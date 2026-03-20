قصة الحب: الموسيقى التصويرية لجون كينيدي جونيور وكارولين بيسيت هي الحنين إلى التسعينيات

في عام 1999، لم تكن الوفاة المأساوية لجون كينيدي جونيور وزوجته كارولين بيسيت صادمة للولايات المتحدة فحسب، بل للعالم أجمع. أسر الزوجان الجمهور الذي تابع بحماس وحماس كل الارتفاعات والانخفاضات في علاقتهما. إنها قصة رومانسية عاصفة – قصة امتدت طوال التسعينيات تقريبًا – والتي يتعرف عليها الجمهور الآن من خلال سلسلة المختارات “قصة حب: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت”.

نظرًا لأن المسلسل يروي قصة تدور أحداثها بالكامل في التسعينيات، فقد بذل القائمون على المسلسل جهدًا كبيرًا للتأكد من أن كل عنصر مرئي يستحضر شكل ومظهر تلك الفترة الزمنية. ولكن من بين كل تفاصيل العقد في “Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette”، فإن الموسيقى التصويرية الصريحة للمسلسل في التسعينيات هي التي نالت الكثير من الثناء من كل من النقاد والجمهور العادي. يتم تشغيل أجزاء من بعض الأغاني الأكثر شهرة في العقد في الخلفية – سواء خلال اللحظات الحاسمة أو في المواقف العادية – مما يزيد من تجسيد الإعداد الدقيق للعقد ويقدم أحيانًا نظرة ثاقبة لما يحدث داخل عقول الشخصيات في أي وقت محدد.

بصرف النظر عن تعزيز القصة، فإن كل أغنية في الموسيقى التصويرية “Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette” تقدم دفعة جديدة من الحنين لأي شخص كان موجودًا خلال ذلك العقد. وفي هذا الصدد، اخترنا 10 أغانٍ، بمجرد سماعها، تعيدنا على الفور إلى عصر موسيقى الجرونج، وأجهزة الاستدعاء، والأقراص المرنة.