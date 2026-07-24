قرار ليبرون جيمس في 76ers يرسل كيفن هارت إلى حالة من الهستيريا

ربما يخسر كيفن هارت شريكًا منتظمًا للغولف في لوس أنجلوس، لكنه اكتسب شيئًا أكبر بكثير: ليبرون جيمس في فريق مسقط رأسه.

انفجر مواطن فيلادلفيا بعد أن وافق جيمس على عقد لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار مع 76ers، واحتفل بالقرار في مقطع فيديو مليء بالألفاظ النابية نُشر على حسابه على Instagram.

“فيلادلفيا، قف (كلمة بذيئة)!” صاح هارت. “أصرخ لأخي اللعين لأنه قام بالاختيار الصحيح، لأنه قام بالاختيار الأفضل.”

لم يتمكن هارت من احتواء نفسه عندما أعلن أن كرة السلة في فيلادلفيا على وشك أن تصبح “كبيرة” و”رائعة”.

وأضاف: “أحتاج إلى تهدئة (كلمة بذيئة)”. “أنا مبالغ جدًا. لا تضحك”

ولم يكن رد الفعل مفاجئا. هارت هو أحد أبرز مشجعي فريق سيكسرز، حيث يجلس بانتظام في الملعب، ويقرع جرس الحرية الاحتفالي ويحاول تجنيد النجوم في فيلادلفيا من خلال الرسائل النصية والنكات والفخر الذي لا هوادة فيه بمسقط رأسه.

جاء هذا التوظيف مع اتصال شخصي أكثر.

كان هارت وجيمس صديقين منذ سنوات، وتركزت معظم خلافاتهما العامة الأخيرة على لعبة الجولف. مازح هارت مؤخرًا عرض الليلة أن مغادرة جيمس لفريق ليكرز من شأنه أن يدمر روتينهم لأن الاثنين كانا يلعبان معًا عدة أيام في الأسبوع.

وقال هارت قبل أيام من اتخاذ القرار: “لا يهمني ما يفعله هذا الرجل بكرة السلة”. “إنه يفسد روتين لعبة الجولف لدينا.”

لم يفز فريق سيكسرز بأي بطولة منذ عام 1983، وهو الجفاف الذي قضى هارت سنوات يعاني منه بشدة.

قد تؤدي خطوة جيمس إلى زيادة صعوبة جدولة مباريات الجولف الأسبوعية، لكن يبدو الآن أن هارت مستعد لقبول هذه الصفقة.

يتجه صديقه شرقًا ويجلب معه توقعات البطولة.