قرار تجديد المنزل الذي قد يزعج جيرانك

عادةً ما تكون تجديدات المنازل شيئًا نخطط له حول ذوقنا الشخصي ، ولكن حتى لو لم تكن بحاجة إلى موافقة HOA ، فإن بعض التحديثات لا تزال تتجول في عدد قليل من الريش مع جيرانك. ما لم تكن تستضيف اجتماعات جوار منتظمة في غرفة المعيشة الخاصة بك ، فإن معظم التجديدات الداخلية لن يكون لها تأثير كبير على بقية مجتمعك. ومع ذلك ، فإن إعادة تشكيل البيت الخارجي سوف تسترعي الانتباه (وأحيانًا نقدًا) من الجيران ، وخاصة على كتلة لها تلك الممرات التي تم تنظيمها بشكل مثالي. مع وضع ذلك في الاعتبار ، هناك تجديد كبير للمنزل الذي قد ترغب في إعادة النظر فيه للحفاظ على السلام بين منطقتك – هدم المنزل والمناظر الطبيعية بأكملها ، وبناء تصميم جديد من الصفر.

أثارت مخاوف الجيران المحبطة بشأن عمليات إعادة البناء الكثير من المحادثة عبر الإنترنت ، وتتعمق المخاوف من مجرد التفضيل الشخصي. ذهب منشور فيروسي على رديت عندما شارك أحد الجيران المضطرب مع صور إعادة بناء محلية “دمرت كل السحر والشخصية” للمنزل الأصلي والمناظر الطبيعية الجميلة. لم يكن الرد سوى جيران ، حيث أعرب العديد من المستخدمين عن غضبهم من اتجاه عمليات إعادة البناء الحديثة التي تهدم التصميمات الأصلية. إذا كان منزلك في حاجة إلى تحديث كبير وكنت يزن عيوب إعادة البناء ، فقد يكون من المفيد التفكير في السبب في أن اختيار هدم وإعادة البناء قد يزعج جيرانك على المدى الطويل.