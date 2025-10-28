قطعة ديكور مركزية بأسعار معقولة يمكنك صنعها بنفسك وتختبئ في ممر الإنتاج

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عندما يحين الوقت لتجميع قطعة مركزية من شموع الخريف المذهلة وبأسعار معقولة، فلن تحتاج إلى القيام برحلة إلى بعض متاجر الحرف المتخصصة. في الواقع، لا تحتاج حتى إلى القيام برحلة إضافية بعد زيارتك لمتجر البقالة. عندما تكون مستعدًا للتزيين لفصل الخريف، توقف عند ممر المنتجات والتقط بعض القرع الموسمي الرائع – القرع الصغير، والعمائم، وقرع البلوط، والكابوتشا الحمراء. إذا كان متجر البقالة عبارة عن متجر متعدد الإمكانات، مثل Walmart، فاحصل على بعض شموع شمع العسل المستدقة أيضًا، لتجعل قطعة الخريف المركزية الخاصة بك أرض عجائب كاملة من ألوان الحصاد والروائح.

بالنسبة لهذا DIY، ابحث عن القرع المتماسك وغير الناضج بشكل مفرط. سيكون بعضها زخرفيًا بحتًا في هذا العرض. ومع ذلك، ستصبح بعض القرع أساسًا لشموعك، لذلك يجب أن تكون ثمار الخريف قوية بما يكفي لتثبيت الشموع في وضع مستقيم. ستحتاج إلى مثقاب كبير، ربما من 1 بوصة إلى 1 بوصة. ومع ذلك، قد تضطر إلى التجربة للعثور على الحجم المناسب حيث سيتم تحديد حجم البت حسب عرض الشموع التي تختارها.

الشموع المستدقة تضيء هذا العرض. فكر في شراء الشموع التي تختلف في الارتفاع. للحصول على النتائج الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية، استخدم عددًا فرديًا من الشموع. المجموعات المكونة من ثلاثة وخمسة وسبعة شائعة في التصميم الداخلي لأنها تشجع العيون على التجول حول الترتيب. أخيرًا، تحتاج قطعة الخريف المركزية هذه إلى بعض العناصر لإضافة المزيد من الارتفاع والأشكال المتجاورة، مثل المربعات والمستطيلات. تعتبر الكتب ذات التجليد الجلدي والروافع الخشبية النباتية خيارات جيدة، على الرغم من أنك لا تقتصر على تلك العناصر.