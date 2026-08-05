قطاع الطرق المهاجرون الذين سرقوا ترافيس كيلسي وجو بورو خلال مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية خارج ملعبهم سيواجهون العدالة الأمريكية

بوينس آيرس – اثنان من قطاع الطرق المهاجرين الذين يُزعم أنهم كانوا وراء سلسلة من عمليات السطو البارزة على نجوم اتحاد كرة القدم الأميركي، بما في ذلك ترافيس كيلسي وباتريك ماهومز، من المقرر أن يواجهوا أخيرًا نظام العدالة الأمريكي.

طلب المدعون الفيدراليون في فلوريدا رسميًا من الأرجنتين تسليم المواطنين التشيليين إغناسيو زونيغا كارتيس، 21 عامًا، وباستيان خيمينيز فريروت، 28 عامًا، إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما، حسبما كشفت صحيفة The Washington Post.

وفروا من البلاد بعد اقتحاماتهم الوقحة، التي استهدفت منازل لاعبي كرة القدم أثناء تواجدهم على الطريق، بحسب السلطات الفيدرالية.

وقال رجال الشرطة إنه تم القبض على اللصوص المتجولين في بوينس آيرس في شهر مايو بعد مزاولة تجارتهم في منزل بطل التنس الأرجنتيني السابق خوان مارتن ديل بوترو، وسرقوا المجوهرات والميداليات والمضارب.

إنهم مطلوبون بتهم التآمر في الولايات المتحدة فيما يتعلق بعصابة إجرامية دولية سرقت من منازل كيلسي وماهومز ولاعب الوسط في سينسيناتي بنغلس جو بورو ومهاجم الدوري الاميركي للمحترفين بوبي بورتيس ونجوم رياضيين آخرين.

وقالت محامية الدفاع فلورنسيا باربا التي تمثل الرجلين: “بدأت عملية التسليم رسميًا”.

“لم يتم استدعاء الدفاع من قبل القاضي. المدعى عليهم لديهم الرغبة في التعاون مع النظام القضائي، وهو ما لا يعني الاعتراف بأي مخالفات.

وأضاف: “نريد أن يقوم النظام القضائي الأرجنتيني بمراجعة الطلب الأمريكي بشكل صحيح، وتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذه وفقًا للقانون والإجراءات الواجبة، قبل حدوث أي تسليم”.

وزعم ممثلو الادعاء أن عصابة السرقة سرقت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار إجمالاً، بما في ذلك النقود والمجوهرات الفاخرة والساعات والحقائب الفاخرة.

ولم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا، لكن التواريخ والظروف تطابقت مع تقارير واسعة النطاق عن عمليات اقتحام لمنازل النجوم.

تصدرت السرقات عناوين الأخبار في عام 2024 عندما تعرضت منازل كيلسي وماهومز للنهب أثناء وجودهما بعيدًا عن المنزل للعب مع فريق نيو أورلينز ساينتس.

يقال إن العناصر المسروقة من كيلسي، صديق تايلور سويفت آنذاك، تضمنت القميص الذي كان يرتديه في أول فوز له في سوبر بول مع الزعماء.

تم التوقيع على طلب التسليم إلى السلطات الأرجنتينية من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل بايزا والقاضي الصلحي أنتوني بورسيلي للمنطقة الوسطى من فلوريدا.

وقد تم إرسالها، إلى جانب إفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي تصف كلا المشتبه بهما كأعضاء في “مجموعة سرقة في أمريكا الجنوبية”، إلى القاضي الأرجنتيني سيباستيان راموس، وفقًا لمصدر رسمي مطلع.

تزعم الشكوى المرفوعة ضد زونيغا كارتيس وخيمينيز فريروت – المرفوعة في يناير 2025 – أن طاقم السطو حدد توقيت اقتحامهم ليتزامن مع مباريات الرياضيين خارج أرضهم بين أكتوبر وديسمبر 2024.

على الرغم من الادعاءات بأنها تعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم توجيه الاتهام للعصابة في فلوريدا بعد وقوع عملية سطو واحدة على الأقل هناك في منزل أحد لاعبي تامبا باي بوكانيرز في أكتوبر 2024.

وفي مناسبة واحدة على الأقل، استأجر أحد المتآمرين سيارة في فلوريدا، وأخذها عبر حدود الولاية وعاد إلى ولاية صن شاين، وفقًا للشكوى.

المتهمون السبعة في القضية الأمريكية متهمون بالتآمر لارتكاب نقل ممتلكات مسروقة بين الولايات.

زونييغا كارتيس وخيمينيز فريرو متهمان أيضًا بالسرقة المشددة عن طريق الدخول القسري إلى الأرجنتين، ويظلان رهن الاحتجاز في سجن ماركوس باز سيئ السمعة سيء السمعة في مقاطعة بوينس آيرس، والذي يُعرف بأنه يؤوي كبار تجار المخدرات ومرتكبي الجرائم الجنسية.

وبموجب القانون الأرجنتيني، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات إذا ثبتت إدانتهم.

وقالت الشرطة إن منزل ديل بوترو، الفائز السابق ببطولة أمريكا المفتوحة، في منطقة دون بوسكو في تانديل، في مقاطعة بوينس آيرس، تعرض للنهب في وضح النهار يوم 15 مايو/أيار.

واستولى اللصوص على سلسلة ذهبية وخاتم زواج ومضارب تنس وساعات رياضية، بحسب المحققين.

وبحسب ما ورد تم القبض على رجلين تشيليين آخرين ورجل أرجنتيني فيما يتعلق بالسرقة التي حدثت في ممتلكات ديل بوترو.

ويعتقد ممثلو الادعاء أن زونيغا كارتيس وخيمينيز فريرو دخلا الأرجنتين في أبريل/نيسان، حيث تقول مصادر القضية إن الأدلة ضدهما “قوية على أقل تقدير”.

وتضمن طلب حبسهم احتياطيًا لقطات كاميرات المراقبة التي يُزعم أنها تظهر العصابة عائدة من عملية السطو وصورًا للبضائع المسروقة التي تم العثور عليها على هواتفهم.

كما كانت هناك رسائل نصية مزعومة تحذر أعضاء العصابة الآخرين من اعتقال زونيغا كارتيس وخيمينيز فريروت.

وبموجب القانون الأرجنتيني، يجب أن تتم معالجة شؤون المتهمين في ذلك البلد قبل تلبية أي طلب تسليم.

وقال محامي الدفاع باربا لصحيفة The Post إن العملية قد تستغرق “ما يصل إلى عامين”.

وطلبت الصحيفة من وزارة العدل التعليق.