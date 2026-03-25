قطعة أثرية صديقة للاستخدام في الهواء الطلق لا ينبغي أن تغفل عن حديقتك

بالنسبة إلى البستاني المتعطش الذي يقضي وقتًا أطول في الخارج أكثر من الداخل، فمن المنطقي إنشاء أماكن خاصة في حديقتك للحصول على تجربة شخصية وممتعة أكثر. بالنسبة للكثيرين، هذا يعني استخدام الكنوز البالية وديكور الحديقة المُدخر لإضافة لمسة مثالية من الحنين إلى الماضي أو النزوة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. إذا كنت تحاول الابتعاد عن منحوتات الحديقة المبتذلة أو التماثيل الراتنجية المبهرجة، فإن قائمة الخيارات القيمة تصبح أقصر بكثير. عندما تبحث عن القطع المناسبة تمامًا، فإن منحوتات الحديقة العتيقة هي أحد العناصر المناسبة للاستخدام في الهواء الطلق والتي لا ينبغي عليك إغفالها.

هناك حماس متزايد لمنحوتات الحدائق القديمة مما قد يجعل من الصعب العثور على هذه الأحجار الكريمة، لذلك قد ترغب في التوجه إلى متجر التحف على الفور. وفقًا لـ Will Hunt Lewis من Hunt & Bloom في هيوستن (عبر Good Housekeeping)، ستكون منحوتات الحديقة القديمة من بين أكثر قطع ديكور الحدائق رواجًا في عام 2026، وإذا رأيتها، فلا تفوتها. كما يقول: “أنا دائمًا أبحث عن أزواج من الأسود الخرسانية، أو الأناناس، أو غيرها من القطع الرائعة التي تساعد في إبراز المساحات الخارجية.” ويشير إلى أنه كلما كبرت كلما كان ذلك أفضل، مضيفًا: “أنا أحب بشكل خاص أولئك الذين يبدون متأثرين بالطقس والطحالب تمامًا، ويتحدثون مباشرة عن أعمارهم والأماكن العديدة التي عاشوا فيها من قبل”. على عكس الكثير من ديكورات الحدائق الحديثة التي تتحلل في العناصر، تصبح منحوتات الحديقة العتيقة أكثر سحرًا مع مرور الوقت.