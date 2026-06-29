قطع تيريون أرنولد من قبل الأسود بعد تهم الاختطاف والسرقة

رياضة
قطع تيريون أرنولد من قبل الأسود بعد تهم الاختطاف والسرقة

أطلق The Lions سراح Terrion Arnold وسط مزاعم بأنه دبر عملية اختطاف وسرقة لثلاثة رجال يعتقد أنهم سرقوا منه أموالًا وأشياء فاخرة.

أصدرت منظمة اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الإعلان في الساعة 4 مساءً، بعد ساعات فقط من قيام قاضٍ في فلوريدا بتعيين سند بقيمة مليون دولار للاعب ركن الأسود السابق الآن.

تم أخذ أرنولد في الجولة الأولى من قبل الأسود في مسودة 2024 وسجل 31 تدخلًا واعتراضًا الموسم الماضي لديترويت.

لم يقل فريق الأسود سوى القليل جدًا علنًا، بخلاف أنهم على علم بالادعاءات والقضية المرفوعة ضد أرنولد ولن يعلقوا أكثر قبل إطلاق سراحه يوم الاثنين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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