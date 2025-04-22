قرار ميتس “صعب” يقترب من ذلك مع وضوح نجوم الإصابة

التعزيزات في الطريق ، تاركًا Mets Brass لمواجهة قرار قائمة رئيسي على الأرجح بحلول يوم الجمعة.

من المقرر أن يتلقى كل من جيف ماكنيل وفرانسيسكو ألفاريز من الخفافيش في الخفافيش لثلاثي-سيراكيوز يومي الثلاثاء والأربعاء ، وسيكون موقعة النكسة في وضع يسمح له بالانضمام إلى ميتس لسلسلة مباريات من أربع مباريات تبدأ يوم الجمعة في واشنطن.

ومن المحتمل أن يكون من المحتمل أن يكونوا في حالة من النسيان لويسانجل أكونييا وبريت باتي – أي منهما يمكن أن يعود إلى سيراكيوز لإنشاء مساحة قائمة لماكنييل ، الذي من المتوقع أن يستعيد دوره كرجل القاعدة الثاني.

وقال ديفيد ستيرنز ، رئيس عمليات البيسبول ، يوم الاثنين قبل أن يواجه فريق Mets فيليز في فيليز: “أعتقد أن القرارات الصعبة أمر جيد عندما يكون لدينا لاعبون نريد الاحتفاظ به هنا”. “مع مراعاة صحة ، ستصبح هذه القرارات جزءًا أكثر فأكثر من عملية التفكير لدينا.”

بدأ ماكنيل الموسم في القائمة المصابة بسلالة مائلة.

يعود ألفاريز من الجراحة خلال التدريب الربيعي على عظم الحمار المكسور في يده اليسرى.

تعامل لويس تورينس مع واجباتهم في البداية ، مع هايدن سينجر كنسخة احتياطية.

ظهرت Acuña كقطعة يمكن الاعتماد عليها في التشكيلة ، وبدأت غالبية الألعاب مؤخرًا في القاعدة الثانية في غياب McNeil.

دخل الاثنين مع خط مائل .289/.360/.400 مع ست قواعد مسروقة ، مما يجعل الطاقة في أسفل التشكيلة.

بعد بداية بطيئة ، ارتفع باتي خلال الأسبوع الماضي-دخل الاثنين 7 مقابل 22 (.318) خلال بداياته الست السابقة.

لقد انتقل بين القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة.

وقال ستيرنز: “خاصة خلال الأسبوع الماضي ، 10 أيام ، لعب كلا اللاعبين بشكل جيد”. “بريت ، كذابًا بين الثاني والثالث ليس أسهل شيء في العالم ، وقد تم التعامل معه بشكل جيد وجعل بعض المسرحيات الدفاعية اللطيفة حقًا. و (Acuña) قد فعل ما نتوقعه تمامًا. لقد لعب دفاعًا قويًا حقًا في القاعدة الثانية. إنه يدير القواعد جيدًا. لقد كان على اتصال ويتصل بالقاعدة.”

يمكن أن يختار فريق Mets الاحتفاظ بهما عندما يعود McNeil-لاعب اللاعب الخارجي خوسيه Azócar ليس ضمانًا بقعة قائمة-ولكن قد لا يكون هناك ما يكفي من الخفافيش لكليهما لتبرير مثل هذا القرار.

إذا كان لدى Acuña نقطة بيع إضافية ، فهذا هو احتمال أن يصبح جزءًا من مزيج الحقل المركزي بينما يقع Jose Siri في القائمة المصابة مع الساق الأيسر المكسور.

“أعتقد أنه سيتعين علينا العمل من خلال ما يبدو عليه هذا المزيج بالضبط خلال اليومين المقبلين ، لكن (Acuña) يعمل بجد … في الوقت الحالي ، ونحن نحقق بعض التقدم ، لذلك سنصل إلى النقطة التي أعتقد أننا نثق بها في وضعه هناك.”

سيتعين على فريق Mets أن يقرر ما إذا كان من الأفضل خدمة Acuña البالغة من العمر 23 عامًا للعب كل يوم من أجل سيراكيوز.

“إنه نقاش رائع ، أليس كذلك؟” قال ستيرنز. “هل يلعب كل يوم على مستوى أقل قليلاً من المنافسة أو الحصول على وقت لعب أقل منتظمًا على المستوى النهائي من المنافسة بشكل أفضل؟ أعتقد أنه فردي للغاية. لا أعتقد أننا نحصل دائمًا على هذا بشكل صحيح. نحن نصدر أفضل الأحكام التي يمكننا أن نرى كيف تسير الأمور. لكنه أثبت أنه ضد بعض النطق الجيد في مستوى الدوري الرئيسي الذي يمكنه البقاء فيه في البطن.”

وقال ستيرنز إنه يتوقع أن يتلقى تيرون تايلور معظم الإجراءات في الوسط مع تلاشي سيري لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع ، لكنه أشار إلى أن لدى Mets العديد من الخيارات الأخرى – بما في ذلك McNeil و Acuña و Brandon Nimmo.

وقال ستيرنز: “نشعر أن لدينا ما يكفي من الناس للعب هناك لتغطية هذا الموقف وتغطيته جيدًا”.