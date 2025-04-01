قصير على الفضاء؟ ماذا تعرف قبل تركيب حوض في الحمام

معظم الناس لديهم تفضيل عندما يتعلق الأمر بعادات الاستحمام الخاصة بهم – خاصة عندما يكون الهدف هو ترك الشعور بالاسترخاء والتجديد. ومع ذلك ، إذا تم ركل أي شيء إلى الحد في حمام صغير ، فعادة ما يكون الحوض. هذا لأنه يستغرق مساحة أكبر وعمومًا أقل عملية من الاستحمام (لا يمكنك أن تأخذ بشكل واقعي حمام لمدة خمس دقائق ، أو حتى لو استطعت ، فلن يكون استخدام المياه يستحق ذلك). ولكن إذا كنت تأمل في أن يكون لديك كلاهما في مساحتك ، فهناك بديل آخر لسرد الحمام/الاستحمام الهجين أو جعلهما منفصلين تمامًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع حوض الاستحمام داخل الحمام. مع هذا الخيار ، لن تضطر إلى الدخول إلى الحوض للاستحمام. بدلاً من ذلك ، سيكون الحوض داخل منطقة الاستحمام. ويسمى هذا أيضًا أحيانًا “غرفة مبللة”.
ومع ذلك ، في حين أن هناك بعض الأسباب المقنعة للنظر في إضافة غرفة مبللة إلى حمامك – شعور فاخر ، والاستخدام الجيد للمساحة ، وسهولة التنظيف ، على سبيل المثال – يجب أن تعرف أيضًا الجوانب السلبية مثل الاحتياجات عالية التكلفة والرطوبة/الرطوبة قبل الغوص في التجديد. اعتمادًا على المساحة المحددة والميزانية والأهداف ، هناك بعض العوامل النهائية التي يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان هذا هو الاتجاه الصحيح لحمامك. إليك ما تحتاج إلى معرفته لاتخاذ القرار إما أن تقرب الحمام والاستحمام أو إبقائها منفصلة.
فوائد وضع حوض في دشك
على الرغم من أنه أقل شعبية في الولايات المتحدة ، فإن وضع الحوض في الحمام ليس مفهومًا جديدًا. “الغرفة الرطبة” عبارة عن غرفة أنيقة ومقاومة للماء تجمع بين الحمام وحوض الاستحمام ، وشعبية في المنتجعات ، والفنادق الفاخرة ، والمنازل الأوروبية. لا يقتصر الأمر على شعور كبير ، بل يمكن أن يكون أيضًا مدهشًا للمساحة لأنه يدفع الحوض والاستحمام إلى جزء واحد من الغرفة بدلاً من نشره تمامًا. قد يبدو هذا ضئيلًا ، ولكن بشكل خاص عند العمل مع مساحة ضيقة أو محرجة ، يمكن أن يحدث فرقًا من الفرق. في غرفة مبللة تقليدية ، ليس لديك حتى حاوية دش-بدلاً من ذلك ، فإن الغرفة بأكملها مفتوحة وصديقة للماء ، لذلك يمكنك حقًا الحصول على أقصى استفادة من مساحتك.
إلى جانب الجماليات والعوامل الموفرة للمساحة ، يقول البعض أن الجمع بين حوضك ودشك يمكن أن يسهل تنظيف حمامك ، حيث أن الاستحمام موجود في مساحة واحدة. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة للحمامات الصغيرة ، لأن المنطقة لن تكون كبيرة. إذا كنت مجتهدًا واخترت رأس الدش الأيمن ، من الناحية المثالية خيارًا محمولاً ، فإن إعطائه شطفًا ثابتًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى فرك خطير.
الجوانب التي يجب مراعاتها قبل الجمع بين حوضتك ودشك
إذا كنت تتطلع إلى القيام بذلك في منزلك ، فربما ترغب في استئجار مقاول ما لم تكن على دراية جيدة بالتجديد والبناء. ستحتاج إلى النظر بعناية في التصميم الصحيح في مساحتك الصغيرة للوظائف والجمال. يمكن أن يكون التثبيت أيضًا مهمة كبيرة مع مساحة جيدة للخطأ إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح. آخر شيء تريد أن تسببه مع ترقية الحمام هو أضرار المياه في المناطق الأخرى في منزلك. لذلك ، حتى إذا كان الذهاب إلى مسار DIY قد يكون في البداية أرخص ، فمن الأفضل أن تكون آمنًا من آسف. نظرًا لأن الغرف الرطبة تحتاج إلى أن تكون عازلة للماء ، فهي في الأساس دش عملاق ، والتي يمكن أن تصبح ثمناً للغاية. عادة ما تكون مملوءة بالكامل من الأرض إلى السقف ، لذلك حتى عند استخدام بلاط أكثر بأسعار معقولة في حمام صغير ، يمكن أن يضيف ذلك بسرعة.
عليك أيضًا أن تكون حريصًا على التأكد من أن أرضك مستوية – إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك أن ينتهي بك الأمر بتجميع المياه والصرف الصحي غير السليم ، وهو صداع لإصلاحه بمجرد تثبيته. علاوة على ذلك ، نظرًا لوجود الكثير من الرطوبة والماء في بقعة واحدة ، تتطلب الغرف الرطبة أيضًا نظام تهوية أفضل من الحمام النموذجي لمنع الأضرار في العفن والعفن والمياه لبقية المساحة.