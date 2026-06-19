قد يكون Huascar Brazobán أفضل صفقة لـ David Stearns في Mets

رياضة
قد يكون Huascar Brazobán أفضل صفقة لـ David Stearns في Mets

بالكاد تم تسجيل التجارة لدى مشجعي ميتس.

كان ذلك قبل عامين، في 30 يوليو، عندما وصل هواسكار برازوبان من فريق مارلينز مقابل لاعب الدوري الصغير ويلفريدو لارا. في تلك المرحلة، كان برازوبان يبلغ من العمر 34 عامًا، وقد استمتع ببعض المواسم الرائعة في ميامي، لكنه لم يكن مميزًا.

الآن أصبح اللاعب الذي يستخدم اليد اليمنى قطعة لا غنى عنها في لعبة Mets Bullpen، وهو من بين أفضل عمليات الاستحواذ التجارية لرئيس عمليات البيسبول David Stearns في المواسم الثلاثة.

يمتلك Brazobán 1.91 عصرًا في 32 مباراة هذا الموسم بعد تسجيله شوطًا بدون أهداف في فوز الخميس في فيلادلفيا. لقد انضم إلى Luke Weaver لمنح Mets مجموعة رائعة 1-2 في دور الإعداد المؤدي إلى أقرب Devin Williams.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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