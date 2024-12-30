قرار رحيم موريس الكارثي بالتوقف قد يدمر موسم الصقور

قد يتوقف موسم أتلانتا فالكونز على قرار واحد – عندما لم يطلب المدرب رحيم موريس بحماقة مهلة في الدقيقة الأخيرة من الربع الرابع.

بعد القيادة على طول الملعب وضرب نهاية ضيقة كايل بيتس لهبوط المباراة مع بقاء أقل من دقيقتين في مباراة ليلة الأحد ضد القادة، توصل دفاع الصقور إلى توقف ثلاثي عند الاستحواذ الذي أعقب ذلك. لمنح لاعب الوسط الصاعد مايكل بينيكس جونيور فرصة لتحقيق المجد قبل 40 ثانية من نهاية المباراة ليجعل فريقه في وضع يسمح له بتسجيل هدف ميداني فائز.

في اللعب الأول من قيادتهم النهائية، بدءًا من 40 ثانية متبقية، وضع Penix على الفور فريق Falcons في العمل عن طريق تثبيت Darnell Mooney على الخط الجانبي الأيمن لمسافة 25 ياردة.

تم التعامل مع موني في الحدود، وبدأ هجوم أتلانتا، الذي لا يزال لديه مهلة زمنية، في الركض بشكل محموم إلى خط المشاجرة للحصول على مباراة فاصلة مع مرور الثواني الثمينة على مدار الساعة.

بحلول الوقت الذي اكتملت فيه المسرحية التالية – تمريرة غير كاملة لموني – مرت 23 ثانية، تاركًا لأتلانتا 17 ثانية متبقية.

سيستمر فريق الصقور في محاولة تسجيل هدف ميداني بمساحة 56 ياردة يفوز باللعبة، لكن حذاء رايلي باترسون سيسقط عدة ياردات مع دخول أتلانتا في الوقت الإضافي مع انتهاء المهلة مما أدى إلى إحداث ثقب في جيبهم الخلفي.

جعلهم جايدن دانيلز يدفعون. قاد لاعب الوسط الصاعد في فريق Commanders مسافة 70 ياردة في أول حيازة للوقت الإضافي ليمنح واشنطن فوزًا 30-24 ومكانًا في التصفيات.

أعادت خسارة الصقور السيطرة على NFC South إلى Buccaneers، الذين يستضيفون 5-11 Saints يوم الأحد بفوزهم بالدرجة.

وقال موريس، بحسب موقع ESPN.com: “بعد فوات الأوان، كان من الممكن أن يكون قرارًا جيدًا أو قرارًا أفضل هو أخذ هذه المهلة، لكنني أردت أن تتاح لي الفرصة للانتقال إلى هناك”.

“أنت دائمًا ما تشكك في هذه الأشياء؛ يمكنك دائمًا تخمين تلك الدوافع. يمكنك دائمًا العودة وإلقاء نظرة عليه ومعرفة ما إذا كان بإمكانك التقاطه بشكل أسرع قليلاً.

مع الفوز، كان فريق الصقور قد احتفظ بالسيطرة على مصيره في التصفيات.

وقال بينيكس بعد المباراة: “لقد طلب المهلة كلما شعر بأنه لائق، وقد وثق بنا في خوض مباراة فاصلة والقيام بالمباراة التالية”. “لذا، نحن جميعًا نثق في حكم المدرب بشأن ذلك.”

موريس في عامه الأول كمدرب رئيسي بعد أن تم تكليفه بوظيفة التدريب الرئيسي على مدرب نورث كارولينا تار هيلز بيل بيليشيك في فترة الإجازة.