قصير على الفضاء؟ ماذا تعرف قبل تركيب حوض في الحمام

معظم الناس لديهم تفضيل عندما يتعلق الأمر بعادات الاستحمام الخاصة بهم – خاصة عندما يكون الهدف هو ترك الشعور بالاسترخاء والتجديد. ومع ذلك ، إذا تم ركل أي شيء إلى الحد في حمام صغير ، فعادة ما يكون الحوض. هذا لأنه يستغرق مساحة أكبر وعمومًا أقل عملية من الاستحمام (لا يمكنك أن تأخذ بشكل واقعي حمام لمدة خمس دقائق ، أو حتى لو استطعت ، فلن يكون استخدام المياه يستحق ذلك). ولكن إذا كنت تأمل في أن يكون لديك كلاهما في مساحتك ، فهناك بديل آخر لسرد الحمام/الاستحمام الهجين أو جعلهما منفصلين تمامًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع حوض الاستحمام داخل الحمام. مع هذا الخيار ، لن تضطر إلى الدخول إلى الحوض للاستحمام. بدلاً من ذلك ، سيكون الحوض داخل منطقة الاستحمام. ويسمى هذا أيضًا أحيانًا “غرفة مبللة”.

ومع ذلك ، في حين أن هناك بعض الأسباب المقنعة للنظر في إضافة غرفة مبللة إلى حمامك – شعور فاخر ، والاستخدام الجيد للمساحة ، وسهولة التنظيف ، على سبيل المثال – يجب أن تعرف أيضًا الجوانب السلبية مثل الاحتياجات عالية التكلفة والرطوبة/الرطوبة قبل الغوص في التجديد. اعتمادًا على المساحة المحددة والميزانية والأهداف ، هناك بعض العوامل النهائية التي يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان هذا هو الاتجاه الصحيح لحمامك. إليك ما تحتاج إلى معرفته لاتخاذ القرار إما أن تقرب الحمام والاستحمام أو إبقائها منفصلة.