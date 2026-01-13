قل وداعًا لأسقف الفشار باستخدام حل DIY من شركة HGTV’s Property Brothers

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك عدة طرق لتغطية سقف الفشار القبيح دون الحاجة إلى الكشط. يمكنك محاولة تثبيت ألواح الحوائط الجافة في الأعلى، ولكن بصراحة، عادةً ما يتحول ذلك إلى إنتاج ضخم. بين التخطيط للتخطيط، والشريط، والطين، وحقيقة أنك قد تضطر إلى خفض جميع تركيبات الإضاءة الخاصة بك وتقليمها، يمكن أن يصبح بسرعة مشروعًا مكلفًا.

هناك خيار بلاط السقف، والذي يمكن أن يبدو رائعًا في المساحة المناسبة، لكنه يلتهم ارتفاع السقف. إذا كنت بالفعل في غرفة صغيرة، فإن فقدان بوصة واحدة فقط قد يجعل المساحة تبدو ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة قطع البلاط بشكل مثالي حول مروحة السقف أو الضوء الغائر هو عمل شاق للغاية. ولهذا السبب نفضل النهج الذي تتبعه شركة Property Brothers في كثير من الأحيان. في منشور على فيسبوك حول مشروع إعادة تصميم، تخطى جوناثان سكوت عملية الكشط وقام ببساطة بلصق السقف مباشرة على سقف الفشار لمنزل عمره 30 عامًا.

إنه اختراق ذكي لأنه يتيح لك الحفاظ على كل جزء من ارتفاع السقف الخاص بك مع الاستمرار في تحديث مظهر الغرفة. لا داعي للقلق أيضًا بشأن الشبكات أو المفاصل إذا لم يكن هذا هو أسلوبك. بالطبع، كن حذرًا: الطلاء الخالي من الدسم بالجبس يعد بمثابة تمرين للكتف. لا يمكنك مجرد صفعة المركب وتسميته في اليوم؛ عليك أن تعمل في طبقات رقيقة لتجنب أن ينتهي بك الأمر ببقع غريبة وغير متساوية. ولكن حتى في هذه الحالة، فهي أنظف وأرخص نسبيًا، وفي كثير من الحالات، تكون بنفس فعالية الحلول البديلة.