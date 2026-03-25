قطعة أثرية صديقة للاستخدام في الهواء الطلق لا ينبغي أن تغفل عن حديقتك

بالنسبة إلى البستاني المتعطش الذي يقضي وقتًا أطول في الخارج أكثر من الداخل، فمن المنطقي إنشاء أماكن خاصة في حديقتك للحصول على تجربة شخصية وممتعة أكثر. بالنسبة للكثيرين، هذا يعني استخدام الكنوز البالية وديكور الحديقة المُدخر لإضافة لمسة مثالية من الحنين إلى الماضي أو النزوة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. إذا كنت تحاول الابتعاد عن منحوتات الحديقة المبتذلة أو التماثيل الراتنجية المبهرجة، فإن قائمة الخيارات القيمة تصبح أقصر بكثير. عندما تبحث عن القطع المناسبة تمامًا، فإن منحوتات الحديقة العتيقة هي أحد العناصر المناسبة للاستخدام في الهواء الطلق والتي لا ينبغي عليك إغفالها.
هناك حماس متزايد لمنحوتات الحدائق القديمة مما قد يجعل من الصعب العثور على هذه الأحجار الكريمة، لذلك قد ترغب في التوجه إلى متجر التحف على الفور. وفقًا لـ Will Hunt Lewis من Hunt & Bloom في هيوستن (عبر Good Housekeeping)، ستكون منحوتات الحديقة القديمة من بين أكثر قطع ديكور الحدائق رواجًا في عام 2026، وإذا رأيتها، فلا تفوتها. كما يقول: “أنا دائمًا أبحث عن أزواج من الأسود الخرسانية، أو الأناناس، أو غيرها من القطع الرائعة التي تساعد في إبراز المساحات الخارجية.” ويشير إلى أنه كلما كبرت كلما كان ذلك أفضل، مضيفًا: “أنا أحب بشكل خاص أولئك الذين يبدون متأثرين بالطقس والطحالب تمامًا، ويتحدثون مباشرة عن أعمارهم والأماكن العديدة التي عاشوا فيها من قبل”. على عكس الكثير من ديكورات الحدائق الحديثة التي تتحلل في العناصر، تصبح منحوتات الحديقة العتيقة أكثر سحرًا مع مرور الوقت.
اكتشف كيفية العثور على تماثيل حديقة المدرسة القديمة واستخدامها في تصميم الفناء الخلفي الخاص بك
وفقًا للخبراء، ستحقق منحوتات الحدائق ذات الطراز القديم نجاحًا كبيرًا هذا العام. إلى جانب عناصر متجر التوفير القيمة الأخرى لحديقتك والتي لا ينبغي عليك إغفالها، مثل مزارع النحاس وأطقم البيسترو القديمة، تتمتع تماثيل المدرسة القديمة بالقدرة على التقدم في السن برشاقة. عندما تتسوق لشراء منحوتات حديقة عتيقة، ابحث عن أي شيء مصنوع من مواد متينة، مثل تماثيل الحديقة المصنوعة من الرخام والخرسانة. سوف تصمد هذه الأشياء بشكل أفضل على مر السنين، مما يجعلها استثمارًا أفضل من المواد البلاستيكية أو الخشبية التي ستتدهور بشكل أسرع بكثير. عندما تتسوق في مبيعات العقارات أو أسواق السلع المستعملة أو متاجر التحف، احرص على زيارة أقسام الفناء والحديقة حيث قد يتم التغاضي عن التماثيل.
بقدر ما تبحث عنه، يمكنك التفكير في أي نوع من التماثيل المصنوعة من مواد متينة، بما في ذلك تماثيل البشر والحيوانات، وأحواض الطيور، والساعات الشمسية. سينمو الحجر الطبيعي طحالب بمرور الوقت، وسيكتسب المعدن مظهرًا جميلًا، مما يزيد من سحره. تعتبر التماثيل طريقة ممتازة لإنشاء قطعة مركزية للحديقة، لذا إذا كانت ساحتك الأمامية تفتقر إلى نقطة محورية واضحة، فقد يكون هذا هو الحل التصميمي الذي تبحث عنه. الموضع هو كل شيء، لذا اختر موقعًا يجعلك تشعر وكأن التمثال ينتمي إلى بيئته. ينبغي أن يبدو في المنزل تمامًا، كما لو كان هناك منذ سنوات. ولا تنس، إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه، فقد تتمكن من صنع زخارف للحديقة بنفسك لتعزيز مساحتك الخارجية.