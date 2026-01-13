قل وداعًا لأسقف الفشار باستخدام حل DIY من شركة HGTV’s Property Brothers

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك عدة طرق لتغطية سقف الفشار القبيح دون الحاجة إلى الكشط. يمكنك محاولة تثبيت ألواح الحوائط الجافة في الأعلى، ولكن بصراحة، عادةً ما يتحول ذلك إلى إنتاج ضخم. بين التخطيط للتخطيط، والشريط، والطين، وحقيقة أنك قد تضطر إلى خفض جميع تركيبات الإضاءة الخاصة بك وتقليمها، يمكن أن يصبح بسرعة مشروعًا مكلفًا.
هناك خيار بلاط السقف، والذي يمكن أن يبدو رائعًا في المساحة المناسبة، لكنه يلتهم ارتفاع السقف. إذا كنت بالفعل في غرفة صغيرة، فإن فقدان بوصة واحدة فقط قد يجعل المساحة تبدو ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة قطع البلاط بشكل مثالي حول مروحة السقف أو الضوء الغائر هو عمل شاق للغاية. ولهذا السبب نفضل النهج الذي تتبعه شركة Property Brothers في كثير من الأحيان. في منشور على فيسبوك حول مشروع إعادة تصميم، تخطى جوناثان سكوت عملية الكشط وقام ببساطة بلصق السقف مباشرة على سقف الفشار لمنزل عمره 30 عامًا.
إنه اختراق ذكي لأنه يتيح لك الحفاظ على كل جزء من ارتفاع السقف الخاص بك مع الاستمرار في تحديث مظهر الغرفة. لا داعي للقلق أيضًا بشأن الشبكات أو المفاصل إذا لم يكن هذا هو أسلوبك. بالطبع، كن حذرًا: الطلاء الخالي من الدسم بالجبس يعد بمثابة تمرين للكتف. لا يمكنك مجرد صفعة المركب وتسميته في اليوم؛ عليك أن تعمل في طبقات رقيقة لتجنب أن ينتهي بك الأمر ببقع غريبة وغير متساوية. ولكن حتى في هذه الحالة، فهي أنظف وأرخص نسبيًا، وفي كثير من الحالات، تكون بنفس فعالية الحلول البديلة.
قم بإعداد المنطقة وتأكد من أن السقف الخاص بك في حالة جيدة
إذا كان الفشار مفككًا أو مقشرًا بالفعل، فإن لصقه بالجبس ليس فكرة جيدة. سينتهي بك الأمر بسطح يتشقق أو يحدث فقاعات في النهاية. في هذه الحالة، من الأفضل أن تقوم بالكشط أولاً أو الاستعانة بمتخصص. أيضًا، إذا تم بناء منزلك قبل منتصف الثمانينيات، فستحتاج إلى متخصص لاختبار الأسبستوس والطلاء الرصاصي قبل إزعاج السقف بأي شكل من الأشكال. لذلك، للتأكد من أن سقف الفشار الخاص بك في حالة جيدة للتجصيص، تأكد من أنه ليس متضررًا بسبب الماء، أو متدليًا، أو متقشرًا، وتم اختباره سلبيًا بالنسبة للأسبستوس.
بمجرد التأكد من أنه من الآمن المضي قدمًا في عملية التجصيص، ستحتاج إلى سلم قوي، ودلو من مركب المفاصل المختلط مسبقًا، ومجرفة تشطيب مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يوصى باستخدام مركب مشترك مختلط مسبقًا مثل DAP’s 10100 لأنه يزيل ضغط الخلط ويكتشف الاتساق المثالي. بعض الناس يفضلون الصقر والمجرفة، ولكن إذا كنت جديدًا على هذا، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد عليه. عادة ما تعمل المجرفة الواسعة بمفردها بشكل جيد.
على الرغم من أن الطلاء المقشود بالجبس أنظف بشكل عام من الكشط، إلا أنه لا يزال هناك بعض القطرات. لذلك، للحفاظ على أرضياتك وأثاثك خاليًا من التناثر، ستحتاج إلى قطع قماش منسدلة. ستحتاج أيضًا إلى بعض أشرطة الرسام لحماية الجدران حيث تلتقي بالسقف، وآلة صنفرة بورق ناعم.
كيفية تطبيق الجص والانتهاء من السقف
أسقف الفشار تحبس بسهولة كل أرنب الغبار ونسيج العنكبوت الذي يطفو في الغرفة. إذا حاولت لصقها فوق تلك الأوساخ، فلن يتماسك المركب جيدًا. لذا ابدأ بتنظيف السقف. يمكنك استخدام مكنسة كهربائية مع فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة ومنح السقف تمريرة شاملة.
بمجرد أن تصبح نظيفة، قم بتحميل المجرفة بالمركب ووزعها في طبقات رقيقة ومتساوية. من المغري دفن النسيج بتمريرة واحدة ثقيلة لأن الحركة تتعب بسرعة، لكن الطبقات السميكة تجف ببطء وتسهل تكوين الأمواج. حاول العمل في أقسام صغيرة. سوف تشعر بذلك أكتافك ومعصميك، لكن التباطؤ يساعدك على تجنب الكتل والنتوءات. الآن يأتي الجزء الذي يكرهه معظم أصحاب الأعمال اليدوية: الانتظار. يجب عليك إعطاء الطبقة الأولى 24 ساعة على الأقل حتى تجف تمامًا.
عندما يجف، من المحتمل أن تلاحظ مناطق منخفضة وخطوط أملج. هذا هو الغرض من المعطف الرقيق الثاني وأحيانًا الثالث. بعد أن تجف الطبقة النهائية، قم بعملية صنفرة خفيفة باستخدام أداة الصنفرة العمودية، وسيبدأ السقف في الظهور بشكل سلس بشكل صحيح. لا تنس مسح الغبار الرملي قبل الطلاء. عندما تكون جاهزًا للطلاء، لا تكتفِ بإحضار علبة متبقية من المرآب. استخدم طلاء السقف. عادة ما يكون أكثر سمكًا وأقل تساقطًا للأعمال العامة، كما أن اللمسة النهائية المسطحة للغاية تساعد على إخفاء أي علامات مجرفة بسيطة قد لا تزال لديك.