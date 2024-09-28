قلل من استهلاك أساسيات البقالة وأكياس الساندويتشات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة الاستخدام

هناك الكثير من الأسباب للتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية على الفور، سواء كانت لأغراض التسوق أو تخزين المواد الغذائية. بالنسبة للأشياء التي تستخدم عادةً مرة واحدة فقط، فإن الضرر البيئي الذي تسببه يكون كبيرًا. من الصعب إعادة تدويرها، والطاقة التي يتطلبها إنتاجها وشحنها إلى المتاجر تزيد من عيوب استخدام الأكياس البلاستيكية. تتطاير الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن والشفافة في كثير من الأحيان بسهولة، وتصبح قمامة قبيحة المنظر ويمكن أن تلحق الضرر بالحياة البرية. توقف عن إنفاق أموالك على أكياس الساندويتشات التي يمكن التخلص منها، واستثمر بعض الوقت في صنع بعض الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام. باستخدام قماش ProCare الآمن على الأغذية كبطانة، والذي يصل سعره إلى حوالي 9 دولارات لكل ياردة، يمكنك تحويل أي قماش تقريبًا إلى كيس شطيرة مع بضعة خطوط مستقيمة من الغرز.
يمكنك أيضًا تجميع نسخة اقتصادية عن طريق غمس قماش ProCare في قطع البلاستيك من حقيبة تخزين، ولكنها لن تكون متينة مثل تلك المبطنة بـ ProCare. استخدم أكياس الساندويتشات الموجودة لديك مع بعض هذه الطرق الذكية لإعادة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للإغلاق وحمل طعامك في أكياس محلية الصنع يمكنك الشعور بالرضا عنها. لصنع أربعة من أكياس الساندويتش مقاس 7 × 7 بوصة، ستحتاج إلى ياردة واحدة من القماش الرقيق المنسوج، مثل قماش خياطة اللحف، ويارد واحد من قماش ProCare. إذا كنت تريد إغلاق حقائبك بشكل أكثر أمانًا، فاشترِ أيضًا بعض الألسنة اللاصقة ذات الخطاف والحلقة (6 دولارات مقابل 20 دولارًا على أمازون).
أكمل حرفتك
يصنع هذا DIY أربعة أكياس شطيرة ذات سطح قابل للطي مقاس 3 بوصات. من مربعات القماش مقاس 18 بوصة، يترك هذا بدل التماس 1 بوصة. ستقطع ساحة ProCare الخاصة بك إلى أرباع ليصبح المجموع أربعة مربعات مقاس 18 بوصة. استخدم إحدى قطع ProCare لتتبع وقطع أربع قطع من المادة المنسوجة بأحجام متساوية.
قم بوضع قطعة من جانب ProCare المضاد للماء لأسفل أعلى مربع من القماش على الجانب الأيمن لأعلى. قم بربط القطعتين معًا في جيب من ثلاثة جوانب مع ترك نصف بوصة على كل حافة. اقلب الجيب من الداخل إلى الخارج بحيث تكون الجوانب المقاومة للماء والمطبوعة للمواد في الخارج. أدخل ½ بوصة من الأطراف المفتوحة داخل الجيب، ثم قم بخياطتها لإغلاقها للحصول على حافة نهائية. يجب أن يبلغ قياس القطعة المخيطة الآن حوالي 17 بوصة على كل جانب مع وجود الحواف الملحومة من الداخل.
قم بطي القطعة المخيطة لأعلى بمقدار 7 بوصات وقم بتثبيت الحواف، مع ترك جانب واحد من الطية بطول 10 بوصات. للحصول على سطح قابل للطي على شكل الجيب، قم بطي الجزء الإضافي من المادة مقاس 3 بوصات فوقه وقم بخياطة حواف الحقيبة بأكملها بحيث يكون هناك الآن تداخل بحجم 3 بوصات يغطي فتحة الحقيبة. يمكنك ربط شريط لاصق بين الحقيبة والجزء الداخلي من اللسان القابل للطي من أجل إغلاق أكثر أمانًا، وتكون حقيبتك جاهزة لحمل الحلوى التي تختارها. حافظ على حقائبك القابلة لإعادة الاستخدام منظمة مع المنظم المثالي لتخزين الحقائب ذات السحاب، وهو مفيد تمامًا للحقائب القابلة لإعادة الاستخدام وكذلك للحقائب ذات الاستخدام الواحد.