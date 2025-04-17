قصاصات المطبخ الشائعة التي ستساعد في ازدهار النكران المنزلي في Philodendron

أسهل طريقة لإعطاء Philodendron الداخلي الخاص بك القليل من الأعمدة هي إضافة كمية صغيرة من القهوة مباشرة إلى التربة. يمكنك فقط رش أراضي القهوة على الطبقة العليا من التربة ، والاحتراق من عدم وضعها على سميكة جدًا – واحدة من أهم الخطوات عند استخدام أراضي القهوة لتخصيب نباتاتك. ثم ، استخدم بعناية أشعل شوكة أو بستنة محمولة لتفريق القهوة في جميع أنحاء التربة ؛ لتجنب إزعاج جذور Philodendron ، حافظ على أراضي القهوة في أعلى بوصات من التربة.

يمكن أن يسبب الإفراط في إعطاء نباتك أكبر عدد ممكن من المشكلات التي يعاني من نقص في وضعها ، لذلك من المهم ألا تتخلى عن أرضك. يمكن تخصيص Philodendron تقريبًا مرة واحدة في الشهر ، على الرغم من أنه يمكنك منحهم الأسمدة بشكل متكرر قليلاً خلال فصلي الربيع والصيف ، كل أسبوعين.

إذا كنت تقوم بتطبيق أراضي القهوة بانتظام وترى أوراقًا صفراء أو تحترق الأوراق ، أو لاحظت أن Philodendron لا ينتج العديد من الأوراق مثل طبيعية ، توقف عن تخصيبها ؛ هذه كلها علامات على إعطاء مصنعك المفرط. لسوء الحظ ، فإن الإفراط في التخصيص والمكانة غير المنخفضة لها العديد من الأعراض نفسها. إذا لم تكن تخصب في Philodendron الخاص بك وتلاحظ هذه الأنواع من الأعراض ، فإن بدء روتين قهوة الأرض هو فكرة رائعة. إذا كنت تقوم بتطبيق أراضي القهوة على Philodendron الخاص بك وترى هذه الأعراض عندما لم تكن موجودة من قبل ، فمن المحتمل أن تكون مبالغًا فيه.