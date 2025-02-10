قطعة واحدة من الديكور يجب ألا تغفل أبدًا في متجر التوفير (وكيفية تصميمه)

عادةً ما تمتلئ ممرات متجر التوفير بالعديد من العناصر المذهلة التي يمكن أن تصل إلى منزلك بتكلفة منخفضة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تحب العناصر والتحف القديمة ، والتي يمكن استخدامها دائمًا لإضافة لمسة من الشخصية والشخصية إلى أي غرفة. على الرغم من أنه يمكن ضرب أو تفويت الحملات الإدارية ، إلا أنه يمكن العثور على شيء واحد يجب أن تبحث عنه غالبًا في ديكور المنزل أو ممر البستنة. يمكن أن تكون الشخصيات الزخرفية ، وخاصة الشخصيات البشرية والحيوانية ، وسيلة رائعة لخلق الاهتمام بمنزلك. يمكنك استخدامها لإنشاء قطع مركزية على الطاولات والعباءات والرفوف التي تساعد على سرد قصة مرئية في مساحتك.
والأفضل من ذلك ، أن هذه العناصر عادة ما تكون غير مكلفة وسهلة العثور عليها ، حيث تأتي في جميع أنواع المواد مثل السيراميك والرخام والنحاس والراتنج. ابحث عن التشطيبات الكلاسيكية مثل البورسلين والحجر الردي والذهب والخشب والحديد للمساعدة في رفع ديكورك. يمكنك أيضًا أخذ شخصية حيوانية أو بشرية ملونة وعلاجها بالطلاء لجعلها تبدو ساحرة وقديمة. على الرغم من أن متاجر التوفير هي أفضل مكان للعثور عليها في صفقة ، إلا أنه يمكنك أيضًا العثور على هذه القطع في أسواق السلع المستعملة والمتاجر العتيقة ، على الرغم من أنك ستدفعها كثيرًا مقابل العناصر الكبيرة.
كيفية تصميم الشخصيات المذهلة
استخدم هذه القطع الفريدة جنبًا إلى جنب مع لهجات زخرفية أخرى مثل الأوعية الجميلة والكتب والأعمال الفنية والصواني. يمكن أن يكونوا ممتعين أيضًا للاستمتاع بمفردهم في مكان محدد في منزلك حتى يأتي الناس ، مثل حوض الحمام أو داخل زارع. يمكن أن تكون التماثيل الأصغر غريب الأطوار عند الراحة على رف منحني مع أشياء صغيرة أخرى في ترتيب يتضمن قطعًا وملمسًا مثيرة للاهتمام. كما أنها تبدو مذهلة عند وضعها في الجرار الزجاجية cloche ، وحدها أو مع أشياء أخرى. أو دمجها مع عناصر كلاسيكية أخرى مثل المساحات الخضراء والشموع الفاتحة والكتب والمنسوجات لأسلوب الأوساط الأكاديمية المظلمة. تشمل العناصر الرائعة الأخرى التي يجب البحث عنها النهائيات أو قطع التمرير أو العناصر المعمارية الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام منصات الرخام ، التي توجد غالبًا في قيعان الجوائز القديمة ، لإضافة ارتفاع إلى ترتيباتك.
بمجرد العثور على الأرقام المثالية ، يمكنك أيضًا إجراء بعض نقاط التوفير DIY ، يمكنك إكمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتركيبها لأغراض أخرى ، مثل تحويلها إلى مصابيح بمساعدة الحفر ومجموعة المصباح إذا كانت جوفاء. يمكنك أيضًا دمج التماثيل المزخرفة في ديكورك عن طريق تحويلها إلى حامل مجوهرات أنيقة عن طريق فقط لفصل وقلاداتك المفضلة والأساور فوق الجزء العلوي. إذا وجدت واحدة مع النهاية لا تعمل مع ديكورك ، فما عليك سوى إضافة بعض الطلاء الأبيض أو الأسود غير اللامع أو الذهب. يمكنك أيضًا إضافة طلاء رذاذ الحجر المحكم للحصول على نسيج طبيعي.