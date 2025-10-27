قل وداعًا لتصوير الساحات المثالية: سيطر اتجاه المناظر الطبيعية منخفضة الصيانة

ربما تكون قد سمعت عن وابي سابي، وهو اتجاه التصميم الداخلي الذي يجد الجمال في عدم الكمال، ولكن هل تعلم أن هذا الاتجاه ينطبق أيضًا على المناظر الطبيعية والحديقة؟ “لا شيء يدوم، لا شيء ينتهي، ولا شيء مثالي” هو المبدأ التوجيهي المقتبس على نطاق واسع للوابي سابي والذي يأتي من كتاب ريتشارد باول لعام 2004 حول الممارسة اليابانية. يشير جزء “وابي” من وابي سابي إلى النضارة والبساطة والجودة الريفية، بينما يدور “سابي” حول تكريم مرور الوقت، وتلميع العمر، والشيخوخة الرشيقة.

قد تبدو ساحة وابي سابي وكأنها لم تمسها يد الإنسان. يحتضن وابي سابي عدم التماثل، لذلك قد لا ترى الكثير من التماثل في حديقة وابي سابي. قد تعني ممارسات البستانيين الوابي سابي أن النباتات لا يتم تقليمها وتشذيبها بدقة، وعدم موت الزهور بشكل كبير، وترك الأوراق المتساقطة في مكانها، وتقليل جهود التنظيف والصرف الصحي المكثفة في نهاية الموسم. يتم ترك رؤوس البذور لتستمتع بها الطيور على النباتات المحلية، ويمكنك رؤية الأنواع الأخرى من الحياة البرية التي تستضيفها. ربما لا تبدو حديقة وابي سابي وكأنها سجادة مورقة من العشب، بل هي عبارة عن قطعة من الأعشاب الضارة والأزهار البرية الجذابة. من المحتمل أنه لم يتم رش مبيدات الأعشاب أو المبيدات الحشرية. قد تجد أيضًا إيماءات تشير إلى مرور الوقت، مثل بوابة صدئة، أو قطعة خزفية متشققة، أو مقعد خشبي متضرر.