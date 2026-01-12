قصة بوب وير وراء أغنية Truckin لعام 1970 التي حققها The Grateful Dead هي مبدعة تمامًا مثل الأغنية

ينعي عشاق الموسيقى وفاة بوب وير، الذي توفي في 10 يناير 2026 عن عمر يناهز 78 عامًا. بصفته عازف جيتار ومغني وكاتب أغاني ومؤسسًا مشاركًا لفرقة The Grateful Dead، أمضى وير ثلاثة عقود يقف على خشبة المسرح بجانب أيقونة الجيتار جيري جارسيا. من خلال التعامل مع واجبات الجيتار الإيقاعي لفرقة المربى الأسطورية، سمح أسلوب Weir الفريد لـ Garcia بالانطلاق في المعزوفات المنفردة المرتجلة لعلامته التجارية، حيث ينسج من خلال كل أغنية بينما يرتفع فوقها غالبًا.
ألقى غارسيا بظلاله الطويلة، ومن العدل أن نقول إن مواهب وير التي لا يستهان بها غالبًا ما طغت عليها مواهب زميله في الفرقة. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد سنوات من وفاة جارسيا المأساوية في عام 1995 حيث أصبح وير موضع تقدير حقيقي لمساهماته الرئيسية في الفرقة. تم التركيز على ذلك عندما أصبح وير قائدًا ومهاجمًا لفرقة Dead & Company، التي أبقت موسيقى الفرقة حية لمدة عقد من الزمن بعد إطلاقها في عام 2015.
من بين الأغاني العديدة التي أعادتها شركة Dead & Company، حظيت أغنية “Truckin” دائمًا بتصفيق كبير، وهي المفضلة لدى المعجبين دائمًا من ألبوم “American Beauty” لعام 1970 للفرقة. عند فحص ما لا يعرفه المعجبون المتعصبون عن The Dead، فغالبًا ما يكون لدى هؤلاء المعجبين درجات متفاوتة من المعرفة حول أصول الأغنية – والحادثة الواقعية التي ترويها. وعند سماع تلك الحكاية من فم الحصان الذي يضرب به المثل، فمن الواضح أن قصة بوب وير وراء أغنية “Truckin'” لفرقة Grateful Dead عام 1970 هي مبدعة تمامًا مثل الأغنية.
يروي فيلم Truckin’ قصة جولة الموتى التي لا هوادة فيها – وتمثال نصفي سيئ السمعة في نيو أورليانز
على مر السنين، أثبتت اقتباسات بوب وير وجيري جارسيا عن بعضهما البعض أن روابطهما تجاوزت The Grateful Dead. وعندما لم يكونوا يناقشون تلك الرابطة، كانوا غالبًا ما يشاركون قصصًا من تاريخ الفرقة الممزق، والتي يعود تاريخها إلى الوقت الذي كانت فيه المجموعة بمثابة فرقة موسيقية منزلية في “اختبارات الحمض” سيئة السمعة الآن في منتصف الستينيات.
إحدى الحكايات الأكثر إمتاعًا من Dead lore تأتي من فترة أواخر الستينيات، عندما كانت الفرقة على الطريق باستمرار. قال وير في مقابلة عام 2017 مع صحيفة وول ستريت جورنال: “كنا صغارًا ومليئين بالمرح، ولم نذهب إلى الفراش مبكرًا. كنا على الطريق كثيرًا، وربما جعلت احتفالاتنا الليلية جولتنا أكثر صعوبة مما ينبغي”. وفقًا لـ Weir، كان جدول The Dead القاسي في تلك الأيام يعني لعب حفلة موسيقية في مدينة واحدة، والاحتفال طوال الليل ثم السفر إلى مدينة أخرى في الصباح. وأضاف: “كنا ننام لمدة ساعة أو نحو ذلك ثم نتوجه إلى المطار”. “لقد كانت دورة لا نهاية لها.”
بعد حفلة موسيقية في نيو أورليانز، جذب تاريخ تعاطي المخدرات غير المخفي للفرقة انتباه رجال الشرطة المحليين، الذين فتشوا غرف الفندق الخاصة بالفرقة ووجدوا بالضبط ما كانوا يبحثون عنه. يتذكر وير قائلاً: “لقد تم القبض على مجموعة منا، ولكن تم التوصل إلى تسوية”.
لا يزال Truckin يعيد بوب وير إلى تلك الأيام الأولى على الطريق
بعد بضعة أشهر من الإفلاس في Big Easy، كان Weir وبقية أعضاء Grateful Dead يتسكعون في مسبح فندق في فلوريدا، مما أدى إلى قضاء الوقت حتى لعبوا حفلة موسيقية في تلك الليلة. شاعر غنائي ميت روبرت هانتر قدم كلمات أغنية “Truckin ‘،” التي تلخص تجربة السفر من مدينة إلى أخرى، العنوان مستوحى من القصص المصورة تحت الأرض لروبرت كرامب. حتى أن هانتر أشار إلى التمثال النصفي في إحدى أبياته: “تم الضبط عليه، في شارع بوربون”.
قام Weir وJerry Garcia وعازف القيثارة Phil Lesh بإخراج القيثارات الخاصة بهم وبدأوا في التشويش، وفي النهاية وجدوا اللحن المصاحب لتلك الكلمات. وقال وير لصحيفة وول ستريت جورنال، مذكراً بأن الأغنية كتبت في أقل من ثلاث ساعات: “أثناء كتابتنا، توصلنا إلى هذا الخلط المزعج”. قاموا بأدائها لأول مرة في فيلمور ويست في سان فرانسيسكو، ثم قاموا بتسجيلها لاحقًا لأغنية “American Beauty”.
سرعان ما أصبحت “Truckin” عنصرًا أساسيًا في عروض Dead حتى حل الفرقة في عام 1995، واستمرت كذلك مع Dead & Company. بالنسبة إلى Weir، فإن أداء تلك الأغنية يشبه الدخول إلى آلة الزمن والعودة إلى ذلك الوقت في تاريخ الفرقة. وأضاف: “اليوم، عندما أغني أغنية Truckin، أعود إلى ذلك الوقت من خلال عيون شخصيتي. إنها نوع من النسخة الخيالية لما كانت عليه حياتي آنذاك وما كنت ألاحظه على الطريق”.