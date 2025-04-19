قصير على الفضاء؟ فكر في المكان الذي تضع فيه أرففك لإلغاء تأمين المزيد من التخزين المحتمل

عندما يكون كل شبر من المساحة ، واحدة من أكثر المناطق التي يتم تجاهلها فوق رأسك مباشرة. يعد تثبيت الرفوف بالقرب من السقف بمثابة اختراق ذكي لتثبيت الأمور مع الاستمرار في إمكانية الوصول إليها. في غرفة نوم ، يمكن أن تصبح الرفوف العالية عرضًا لكتبك المفضلة أثناء تحرير المنضدات الخاصة بك. تتحول هذه الفجوة المحرجة فوق الخزانات الموجودة في مطبخك إلى المنزل المثالي لتقديم الأطباق المستخدمة فقط خلال العطلات. حتى المرآب يمكن أن يستفيد من الأرفف الضيقة بالقرب من العوارض الخشبية لعقد صناديق الأدوات أو علب الطلاء التي قد تحتاجها فقط من حين لآخر.
الرفوف العالية تساعد في حل مشكلتين في وقت واحد. أولاً ، يستفيد من المساحة الرأسية غير المستخدمة ، مما يوفر المزيد من التخزين لعناصرك. ثانياً ، مع استخدام الديكور ، تضيف هذه الأرفف ارتفاعًا بصريًا وجمالًا إلى غرفة. من أجل الاستقرار ، يوصي الخبراء بإبقاء الأحمال أقل من 20 رطلاً للقدم حسب مواد الرف. يقترحون أيضًا استخدام أقواس ترسخ مباشرة في ترصيع الجدار ، خاصة مع الأرفف التي تمتد طول الغرفة. إذا كنت قلقًا بشأن النظافة ، فهناك طريقة رائعة للحفاظ على أرفف عالية خالية من الغبار باستخدام الصحف القديمة.
وضع الرف العالي والمواد والأفكار التصميم
إن معرفة كيفية تحديد الارتفاع المثالي لأرففك الجديدة وتثبيتها بشكل صحيح يأخذ موازنة الوظيفة مع جماليات. ستحتاج إلى تثبيتها من حوالي 10 إلى 12 بوصة من السقف ، مما يجب أن يخلق تطهيرًا كافيًا للتخزين بالإضافة إلى جعل معظم البالغين متاحين للوصول إلى البراز الصغير. يعد اختيار المواد المناسبة أمرًا مهمًا أيضًا ، في الحمامات ، سترغب في البحث عن الأخشاب المقاومة للرطوبة مثل القيقب أو الكرز لمكافحة الرطوبة ، ولكن قد يتم تقديم المرآب مع رفوف معدنية لا تشوه تحت الوزن أو التغيرات في درجة الحرارة.
إن معرفة كيفية دمج هذه الأرفف وتزيينها في مساحتك الحالية هي وسيلة إبداعية لتعزيز التخزين الإضافي أيضًا. في غرف المعيشة ، يمكنك رسم الأرفف بنفس لون الجدران حتى تمتزج ، ثم يختارون بعناية بعض عناصر الديكور للمساعدة في تصميم الغرفة بأكملها. ستستفيد المطابخ من الرفوف العالية التي تتطابق مع ألوان الخزانة ، مما يخلق مظهرًا ثابتًا مع توفير تخزين إضافي للأدوات الزجاجية الأقل استخدامًا ولكنه جميلة. الهدف ليس مجرد زيادة التخزين ولكن لإنشاء الأحجار الكريمة ذات الرؤية الخفية في منزلك والتي تشعر بأنها متعمدة.