قد يكون هذا أفضل نظام خزانة مرآب ، وفقًا للمراجعات

يمكن أن تكون المرائب غالبًا ما تكون أراضيًا ، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من أفكار تخزين المرآب التي ستستلهم Handyperson فيك ، لا يوجد أي شيء من حقيقة أن نظامًا تم شراؤه من المتجر جيدًا يمكن أن يقدم الكثير من التنوع وهو كثيرًا طريق أسرع لفرز تلك الفوضى. إنه أيضًا شيء يجب وضعه في الاعتبار إذا كانت الخطوة قد تكون في الأفق ، لأن تخزين المرآب يمكن أن يؤثر على قيمة إعادة بيع منزلك.
يبدو أن نظام تخزين المرآب الصلب ذو اللحم الصدري المكون من 4 قطع من أجشاهي هو حل شائع ، وقد حصل على الكثير من التعليقات الإيجابية ، حيث تم تصنيف 4.3 من أصل 871 مراجعة. إنه حصري لمستودع المنزل ، وهو معروض للبيع بمبلغ 1،469.99 دولار (بانخفاض من 2099.99 دولار). إذن ، هل هذا هو أفضل نظام خزانة مرآب حوله؟ لقد تم التحقق من مراجعات مستقلة وردود فعل المشتري لمعرفة ذلك.
أولاً ، دعونا نلقي نظرة على ما تحصل عليه مقابل أموالك. يشتمل النظام على خزانة طويلة وخزانات جدار وخزانة قاعدة. كل منها مصنوع من الفولاذ المقياس الشاقة 20 ويأتي تجميعه مسبقًا ، لذلك كل ما عليك فعله هو إزالة العبوة والتثبيت. يتم التأكيد على البناء عالي الجودة من خلال مقدار الوزن الذي يمكن أن يدعمه كل قطعة: 120 رطلاً للدرج ، و 200 رطل لأعلى الخزانة ، و 350 رطلاً لكل رف قابل للتعديل. من أجل الأمن (وللحفاظ على الأطفال الفضوليين بعيدًا عن المنتجات الضارة المحتملة) ، فإن كل خزانة لها قفلها الخاص.
هل نظام تخزين المرآب القشري جيد أم أنه ضجيج؟
يمكن أن يكون من الصعب إرضاء المراجعين. يمكن القول أن وظيفتهم هي إيجاد خطأ. ومع ذلك ، فإن ردود الفعل على خزائن أجش هي إيجابية إلى حد كبير. قام أحدهم بتصنيفها على أنها أفضل نظام لتخزين المرآب الشامل. امتدح آخر مقدار المساحة المقدمة. غالبية العملاء سعداء أيضا بشراءهم. قال أحدهم: “تبدو رائعة وتحمل الكثير. أدراج مجلس الوزراء فسيحة. إن الحرف اليدوية للمواد قوية للغاية.” آخر كان سعيدًا بوجود “مرآب فوضوي غير منظم يتحول إلى مرآب جميل ومرآب وظيفي جميل.”
هناك ذبابة واحدة في مرهم. عدد غير قليل من الناس ينتقدون العبوة ، مما يوفر الحد الأدنى من الحماية. على الرغم من أنه يمكن جمع الخزانات ، إلا أنها ضخمة للغاية ، لذا فإن تسليمها هو اختيار شائع. لسوء الحظ ، فإن الأضرار في العبور ليست غير شائعة ، ويمكن أن يكون الحصول على بدائل تجربة محبطة.
ومع ذلك ، فإن هذا ليس انتقادًا للخزانات بأنفسهم ، والاستنتاج الهائل هو أن نعم ، قد يكون Husky هو أفضل نظام خزانة مرآب. إذا كنت لا تتخيل فكرة التخلص من بعض الأرفف الشاقة ، فهذا استثمار يشعر الكثيرون أنه يستحق صنعه. ومع ذلك ، هناك الكثير من المنافسة ، وبالتأكيد يستحق التسوق. تتوفر المقاعد والخزائن الإضافية في تكوينات مختلفة في Home Depot ، بحيث يمكنك إضافة إلى النظام إذا تغيرت احتياجاتك.