قصير على الفضاء؟ فكر في المكان الذي تضع فيه أرففك لإلغاء تأمين المزيد من التخزين المحتمل

عندما يكون كل شبر من المساحة ، واحدة من أكثر المناطق التي يتم تجاهلها فوق رأسك مباشرة. يعد تثبيت الرفوف بالقرب من السقف بمثابة اختراق ذكي لتثبيت الأمور مع الاستمرار في إمكانية الوصول إليها. في غرفة نوم ، يمكن أن تصبح الرفوف العالية عرضًا لكتبك المفضلة أثناء تحرير المنضدات الخاصة بك. تتحول هذه الفجوة المحرجة فوق الخزانات الموجودة في مطبخك إلى المنزل المثالي لتقديم الأطباق المستخدمة فقط خلال العطلات. حتى المرآب يمكن أن يستفيد من الأرفف الضيقة بالقرب من العوارض الخشبية لعقد صناديق الأدوات أو علب الطلاء التي قد تحتاجها فقط من حين لآخر.

الرفوف العالية تساعد في حل مشكلتين في وقت واحد. أولاً ، يستفيد من المساحة الرأسية غير المستخدمة ، مما يوفر المزيد من التخزين لعناصرك. ثانياً ، مع استخدام الديكور ، تضيف هذه الأرفف ارتفاعًا بصريًا وجمالًا إلى غرفة. من أجل الاستقرار ، يوصي الخبراء بإبقاء الأحمال أقل من 20 رطلاً للقدم حسب مواد الرف. يقترحون أيضًا استخدام أقواس ترسخ مباشرة في ترصيع الجدار ، خاصة مع الأرفف التي تمتد طول الغرفة. إذا كنت قلقًا بشأن النظافة ، فهناك طريقة رائعة للحفاظ على أرفف عالية خالية من الغبار باستخدام الصحف القديمة.