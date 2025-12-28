قطعة الديكور المذهلة التي يمكنك العثور عليها في متجر التوفير وبأسعار معقولة جدًا

اتجاهات الموضة القابلة للارتداء لديها طريقة للوصول إلى دائرة كاملة. وينطبق الشيء نفسه على ديكور المنزل. الأشياء التي كانت تعتبر في السابق هدايا تذكارية مبتذلة تصبح أحيانًا عناصر زخرفية مرغوبة بعد سنوات من شرائها في الأصل. هذا هو الحال مع نوع الفخار ذي الأسعار المعقولة الذي يمكنك العثور عليه في متاجر التوفير، ومبيعات الفناء، ومواقع المزادات عبر الإنترنت، ومنصات إعادة البيع، ومنازل الناس: فخار نيمادجي. تم إنتاج هذه الأواني من قبل شركة Nemadji Tile and Pottery Company، التي أسسها صانع السيراميك فرانك جونسون ورجل الأعمال كلايتون جيه دودج في مينيسوتا في وقت ما في عشرينيات القرن الماضي. تتميز هذه القطع الخزفية المذهلة – والتي أصبحت الآن قابلة للتحصيل – بسطح طين خام مميز يحوم، ولا يزال الحصول عليها غير مكلف بشكل مدهش.

تم تسمية شركة Nemadji Tile and Pottery Company على اسم قبيلة أمريكية أصلية خيالية، على الرغم من أن غالبية التصميمات تم إنشاؤها بواسطة إريك هيلمان، وهو مهاجر دنماركي حل محل فرانك جونسون في عام 1929. وقد تم ختم الفخار بتصميم رأس سهم أو مقاطع جانبية كان من المفترض أن تشبه الشعوب الأمريكية الأصلية في الملابس التقليدية. في الواقع، خلال معظم تاريخ الشركة، تم تسويق المنتجات بشكل غير صحيح على أنها إبداعات أمريكية أصلية. على الرغم من توقف شركة Nemadji Tile and Pottery Company عن العمل في عام 2002، إلا أن صناعة الفخار تشهد اليوم انتعاشًا في شعبيتها. يقدر هواة الجمع الأشكال المثيرة للاهتمام والألوان الزاهية والأنماط الدوامة. تتناسب المزهريات الترابية وغيرها من الأواني بشكل جيد مع أنماط الديكور الداخلي الجنوبية الغربية والبوهيمية وغيرها من الأنماط الشائعة.