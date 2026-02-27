قل وداعًا لثلاجتك الفوضوية. اجعلها أكثر تنظيمًا باستخدام نصيحة التخزين هذه

الثلاجة الفوضوية هي واحدة من أغلى الأشياء التي يمكنك الحصول عليها في منزلك. وفقا لتقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن عائلة مكونة من أربعة أفراد تهدر ما يقرب من 3000 دولار سنويا على البقالة التي تذهب مباشرة من الثلاجة إلى سلة المهملات. في كثير من الحالات، يفسد الطعام قبل أن يصل إليه أي شخص. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يكون الأمر مقصودًا. عندما تصبح الثلاجة مزدحمة، يتم دفع بعض العناصر خلف حاويات أطول. وكما يقول المثل البعيد عن العين بعيد عن العقل.

فكيف يمكنك ترتيب ثلاجتك بطريقة فعالة؟ الحقيقة هي أن العثور على حيل تنظيمية لثلاجة نظيفة ومرتبة هو الجزء السهل. الجزء الصعب هو البقاء ثابتًا. ومع ذلك، ستجد أن نصيحة التخزين الأكثر تحويلًا هي: اختر نظامًا والتزم به.

من المفيد أن تفكر في ثلاجتك مثل كتالوج المكتبة. يمكنك التنظيم حسب نوع الطعام، أو عدد المرات التي تستخدم فيها شيئًا ما، أو تاريخ انتهاء الصلاحية. ولكن أيًا كان النظام الذي تختاره، فإنه لن يعمل إلا إذا قمت بصيانته. يمكنك أن تقرر اليوم تنظيم ثلاجتك مثل طاهٍ محترف. ولكن في اللحظة التي تتوقف فيها وتبدأ في تجربة الأنظمة الأخرى، تنهار الثلاجة وتتحول إلى حالة من الفوضى من جديد. ومع ذلك، عندما يوضع البيض دائمًا في مكان واحد، واللحوم في قسم واحد، والخضروات في ذلك الدرج، فأنت تعرف أين تجد ما تحتاجه وأين تضعه بالضبط.