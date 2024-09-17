قد يكون هذا المنتج المفضل في البار هو الحل لتنظيف الوسائد ذات الرائحة الكريهة بعمق

لا توجد طريقة أفضل لإرباك أفراد الأسرة في وقت مبكر من صباح نهاية الأسبوع من التنظيف من إخراج زجاجة من الفودكا. في حين أن Bloody Marys تعتبر بالتأكيد مشروب إفطار وفقًا لمعايير الغداء، فإن الفودكا الخاصة بك قد تكون في الواقع بمثابة سر الوسائد الأكثر انتعاشًا. لذا، بينما قد يستمر الارتباك العام لمدة دقيقة، بمجرد أن يلاحظ أحباؤك وسائدهم التي فقدت رائحتها، فلن يشكك أحد في أساليبك من هناك فصاعدًا. لتجربة هذه الحيلة، ستحتاج فقط إلى بعض الفودكا (إما من عربة البار أو المخزن أو يمكنك الحصول على زجاجة صغيرة من المتجر) وبعض الماء وزجاجة رذاذ. لن تستخدم الكثير من الخمور الفعلية، لذلك إذا كنت تفضل عدم الاحتفاظ بالكحول في المنزل، فيمكنك حتى شراء جرعات فردية لاحتياجات التنظيف الخاصة بك وتخطي البقايا تمامًا. يمكن أن يساعد هذا الرذاذ في إزالة الروائح الكريهة وتنظيف الوسائد بسرعة وكفاءة!
كما هو الحال مع أي علاج منزلي، يمكن أن تختلف النتائج، ومن المهم فهم حدود “شرب” الفودكا (أو أي احتساء للكحول). تحتوي الزجاجة القياسية المستخدمة في الكوكتيلات على حوالي 40% فقط، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بنسبة 60% أو أكثر للتخلص حقًا من الفيروسات والبكتيريا. ومع ذلك، لا تزال الفودكا تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والتي يمكن أن تنعش البياضات وتزيل الروائح الكريهة منها. إذا كنت تفضل استخدام المنتجات التي لا تحتوي على روائح سطحية، فإن استبدال هذا الخليط يمكن أن يساعد في الحفاظ على وسائدك في حالة أفضل لفترة أطول.
امزج الفودكا والماء لإضفاء رائحة منعشة على الوسائد
للحصول على مزيج التنظيف بالفودكا، عليك إضافة جزء واحد من الفودكا إلى ثلاثة أجزاء من الماء. يمكن أن يكون هذا نصف كوب أو كوب كامل أو أي قياس تحتاجه، اعتمادًا على عدد الوسائد التي تريد تنظيفها. بمجرد خلط الفودكا والماء، يمكنك إما إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية للرائحة، أو الالتزام بالمزيج البسيط الذي قمت بإعداده. رش جانبي الوسائد، مع التأكد من عدم تشبعهما بشكل مفرط. يجب إضافة هذا مباشرة إلى الوسادة دون وضع الغطاء عليها. يكفي رش أو رذاذ لطيف، ثم يمكنك استخدام منشفة نظيفة لتجفيف السطح. سيساعد هذا في إزالة السائل الزائد مع المساعدة أيضًا في إزالة الروائح وتجديد المادة.
يعد التنشيف ضروريًا للغاية، وإلا فقد تترك رائحة الكحول القوية التي قد تكون مزعجة أو قوية للغاية. يُقال إن الفودكا وحدها تعمل على المساعدة في الحفاظ على نظافة وسادتك، ولكن يجب عليك غسل وسادتك كل ستة أشهر على الأقل، إن لم يكن كل ثلاثة أشهر. في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى الانتعاش بين الغسلات، توجه إلى البار للحصول على خدعة تساعد في الحفاظ على وسائدك منتعشة! قد يصبح هذا الاستخدام الذكي للفودكا في جميع أنحاء المنزل هو الحل الأمثل لك لبياضات السرير أيضًا!