قطعة سانت جون العميقة توفر سببًا لمزيد من وقت اللعب

أوماها، نبراسكا – أصبح ليفتيريس ليوتوبولوس فجأة قطعة رئيسية في سانت جون.

احتياطي نادرًا ما يستخدم معظم الموسم، وقد تلقى القناص اليوناني الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 دقائق من رقمين في ثلاث مباريات متتالية، أبرزها أفضل أداء في مسيرته يوم السبت في فوز جونيز 90-73 على كريتون.

وسجل ليوتوبولوس 17 نقطة وسدد خمس رميات ثلاثية في 29 دقيقة. أضاف أربع متابعات وتمريرتين حاسمتين. وفي الفوز يوم الثلاثاء على باتلر، سجل 10 نقاط لسانت جون في الشوط الأول.

وقال بيتينو: “في كل مرة يصورها، أشعر أنها تدخل حيز التنفيذ”. “إنه ينجز المهمة بشكل أسرع من أي شخص آخر، كما أنه يتحسن أيضًا في قيادة كرة السلة.”

في تلك المباراة، مازح بيتينو مع ليوتوبولوس قائلاً إنه إذا لم يتوقف عن التعرض للهزيمة دفاعيًا، فسوف يعيده إلى اليونان.

لقد كان أفضل في هذه النهاية ضد كريتون.

قال ليوتوبولوس مبتسماً وهو يتذكر المحادثة: “في البداية، اعتقدت أنني قد أعود إلى المنزل”.

وأضاف بيتينو: “يريد ليفتي أن يلعب مثل أي شخص آخر ولا يشتكي، ويعرف أين يجب أن يتحسن. إنه يعرف مدى ثقتي به، وهو يلعب بشكل رائع الآن”.

رد ديلان دارلينج على جلوسه ضد بتلر بجهد قوي. حصل انتقال ولاية أيداهو على 11 نقطة في 19 دقيقة من مقاعد البدلاء.

كان سانت جون زائد 21 مع دارلينج على الأرض.

قال بيتينو إنه لم يلعب مع دارلينج في المباراة السابقة لأنه أراد المزيد من الحجم على الأرض لتحييد براعة بتلر الهجومية المرتدة.

قال دارلينج: “ليس هناك وقت للتذمر، لا يوجد وقت للتذمر أو الشكوى من ذلك”. “أدركت أنني لم أكن فعالاً على الإطلاق في مباراة بروفيدنس. أفهم سبب عدم اللعب. حاولت العودة إلى التدريبات، ومحاولة التحسن والتدرب على أن أكون عدوانيًا.”

حصل سانت جون على فوزه الثاني على الإطلاق هنا يوم السبت ليتحسن إلى 2-13. وجاء الفوز الآخر في 30 يناير 2019. … فاز سانت جون 4-1 في الدوري للموسم الثالث على التوالي.