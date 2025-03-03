قد يواجه Rangers ‘Matt Rempe تعليقًا آخر

مع زيادة المادية بشكل مطرد في فوز رينجرز في نهاية المطاف 4-0 على بريداتورز مساء الأحد في ماديسون سكوير غاردن ، حصل مات ريمي على هذا الحدث بشكل طبيعي.

جاء Rempe بسرعة إلى الهبوط على Nick Blankenburg ، لكنه قاد مع كوعه واشتعال المدافع عن ناشفيل في الوجه أقل من خمس دقائق في الفترة الأولى.

سعى أندرياس إنجلوند على الفور إلى الانتقام ، وأسقط قفازاته مع رينجرز الشاهقة الرابعة وتبادل بعض الضربات الثقيلة.

وقال بيتر لافيوليت مدرب المدير الفني عندما سئل عن تقييمه للضرب: “Remps هو مجرد رجل كبير”. لقد كان فوركيك. عندما يضرب ، فهو أعلى من أي شخص آخر. لا أعتقد أنه ضربه ، وأعتقد أنه ربما يرعىه قليلاً. أعتقد أنه كان أكثر من ملكة جمال.

سيدي آخر مات كوع مات رومو مباشرة على ذقن لاعبين معارضين pic.twitter.com/9fz4mmmm6ui – روب غوتشي (@heatdaddy69420) 3 مارس 2025

“هذه هي لعبته أيضًا. يجب أن يفعل ذلك ضمن القواعد ، لكننا نحتاجه أيضًا

على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه إلا إلى قاصر متمرس ورائد قتال ، إلا أنه من المحتمل أن يواجه Rempe انضباطًا إضافيًا من قسم سلامة اللاعبين في NHL.

خاصة بالنظر إلى أنه اختتم تعليقًا من ثماني مباريات قبل أقل من شهرين ، وهو ما جاء لدافع النجوم في الصعود إلى النجوم ميرو هيسيكانين.

كان ذلك التعليق الثاني لـ Rempe ، بعد أن جاء أوله في شكل عقوبة من أربع مباريات بسبب كوع على مدافع Devils Jonas Siegenthaler في الموسم الماضي.