قلل من استهلاك أساسيات البقالة وأكياس الساندويتشات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة الاستخدام

هناك الكثير من الأسباب للتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية على الفور، سواء كانت لأغراض التسوق أو تخزين المواد الغذائية. بالنسبة للأشياء التي تستخدم عادةً مرة واحدة فقط، فإن الضرر البيئي الذي تسببه يكون كبيرًا. من الصعب إعادة تدويرها، والطاقة التي يتطلبها إنتاجها وشحنها إلى المتاجر تزيد من عيوب استخدام الأكياس البلاستيكية. تتطاير الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن والشفافة في كثير من الأحيان بسهولة، وتصبح قمامة قبيحة المنظر ويمكن أن تلحق الضرر بالحياة البرية. توقف عن إنفاق أموالك على أكياس الساندويتشات التي يمكن التخلص منها، واستثمر بعض الوقت في صنع بعض الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام. باستخدام قماش ProCare الآمن على الأغذية كبطانة، والذي يصل سعره إلى حوالي 9 دولارات لكل ياردة، يمكنك تحويل أي قماش تقريبًا إلى كيس شطيرة مع بضعة خطوط مستقيمة من الغرز.

يمكنك أيضًا تجميع نسخة اقتصادية عن طريق غمس قماش ProCare في قطع البلاستيك من حقيبة تخزين، ولكنها لن تكون متينة مثل تلك المبطنة بـ ProCare. استخدم أكياس الساندويتشات الموجودة لديك مع بعض هذه الطرق الذكية لإعادة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للإغلاق وحمل طعامك في أكياس محلية الصنع يمكنك الشعور بالرضا عنها. لصنع أربعة من أكياس الساندويتش مقاس 7 × 7 بوصة، ستحتاج إلى ياردة واحدة من القماش الرقيق المنسوج، مثل قماش خياطة اللحف، ويارد واحد من قماش ProCare. إذا كنت تريد إغلاق حقائبك بشكل أكثر أمانًا، فاشترِ أيضًا بعض الألسنة اللاصقة ذات الخطاف والحلقة (6 دولارات مقابل 20 دولارًا على أمازون).