قد يواجه Rangers ‘Matt Rempe تعليقًا آخر

رياضة
قد يواجه Rangers 'Matt Rempe تعليقًا آخر

مع زيادة المادية بشكل مطرد في فوز رينجرز في نهاية المطاف 4-0 على بريداتورز مساء الأحد في ماديسون سكوير غاردن ، حصل مات ريمي على هذا الحدث بشكل طبيعي.

جاء Rempe بسرعة إلى الهبوط على Nick Blankenburg ، لكنه قاد مع كوعه واشتعال المدافع عن ناشفيل في الوجه أقل من خمس دقائق في الفترة الأولى.

سعى أندرياس إنجلوند على الفور إلى الانتقام ، وأسقط قفازاته مع رينجرز الشاهقة الرابعة وتبادل بعض الضربات الثقيلة.

وقال بيتر لافيوليت مدرب المدير الفني عندما سئل عن تقييمه للضرب: “Remps هو مجرد رجل كبير”. لقد كان فوركيك. عندما يضرب ، فهو أعلى من أي شخص آخر. لا أعتقد أنه ضربه ، وأعتقد أنه ربما يرعىه قليلاً. أعتقد أنه كان أكثر من ملكة جمال.

“هذه هي لعبته أيضًا. يجب أن يفعل ذلك ضمن القواعد ، لكننا نحتاجه أيضًا

على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه إلا إلى قاصر متمرس ورائد قتال ، إلا أنه من المحتمل أن يواجه Rempe انضباطًا إضافيًا من قسم سلامة اللاعبين في NHL.

خاصة بالنظر إلى أنه اختتم تعليقًا من ثماني مباريات قبل أقل من شهرين ، وهو ما جاء لدافع النجوم في الصعود إلى النجوم ميرو هيسيكانين.

كان ذلك التعليق الثاني لـ Rempe ، بعد أن جاء أوله في شكل عقوبة من أربع مباريات بسبب كوع على مدافع Devils Jonas Siegenthaler في الموسم الماضي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية