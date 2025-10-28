قطعة ديكور مركزية بأسعار معقولة يمكنك صنعها بنفسك وتختبئ في ممر الإنتاج

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يحين الوقت لتجميع قطعة مركزية من شموع الخريف المذهلة وبأسعار معقولة، فلن تحتاج إلى القيام برحلة إلى بعض متاجر الحرف المتخصصة. في الواقع، لا تحتاج حتى إلى القيام برحلة إضافية بعد زيارتك لمتجر البقالة. عندما تكون مستعدًا للتزيين لفصل الخريف، توقف عند ممر المنتجات والتقط بعض القرع الموسمي الرائع – القرع الصغير، والعمائم، وقرع البلوط، والكابوتشا الحمراء. إذا كان متجر البقالة عبارة عن متجر متعدد الإمكانات، مثل Walmart، فاحصل على بعض شموع شمع العسل المستدقة أيضًا، لتجعل قطعة الخريف المركزية الخاصة بك أرض عجائب كاملة من ألوان الحصاد والروائح.
بالنسبة لهذا DIY، ابحث عن القرع المتماسك وغير الناضج بشكل مفرط. سيكون بعضها زخرفيًا بحتًا في هذا العرض. ومع ذلك، ستصبح بعض القرع أساسًا لشموعك، لذلك يجب أن تكون ثمار الخريف قوية بما يكفي لتثبيت الشموع في وضع مستقيم. ستحتاج إلى مثقاب كبير، ربما من 1 بوصة إلى 1 بوصة. ومع ذلك، قد تضطر إلى التجربة للعثور على الحجم المناسب حيث سيتم تحديد حجم البت حسب عرض الشموع التي تختارها.
الشموع المستدقة تضيء هذا العرض. فكر في شراء الشموع التي تختلف في الارتفاع. للحصول على النتائج الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية، استخدم عددًا فرديًا من الشموع. المجموعات المكونة من ثلاثة وخمسة وسبعة شائعة في التصميم الداخلي لأنها تشجع العيون على التجول حول الترتيب. أخيرًا، تحتاج قطعة الخريف المركزية هذه إلى بعض العناصر لإضافة المزيد من الارتفاع والأشكال المتجاورة، مثل المربعات والمستطيلات. تعتبر الكتب ذات التجليد الجلدي والروافع الخشبية النباتية خيارات جيدة، على الرغم من أنك لا تقتصر على تلك العناصر.
تحويل القرع الصغير إلى حاملات شموع
قبل الحفر في القرع، اغسله وتخلص من أي حطام وبقايا أوساخ. ستحتاج أيضًا إلى إزالة السيقان من أي قرع أو قرع سيصبح بمثابة حامل شموع؛ المكان الأكثر منطقية لوضع ثقب الشمعة هو المكان الذي يوجد فيه الجذع. بعد ذلك، اختر القليل منها الذي سيصبح أساس شمعداناتك. من الناحية المثالية، يجب أن يكون للقرع قيعان مسطحة لمنع الشموع من التذبذب والسقوط. أفضل رهاناتك لهذا الغرض هي القرع، والأطعمة الشهية، والكابوتشا، والقرع الكرنفالي. ستستخدم بقية القرع التي لا تحتوي على قيعان مسطحة كزخارف زخرفية في الشاشة.
حفر ثقوب في القرع الشمعة. يجب أن تكون الثقوب واسعة بما يكفي لاستيعاب التناقص التدريجي وعميقة بما يكفي لتثبيتها في مكانها. اضغط على الشموع في القواعد بمجرد حفر جميع الثقوب. لمنع القرع من التعفن، قم بتقطير بعض الشمع في الثقوب – ما يكفي لإغلاق الفتحة.
قم بإنشاء أساس متعدد المستويات لتقف عليه الشموع. اصنع قاعدة من جسم كبير، مثل كتاب كبير الحجم. قم بتكديس الأرفف الحرفية أو رافعات العرض الخشبية القابلة للتخصيص من MOOCA أعلى القاعدة. أخيرًا، أضف الشمعدانات مع القرع المزخرف إلى الشاشة. لا تضع جميع الشموع على نفس المستوى، بل ضع واحدة منها على الطاولة، وبعضها على الكتاب، وآخرها على الناهضين. يؤدي تغيير الارتفاعات مثل هذا إلى إنشاء عرض مرئي أكثر إثارة للاهتمام.
قم برفع مستوى القطعة المركزية في الخريف بارتفاعات وأنماط مختلفة
القطع المركزية الخريفية المميزة لها نقطة محورية مميزة. إحدى الطرق لإنشاء نقطة محورية في هذه القطعة المركزية هي تغيير الارتفاعات والعروض والأنسجة. اختر قرعًا كبيرًا واحدًا على الأقل لخلطه مع العناصر الأخرى، ثم ضعه في وسط الشاشة. يمكن نحتها بحيث يمكنك وضع شمعة بداخلها وإحاطتها بالقرع الأصغر. فكر أيضًا في إضافة بعض الشموع العمودية القائمة بذاتها إلى الترتيب – ليس كثيرًا، فقط ما يكفي لخلق التنوع.
يمكنك استخدامها لإدخال التباينات على الشاشة أيضًا. على سبيل المثال، حاول تقديم شموع منقوشة مثل الشمعة العمودية ذات شكل مربع MacKenzie-Childs. ستكون هذه طريقة أخرى لإثارة اهتمام بصري بالقطعة المركزية إذا كنت لا ترغب في استخدام قرع كبير لهذا الغرض. هذا النوع من العناصر لديه القدرة على إدخال نمط منقوع في شاشة العرض الخريفية. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا المفهوم، فإن غمر الأنماط هو أسلوب تزيين يمزج بين الأنماط المختلفة معًا. على الرغم من أن الأنماط لا تتطابق عادة، إلا أن هناك نوعًا من العناصر الموحدة مثل نظام الألوان المشترك. في هذه الحالة، تقدم شمعة رقعة الشطرنج جنبًا إلى جنب مع الأنماط الموجودة على جلد قرع الكرنفال أو العمائم بعض العناصر المنقوشة المختلفة لهذا الترتيب المستوحى من متجر البقالة.