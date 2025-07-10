قصص بروكلين نتس لعام 2025 الدوري الصيفي الدوري الاميركي للمحترفين

لاس فيجاس – فإن الفوز الوحيد الذي يهم حقًا في الدوري الصيفي في الدوري الاميركي للمحترفين هو نجاحات التنمية ، أو يأملون في الحصول على دعوة معسكر تدريبي ، أو يبلل الناشئون.

مع وجود فريق من الشباب ، وإعادة بناء مع هذا الركوب كثيرًا على فئة مسودة واحدة ، سيكون هناك الكثير من الفرص ل WS في لاس فيجاس.

تجلب Nets جميعها الخمسة من سجلات الجولة الأولى من الجولة الأولى إلى الدوري الصيفي ، وسوف يتنافس أربعة. سيكون لديهم أيضًا ثلاثة لاعبين آخرين يناسبونهم في الموسم الماضي ، وآخر شهد وقتًا للعب مع ليكرز.

باختصار ، سيكون هناك الكثير من القصص التي يجب متابعتها ، بدءًا من المباراة الافتتاحية لـ ESPN2 يوم الخميس مقابل أوكلاهوما سيتي – التي تتصرف بصفتها أول ظهور لبرونلي فلاج ضد بروني جيمس وليكرز).