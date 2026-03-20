قصة الحب: الموسيقى التصويرية لجون كينيدي جونيور وكارولين بيسيت هي الحنين إلى التسعينيات

في عام 1999، لم تكن الوفاة المأساوية لجون كينيدي جونيور وزوجته كارولين بيسيت صادمة للولايات المتحدة فحسب، بل للعالم أجمع. أسر الزوجان الجمهور الذي تابع بحماس وحماس كل الارتفاعات والانخفاضات في علاقتهما. إنها قصة رومانسية عاصفة – قصة امتدت طوال التسعينيات تقريبًا – والتي يتعرف عليها الجمهور الآن من خلال سلسلة المختارات “قصة حب: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت”.
نظرًا لأن المسلسل يروي قصة تدور أحداثها بالكامل في التسعينيات، فقد بذل القائمون على المسلسل جهدًا كبيرًا للتأكد من أن كل عنصر مرئي يستحضر شكل ومظهر تلك الفترة الزمنية. ولكن من بين كل تفاصيل العقد في “Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette”، فإن الموسيقى التصويرية الصريحة للمسلسل في التسعينيات هي التي نالت الكثير من الثناء من كل من النقاد والجمهور العادي. يتم تشغيل أجزاء من بعض الأغاني الأكثر شهرة في العقد في الخلفية – سواء خلال اللحظات الحاسمة أو في المواقف العادية – مما يزيد من تجسيد الإعداد الدقيق للعقد ويقدم أحيانًا نظرة ثاقبة لما يحدث داخل عقول الشخصيات في أي وقت محدد.
بصرف النظر عن تعزيز القصة، فإن كل أغنية في الموسيقى التصويرية “Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette” تقدم دفعة جديدة من الحنين لأي شخص كان موجودًا خلال ذلك العقد. وفي هذا الصدد، اخترنا 10 أغانٍ، بمجرد سماعها، تعيدنا على الفور إلى عصر موسيقى الجرونج، وأجهزة الاستدعاء، والأقراص المرنة.
سوف تعيدك أغنية “قبلني” إلى ليالي التسعينيات المريحة
في غضون دقائق من الحلقة التجريبية، كانت أغنية “Kiss Me” لفرقة The Richer هي أول أغنية ناجحة نسمعها. إذا كنت تعيش التسعينيات، فنحن نتحداك للاستماع إلى “قبلني” دون أن تتذكر كل تلك الليالي التي قضيتها تحت النجوم، ربما أثناء العزف على الجيتار أو مع شخص مميز (أو كليهما). قد يعتبر البعض أن الفرقة ليست أكثر من مجرد أعجوبة من التسعينيات، ولكن بصراحة، إذا تمكنت من إصدار أغنية مميزة مثل “Kiss Me”، فقد اكتسبت الحق في الراحة على أمجادك.
إن أغنية “I Touch Myself” هي عبارة عن شجاعة محببة في التسعينيات
أغنية “I Touch Myself” من فرقة Divinyls هي أغنية أخرى لا يمكن إنكارها من التسعينيات وهي جزء من الموسيقى التصويرية للحلقة الأولى. بالكاد يوجد أي دقة في الأغنية (ونعم، يخبرك العنوان بما تدور حوله)، ولكن هذا بالضبط ما يجعلها منتجًا معديًا في وقتها. إنه يضرب كل الملاحظات الصحيحة حول الوحدة والشوق، ويضعها بجرأة حول موضوع محظور. إنها تتناسب تمامًا مع أغنية “Lovefool” لفرقة Cardigans وأغنية “2 Become 1” لفرقة Spice Girls: أغاني التسعينات العاشقة التي ترتدي قلوبها بكل فخر على أكمامها.
“So What’cha Want” هي أغنية Beastie Boys المثالية في التسعينيات
تعد أغنية “So What’cha Want” لفرقة Beastie Boys إضافة أخرى إلى قائمة الأغاني الناجحة في الحلقة التجريبية. ربما تكون هذه الأغنية واحدة من أفضل الأمثلة على تطور الموسيقى في التسعينيات لفرقة Beastie Boys. إذا كنت قد أحببت أيًا من أغاني الراب الخاصة بهم، فلا بد أن تستمتع بهذه الأغنية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كلمات الأغنية على إشارة تضعها بشكل مباشر في ذلك العقد: وفقًا للمعجبين، يمكن أن تكون أغنية “Vincent the Cleaner” إشارة إلى Victor the Cleaner، وهي شخصية في فيلم “Point Of No Return” عام 1993.
“حرر عقلك” سوف يجعلك ترغب في كسر بعض الحركات على المدرج
نسمع أغنية “Free Your Mind” لفرقة En Vouge خلال الحلقة التجريبية، وهي بسهولة من بين أكثر أغاني التسعينيات من قائمة أغاني التسعينيات. هناك شيء ما حول الصوت الخشن والاستفزازي لهذه الضربة النابضة بالحياة والذي يمنحها ميزة التسعينيات التي لا يمكن إنكارها، بنفس الطريقة التي تعد بها نسخة “Moulin Rouge” من “Lady Marmalade” منتجًا لا لبس فيه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. (ليس من المستغرب أن تكون أغنية “Free Your Mind” قد أدرجت أيضًا في قائمتنا لأنجح الأغاني في المدارس الثانوية من التسعينيات والتي تثبت أن الجيل X هو الأفضل على الإطلاق.)
“لم ينته الأمر حتى انتهى الأمر” هو تذكير رائع بالحب المفقود
في منتصف الحلقة الأولى تقريبًا، سمعنا بعض السطور من أغنية ليني كرافيتز “لم ينته الأمر حتى انتهى الأمر”. إنها الأغنية الأكثر نجاحًا للمغني على Billboard Hot 100، مما يعني أنه إذا كنت تستمع إلى الراديو في عام 1991، فستتمكن اليوم من التعرف على الطبول والأوتار الرائعة لهذه الأغنية على الفور، ومن المحتمل أن تذكرك بشعلة سابقة أو اثنتين. (حقيقة ممتعة: هذه هي أغنية ليني كرافيتز الوحيدة عن ليزا بونيت، زوجة المغني السابقة.)
سوف تجعلك أغنية “We Got A Love Thang” تحرك قدميك
هناك العديد من الأغاني من التسعينيات والتي يمكن أن تتناسب بسهولة مع النادي أو قاعة الرقص، ومن المؤكد أن أغنية “We Got A Love Thang” لـ CeCe Peniston ليست استثناءً. في الحلقة التجريبية، يتم تشغيل الأغنية لبضع لحظات، لكن هذا أكثر من كافٍ لتنشيط ذكريات حلبة الرقص في التسعينيات. ثق بنا: بمجرد سماع عبارة “We got a, we got a love / We got a, we got a love” بشكل متكرر، سوف ترقص على الإيقاع قبل أن تعرفه.
سوف تبقى ذكريات الحب في رأسك أثناء تشغيل أغنية “Linger”.
قرب نهاية الحلقة 4، خلال لحظة من الصدق الحميم بين جون كنيدي جونيور وكارولين، نسمع أغنية “Linger” لفرقة The Cranberry. تعتبر أغنية “Linger” في حد ذاتها أغنية جميلة ومُتقنة ببراعة، مع لحن مؤرق وكلمات صادقة. ولكن إلى جانب هذا المشهد الثقيل عاطفيًا، يصبح الأمر بمثابة رحلة مضمونة في حارة الذاكرة. لا تساعدك الأغنية على التواصل مع الشخصيات على المستوى العاطفي فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تعيد ذكريات الحب العالقة من أيام التسعينيات إلى الظهور.
“لا مزيد من أغنية “أنا أحبك”” هو النشيد الوطني لقلوب التسعينيات المنهكة
يعد غلاف آني لينوكس في التسعينيات لأغنية “No More ‘I Love You’s” جزءًا من الموسيقى التصويرية للحلقة الخامسة. إنها أغنية من المحتمل أن يتعرف عليها معظم الناس بسبب خطافها الافتتاحي (“Do-be-do-be-do-do-do، oh”) وحقيقة أنها وصلت إلى المركز 23 في قائمة Billboard’s Hot 100 في عام 1995. وبصرف النظر عن كلماتها العاطفية، هناك شيء ما في صوتها العام (بما في ذلك الطريقة التي يغنيها بها لينوكس) يذكرنا بأغنية أخرى من التسعينيات (أغنية “لا أريد الانتظار” لباولا كول) وعلى الفور ينقلنا إلى ذلك العقد.
يبدو أن أغنية “معًا نحن وحدنا” تنتمي إلى فترة التسعينيات
ربما لم تحقق فرقة Einstein’s Sister قدرًا كبيرًا من الشهرة مثل الفنانين الآخرين في هذه القائمة، لكن هذا لم يمنع إدراج أغنيتهم ”Together We’re Alone” في الموسيقى التصويرية للحلقة الثانية. ونحن بالتأكيد لن ننكر أنه خيار ملهم يناسب تمامًا أجواء التسعينيات من المسلسل: سواء كانت الكلمات الجادة، أو العزف البسيط والأنيق، أو الطريقة التي تجتمع بها هذه العناصر معًا في سعادة Harmony، تساعد أغنية Power Pop هذه بالتأكيد في بيع مكان العرض.
لا يمكنك سماع أغنية Cannonball دون التفكير في التسعينيات
يتم تشغيل “Cannonball” من The Breeders لفترة وجيزة في الحلقة 2، وفي اللحظة التي يبدأ فيها الخط الأساسي، تعلم تمامًا أنك تستمع إلى شيء يمثل جودة موسيقية خالصة في التسعينيات. لا شك أن أغنية “Cannonball” هي من بين أفضل أغاني الروك للموسيقيات، حيث تجسد الحافة الخشنة والمتحدية التي ميزت العديد من الأغاني الأكثر شعبية خلال عصر الموسيقى السائدة. يكفي أن نقول إنه إذا كنت مراهقًا أو شابًا بالغًا في عام 1993، فمن المؤكد تقريبًا أنك وأصدقاؤك المتمردون قد استمعت إلى هذه الأغنية.