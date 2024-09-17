قد يكون هذا المنتج المفضل في البار هو الحل لتنظيف الوسائد ذات الرائحة الكريهة بعمق

لا توجد طريقة أفضل لإرباك أفراد الأسرة في وقت مبكر من صباح نهاية الأسبوع من التنظيف من إخراج زجاجة من الفودكا. في حين أن Bloody Marys تعتبر بالتأكيد مشروب إفطار وفقًا لمعايير الغداء، فإن الفودكا الخاصة بك قد تكون في الواقع بمثابة سر الوسائد الأكثر انتعاشًا. لذا، بينما قد يستمر الارتباك العام لمدة دقيقة، بمجرد أن يلاحظ أحباؤك وسائدهم التي فقدت رائحتها، فلن يشكك أحد في أساليبك من هناك فصاعدًا. لتجربة هذه الحيلة، ستحتاج فقط إلى بعض الفودكا (إما من عربة البار أو المخزن أو يمكنك الحصول على زجاجة صغيرة من المتجر) وبعض الماء وزجاجة رذاذ. لن تستخدم الكثير من الخمور الفعلية، لذلك إذا كنت تفضل عدم الاحتفاظ بالكحول في المنزل، فيمكنك حتى شراء جرعات فردية لاحتياجات التنظيف الخاصة بك وتخطي البقايا تمامًا. يمكن أن يساعد هذا الرذاذ في إزالة الروائح الكريهة وتنظيف الوسائد بسرعة وكفاءة!

كما هو الحال مع أي علاج منزلي، يمكن أن تختلف النتائج، ومن المهم فهم حدود “شرب” الفودكا (أو أي احتساء للكحول). تحتوي الزجاجة القياسية المستخدمة في الكوكتيلات على حوالي 40% فقط، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بنسبة 60% أو أكثر للتخلص حقًا من الفيروسات والبكتيريا. ومع ذلك، لا تزال الفودكا تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والتي يمكن أن تنعش البياضات وتزيل الروائح الكريهة منها. إذا كنت تفضل استخدام المنتجات التي لا تحتوي على روائح سطحية، فإن استبدال هذا الخليط يمكن أن يساعد في الحفاظ على وسائدك في حالة أفضل لفترة أطول.