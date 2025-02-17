قد يكون هذا أفضل نظام خزانة مرآب ، وفقًا للمراجعات

يمكن أن تكون المرائب غالبًا ما تكون أراضيًا ، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من أفكار تخزين المرآب التي ستستلهم Handyperson فيك ، لا يوجد أي شيء من حقيقة أن نظامًا تم شراؤه من المتجر جيدًا يمكن أن يقدم الكثير من التنوع وهو كثيرًا طريق أسرع لفرز تلك الفوضى. إنه أيضًا شيء يجب وضعه في الاعتبار إذا كانت الخطوة قد تكون في الأفق ، لأن تخزين المرآب يمكن أن يؤثر على قيمة إعادة بيع منزلك.

يبدو أن نظام تخزين المرآب الصلب ذو اللحم الصدري المكون من 4 قطع من أجشاهي هو حل شائع ، وقد حصل على الكثير من التعليقات الإيجابية ، حيث تم تصنيف 4.3 من أصل 871 مراجعة. إنه حصري لمستودع المنزل ، وهو معروض للبيع بمبلغ 1،469.99 دولار (بانخفاض من 2099.99 دولار). إذن ، هل هذا هو أفضل نظام خزانة مرآب حوله؟ لقد تم التحقق من مراجعات مستقلة وردود فعل المشتري لمعرفة ذلك.

أولاً ، دعونا نلقي نظرة على ما تحصل عليه مقابل أموالك. يشتمل النظام على خزانة طويلة وخزانات جدار وخزانة قاعدة. كل منها مصنوع من الفولاذ المقياس الشاقة 20 ويأتي تجميعه مسبقًا ، لذلك كل ما عليك فعله هو إزالة العبوة والتثبيت. يتم التأكيد على البناء عالي الجودة من خلال مقدار الوزن الذي يمكن أن يدعمه كل قطعة: 120 رطلاً للدرج ، و 200 رطل لأعلى الخزانة ، و 350 رطلاً لكل رف قابل للتعديل. من أجل الأمن (وللحفاظ على الأطفال الفضوليين بعيدًا عن المنتجات الضارة المحتملة) ، فإن كل خزانة لها قفلها الخاص.