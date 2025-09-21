قرار Mets ‘Sean Manaea-Clay Holmes قرار محتمل لخطة posteason

يقوم فريق Mets بتقليب مبتدئين في مباراة الأحد ضد المواطنين ، وهو مؤشر محتمل لخطط ما بعد الموسم.

سيبدأ Sean Manaea المسلسل النهائي مع كلاي هولمز من المقرر أن يتبعه من Bullpen ، وهو انعكاس للمرة السابقة التي قام بها المحاربون القدامى في يوم الثلاثاء ضد Padres.

تعود هولمز ، وهو أقرب في السنوات السابقة ، على دور ثور مع 307 ظهور للإغاثة في مسيرته في MLB التي تبلغ مدتها ثماني سنوات ، بما في ذلك ظهور اثنين من النجوم مع Yankees.

وقعت Righty Holmes البالغة من العمر 32 عامًا صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليون دولار مع Mets في الوكالة الحرة لتكون بداية ، وقد وضع 155 أدوارًا على مدار 305 بداية.

وهذا يمثل 85 أكثر من ارتفاع مسيرته السابقة البالغة 70 مع القراصنة ويانكيز في عام 2021.

كان مانيا في الغالب بمثابة بداية في حياته المهنية لمدة 10 سنوات ، مع 32 مباراة من الإغاثة بين 240 مباراة له.

تم إعادة توقيع Lefty البالغة من العمر 33 عامًا إلى صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 75 مليون دولار بعد الذهاب 12-6 مع 3.47 عصر في 32 بداية لميتس في عام 2024 ، لكنه تم تهميشه للنصف الأول من هذا الموسم مع قضية مائلة.

وقال كارلوس ميندوزا ، مدير Mets ، قبل خسارة Mets 5-3 ، التي حققت 11 نقطة أمام المواطنين في Citi Field: “يساعد ذلك عندما نتخذ هذه القرارات حقيقة أنهم فعلوا ذلك في الماضي”. “مرة أخرى ، يريدون البدء ، ونحن نعتبرهم مبتدئين. لكن هذا هو المكان الذي نحن فيه ، حيث نحن في المكان الذي نحن فيه.

“إنهم جميعًا على متن الطائرة. إنهم يفهمون. لكن عندما يتعلق الأمر بنا باتخاذ هذه القرارات ، فإنهم يعرفون ما يلزم الخروج من الثيران. إنه روتين مختلف تمامًا ، لكنهم فعلوا ذلك من قبل ، مما يساعد”.

وضع هولمز أربعة أدوار من الكرة التي تديرها يوم الثلاثاء ضد سان دييغو ، وعملت مانيا في الخمسة الأخيرة ، مما سمح لركض واحد في فوز 8-3 ميتس.

اعترف ميندوزا بأن تشكيلة المواطنين العادية التي تضم اليساري جيمس وود ، و CJ Abrams ، و Daylen Lile و Luis García Jr. بالقرب من القمة كانت عاملاً في المفتاح.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة مماثلة لمباراة يوم الأحد ، قال ميندوزا: “أعتقد أن الأمر كله سيعتمد على ما ستخبرك به اللعبة ، ونوع التشكيلة التي نحصل عليها ، والطريقة التي يرمي بها الكرة ، أين النتيجة.

<br />

يعتمد فريق Mets على ثلاثة الناشئين مؤخرًا في دورانهم: بداية يوم السبت نولان ماكلين ، بالإضافة إلى براندون سبوت وجوناه تونغ.

تم وضع علامة على كل النجوم David Peterson لعصر 10.90 خلال مبارياته الأربع الماضية ، في حين أن صراعات Ace Kodai Senga السابقة استمرت منذ أن تم تخفيضها إلى Triple-A Syracuse.

سوف يلقي جلسة لممارسة الضرب المباشرة هذا الأسبوع ، لكن ميندوزا اعترف بأن Senga “ليست محددة” لجعل قائمة مرحلة ما بعد الموسم.