد-19 يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالحالات العصبية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره ممكنًا عندما كان العالم في المخاض الأولي للمرض في عام 2020. ولكن قبل ذلك بدأت تشعر بالذعر بشأن ما قد يفعله فيروس كورونا (COVID-19) لضغط دمك، فدعونا نلقي نظرة على الحقائق.
والبعض أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
على الرغم من أنه، كما وجدت الدراسة، حتى أولئك الذين لا يكافحون من أجل الحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب كوفيد-19، فمن المهم أن ندرك أن بعض الأشخاص أكثر عرضة لهذا التأثير بالذات من آحرون. أشارت نتائج دراسة عام 2023 إلى أن الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة للخطر، وكذلك البالغين السود وأي شخص قد يكون لديه بالفعل حالات موجودة مسبقًا، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بطبيعتها أو المرتبطة بشكل ما من أشكال أمراض الكلى. .
بينما أشار كبير مؤلفي الدراسة، تيم كيو دونج، دكتوراه، في بيان صحفي إلى أن هذه النتائج يجب أن تؤدي إلى فحص تلقائي لأولئك الذين يقعون ضمن الفئة المعرضة للخطر، في بعض الأحيان لا يمكننا الاعتماد بنسبة 100٪ على توقعاتنا. مقدم الرعاية الصحية للارتقاء إلى المستوى المطلوب (عبر جمعية القلب الأمريكية). ولهذا السبب، إذا حددت أنك أي من الفئات السكانية التي من المرجح أن ينتهي بك الأمر إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب كوفيد-19، فيجب عليك الدفاع عن نفسك وإخبار طبيبك برغبتك في الخضوع للفحص. أنت دائمًا تتمتع بحقوقك في التحدث إذا شعرت أنه يتم تجاهلك ولا يوجد مكان تكون فيه الدفاع عن الذات أكثر أهمية من عندما يتعلق الأمر بصحتك.
يمكن أن يؤثر كوفيد-19 على ضغط الدم حتى بعد التعافي
وفقًا لداسغوبتا، هناك بحث مستمر يشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم، حتى لو لم يكن مصاحبًا لـكوفيد-19، يمكن أن يتطور بالفعل بعد حدوثه. وقال داسجوبتا: “يظهر هذا بشكل خاص في الحالات الأكثر خطورة، حيث قد يتأثر نظام القلب والأوعية الدموية بشكل كبير”. “لا تزال الآليات الدقيقة قيد الدراسة، لكن الالتهاب الدائم أو تلف الأوعية الدموية الناجم عن الفيروس قد يساهم في زيادة ضغط الدم أو يجعل الحالات الموجودة مسبقًا أسوأ.” ومع ذلك، كما أوضح داسغوبتا، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع قبل التوصل إلى نتيجة نهائية.
في هذه الأثناء، ما يمكنك فعله عند التعافي من كوفيد-19 هو مراقبة صحتك بعناية. انتبه لجسمك ودوّن أي تغييرات قد تبدو غير طبيعية أو خاطئة. اقترح داسغوبتا أيضًا التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب التأثيرات طويلة المدى على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. لا يزال فيروس كوفيد-19 فيروسًا جديدًا جدًا وسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يتمكن الخبراء من كشف جميع الأضرار التي يمكن أن يسببها، خاصة على المدى الطويل.