قطعة واحدة من الديكور يجب ألا تغفل أبدًا في متجر التوفير (وكيفية تصميمه)

عادةً ما تمتلئ ممرات متجر التوفير بالعديد من العناصر المذهلة التي يمكن أن تصل إلى منزلك بتكلفة منخفضة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تحب العناصر والتحف القديمة ، والتي يمكن استخدامها دائمًا لإضافة لمسة من الشخصية والشخصية إلى أي غرفة. على الرغم من أنه يمكن ضرب أو تفويت الحملات الإدارية ، إلا أنه يمكن العثور على شيء واحد يجب أن تبحث عنه غالبًا في ديكور المنزل أو ممر البستنة. يمكن أن تكون الشخصيات الزخرفية ، وخاصة الشخصيات البشرية والحيوانية ، وسيلة رائعة لخلق الاهتمام بمنزلك. يمكنك استخدامها لإنشاء قطع مركزية على الطاولات والعباءات والرفوف التي تساعد على سرد قصة مرئية في مساحتك.

والأفضل من ذلك ، أن هذه العناصر عادة ما تكون غير مكلفة وسهلة العثور عليها ، حيث تأتي في جميع أنواع المواد مثل السيراميك والرخام والنحاس والراتنج. ابحث عن التشطيبات الكلاسيكية مثل البورسلين والحجر الردي والذهب والخشب والحديد للمساعدة في رفع ديكورك. يمكنك أيضًا أخذ شخصية حيوانية أو بشرية ملونة وعلاجها بالطلاء لجعلها تبدو ساحرة وقديمة. على الرغم من أن متاجر التوفير هي أفضل مكان للعثور عليها في صفقة ، إلا أنه يمكنك أيضًا العثور على هذه القطع في أسواق السلع المستعملة والمتاجر العتيقة ، على الرغم من أنك ستدفعها كثيرًا مقابل العناصر الكبيرة.