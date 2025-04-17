قصاصات المطبخ الشائعة التي ستساعد في ازدهار النكران المنزلي في Philodendron

Philodendrons هي نبات شهير بين عشاق النباتات الداخليين المبتدئين والخبراء على حد سواء. ليس هناك الكثير من أنواع مختلفة من أنواع Philodendron التي تصنع للنباتات المنزلية الجميلة – من الأميرة الوردية المرغوبة في Philodendron إلى Philodendron الكلاسيكية – ولكن Philodendrons معروفة أيضًا بأنها سهلة الاهتمام بها. إذا كنت تكافح من أجل الحفاظ على النباتات على قيد الحياة ، فقد يصبح Philodendron مجرد أفضل صديق أخضر جديد.
تتمثل إحدى طرق تعزيز نمو Philodendron بطريقة مستدامة أيضًا في استخدام بقايا القهوة كأسمدة. تحتوي القهوة على النيتروجين – مكون الأسمدة الحاسمة التي تستخدمها النباتات لعملية التمثيل الضوئي. قد ينمو الفلسفة المنخفضة في النيتروجين ببطء أو تدلى أو حتى يبدأ في إظهار الأوراق الصفراء. يمكنك بسهولة إبقاء Philodendron سعيدًا وصحيًا دون أي تكلفة إضافية من خلال منحها قهوة القهوة القديمة. إليك كيفية التأكد من أن Philodendron يحقق أقصى استفادة من مشروب الصباح.
كيفية تخصيب Philodendron بأراضي القهوة
أسهل طريقة لإعطاء Philodendron الداخلي الخاص بك القليل من الأعمدة هي إضافة كمية صغيرة من القهوة مباشرة إلى التربة. يمكنك فقط رش أراضي القهوة على الطبقة العليا من التربة ، والاحتراق من عدم وضعها على سميكة جدًا – واحدة من أهم الخطوات عند استخدام أراضي القهوة لتخصيب نباتاتك. ثم ، استخدم بعناية أشعل شوكة أو بستنة محمولة لتفريق القهوة في جميع أنحاء التربة ؛ لتجنب إزعاج جذور Philodendron ، حافظ على أراضي القهوة في أعلى بوصات من التربة.
يمكن أن يسبب الإفراط في إعطاء نباتك أكبر عدد ممكن من المشكلات التي يعاني من نقص في وضعها ، لذلك من المهم ألا تتخلى عن أرضك. يمكن تخصيص Philodendron تقريبًا مرة واحدة في الشهر ، على الرغم من أنه يمكنك منحهم الأسمدة بشكل متكرر قليلاً خلال فصلي الربيع والصيف ، كل أسبوعين.
إذا كنت تقوم بتطبيق أراضي القهوة بانتظام وترى أوراقًا صفراء أو تحترق الأوراق ، أو لاحظت أن Philodendron لا ينتج العديد من الأوراق مثل طبيعية ، توقف عن تخصيبها ؛ هذه كلها علامات على إعطاء مصنعك المفرط. لسوء الحظ ، فإن الإفراط في التخصيص والمكانة غير المنخفضة لها العديد من الأعراض نفسها. إذا لم تكن تخصب في Philodendron الخاص بك وتلاحظ هذه الأنواع من الأعراض ، فإن بدء روتين قهوة الأرض هو فكرة رائعة. إذا كنت تقوم بتطبيق أراضي القهوة على Philodendron الخاص بك وترى هذه الأعراض عندما لم تكن موجودة من قبل ، فمن المحتمل أن تكون مبالغًا فيه.
نصائح وفوائد أخرى لاستخدام أراضي القهوة على Philodendron
صدق أو لا تصدق ، يمكنك أيضًا تخصيب Philodendron مع قهوة Decaf. ذلك لأن قهوة Decaf لا تزال تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة – مثل النيتروجين والبوتاسيوم – والتي ستساعد نباتك على الازدهار. ثق بنا ، لا يحتاج Philodendron الخاص بك إلى الكافيين!
عندما تستعد لتخصيب Philodendron الخاص بك ، تأكد من أنك تستخدم أرضيات القهوة القديمة. هذا يضمن أن مستوى الحموضة في أرضك قد تم تخفيفه بما يكفي ليكون آمنًا لفيلوديندرون. الحموضة العالية يمكن أن تلحق الضرر بنباتك بالفعل ومنعه من امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها ؛ إن استخدام قهوة القهوة القديمة ليس أكثر استدامة فحسب ، بل سيضمن أيضًا أن يحصل مصنعك على الفوائد التي يحتاجها من طريقة التخصيب هذه.
هناك مكافأة أخرى لتطبيق أراضي القهوة مباشرة على التربة وهي أنه يمكن أن يكون لها بالفعل بعض الخصائص المضادة للفطريات أيضًا. هذا يعني أن أراضي القهوة المستخدمة قد تكون قادرة على منع أنواع معينة من الفطريات من النمو على التربة وربما تؤذي Philodendron. يمكن أن يساعدك أيضًا في منع بعض الآفات من الهبوط على تربة Philodendron ، وحمايتها من المخلوقات المزعجة في المنزل. إذا كنت مهتمًا برؤية النباتات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من مشروب الصباح الخاص بك ، فهذه هي العشرات المنزلية الداخلية التي يجب أن تسمبها بأراضي القهوة لمساعدتها على الازدهار.