ينعي عشاق الموسيقى وفاة بوب وير، الذي توفي في 10 يناير 2026 عن عمر يناهز 78 عامًا. بصفته عازف جيتار ومغني وكاتب أغاني ومؤسسًا مشاركًا لفرقة The Grateful Dead، أمضى وير ثلاثة عقود يقف على خشبة المسرح بجانب أيقونة الجيتار جيري جارسيا. من خلال التعامل مع واجبات الجيتار الإيقاعي لفرقة المربى الأسطورية، سمح أسلوب Weir الفريد لـ Garcia بالانطلاق في المعزوفات المنفردة المرتجلة لعلامته التجارية، حيث ينسج من خلال كل أغنية بينما يرتفع فوقها غالبًا.

ألقى غارسيا بظلاله الطويلة، ومن العدل أن نقول إن مواهب وير التي لا يستهان بها غالبًا ما طغت عليها مواهب زميله في الفرقة. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد سنوات من وفاة جارسيا المأساوية في عام 1995 حيث أصبح وير موضع تقدير حقيقي لمساهماته الرئيسية في الفرقة. تم التركيز على ذلك عندما أصبح وير قائدًا ومهاجمًا لفرقة Dead & Company، التي أبقت موسيقى الفرقة حية لمدة عقد من الزمن بعد إطلاقها في عام 2015.

من بين الأغاني العديدة التي أعادتها شركة Dead & Company، حظيت أغنية “Truckin” دائمًا بتصفيق كبير، وهي المفضلة لدى المعجبين دائمًا من ألبوم “American Beauty” لعام 1970 للفرقة. عند فحص ما لا يعرفه المعجبون المتعصبون عن The Dead، فغالبًا ما يكون لدى هؤلاء المعجبين درجات متفاوتة من المعرفة حول أصول الأغنية – والحادثة الواقعية التي ترويها. وعند سماع تلك الحكاية من فم الحصان الذي يضرب به المثل، فمن الواضح أن قصة بوب وير وراء أغنية “Truckin'” لفرقة Grateful Dead عام 1970 هي مبدعة تمامًا مثل الأغنية.