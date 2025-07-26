قد يكون Drew Gilbert Red-Hot هو مساعدة في الخارج يبحث Mets عن

سان فرانسيسكو – مع مراقبة سوق METS للحصول على مساعدة محتملة في الملعب ، يرتفع أسهم درو جيلبرت كخيار داخلي لدور الدوري الرئيسي.

يرتفع جيلبرت البالغ من العمر 24 عامًا في Triple-A Syracuse ، حيث قام بتسليم اثنين من هوميروس يوم الجمعة ، مما منحه ستة لهذا الشهر. يمتلك 1.126 العمليات في يوليو.

The Mets View Gilbert كمدافع زائد في المركز المركزي – كان مسؤولو الفريق يهتفون بشأن الصيد الذي صنعه يوم الخميس من خلال السباق إلى الفجوة – لكن النجاح المستمر سيكون العامل الحاسم في ما إذا كان قد تمت ترقيته للتشغيل الممتد.

وقال ديفيد ستيرنز ، رئيس عمليات البيسبول ، قبل فوز ميتس 8-1 على العمالقة في أوراكل بارك: “يقوم درو بعمل هائل ، وأعتقد أنه يرجع الفضل في أنه ربما يضع نفسه على الرادار قليلاً” ، قال رئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز قبل فوز Mets 8-1 على العمالقة في أوراكل بارك. “الهجوم والدفاعي ، لقد اتخذ خطوة إلى الأمام أود أن أقول خلال الشهر أو الشهرين الماضيين.”

من المحتمل أن يشارك Gilbert Bat في اليد اليسرى مع Tyrone Taylor ، مما يسمح لـ Jeff McNeil بالعودة إلى القاعدة الثانية بدوام كامل.

ولكن هذا سيكون له تداعيات في تقليل الخفافيش التي يتلقاها لاعبين مثل روني موريسيو ولويزانجيل أكويانا.

قال أحد تقييم المواهب الذي شاهد جيلبرت طوال الموسم: “لقد وضعه في الهجوم”. “إنه يتحكم في منطقة الإضراب جيدًا ويضرب الكرة بشدة. يجب عليهم أن يجعله يضرب الكرة في الهواء أكثر قليلاً ، هذا كل شيء. إنه أقوى مما يبدو.”

غيلبرت ، الذي وصل إلى تجارة عام 2023 التي أرسلت جوستين فيرلاندر إلى أستروس ، غاب عن الكثير من الموسم الماضي بسبب إصابات في أوتار الركبة. بقي جيلبرت في صحة جيدة هذا الموسم.

يمتلك .823 OPS مع 14 Homers في 314 خفافيش بشكل عام هذا الموسم.

اختار Mets المخلص Alex Carrillo إلى Triple-A Syracuse واختار Lefty José Castillo إلى قائمة الدوري الرئيسية.

ماكس كرانيك تم نقله إلى القائمة المصابة لمدة 60 يومًا لإنشاء مساحة في قائمة 40 رجلًا لكاستيلو.

هذه السلسلة ضد العمالقة هي بداية امتداد تسع مباريات للمعارضين ضد NL West.

The Mets ، الذي يواجه Padres الأسبوع المقبل قبل عودته إلى المنزل للعب العمالقة ، 13-6 ضد NL West خصوم هذا الموسم.

ينبع الكثير من هذا النجاح من سجل 6-0 ضد روكي.