قل وداعًا لثلاجتك الفوضوية. اجعلها أكثر تنظيمًا باستخدام نصيحة التخزين هذه

الثلاجة الفوضوية هي واحدة من أغلى الأشياء التي يمكنك الحصول عليها في منزلك. وفقا لتقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن عائلة مكونة من أربعة أفراد تهدر ما يقرب من 3000 دولار سنويا على البقالة التي تذهب مباشرة من الثلاجة إلى سلة المهملات. في كثير من الحالات، يفسد الطعام قبل أن يصل إليه أي شخص. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يكون الأمر مقصودًا. عندما تصبح الثلاجة مزدحمة، يتم دفع بعض العناصر خلف حاويات أطول. وكما يقول المثل البعيد عن العين بعيد عن العقل.
فكيف يمكنك ترتيب ثلاجتك بطريقة فعالة؟ الحقيقة هي أن العثور على حيل تنظيمية لثلاجة نظيفة ومرتبة هو الجزء السهل. الجزء الصعب هو البقاء ثابتًا. ومع ذلك، ستجد أن نصيحة التخزين الأكثر تحويلًا هي: اختر نظامًا والتزم به.
من المفيد أن تفكر في ثلاجتك مثل كتالوج المكتبة. يمكنك التنظيم حسب نوع الطعام، أو عدد المرات التي تستخدم فيها شيئًا ما، أو تاريخ انتهاء الصلاحية. ولكن أيًا كان النظام الذي تختاره، فإنه لن يعمل إلا إذا قمت بصيانته. يمكنك أن تقرر اليوم تنظيم ثلاجتك مثل طاهٍ محترف. ولكن في اللحظة التي تتوقف فيها وتبدأ في تجربة الأنظمة الأخرى، تنهار الثلاجة وتتحول إلى حالة من الفوضى من جديد. ومع ذلك، عندما يوضع البيض دائمًا في مكان واحد، واللحوم في قسم واحد، والخضروات في ذلك الدرج، فأنت تعرف أين تجد ما تحتاجه وأين تضعه بالضبط.
إذا كنت تريد أن تظل ثابتًا، فاجعل الأمور بسيطة
هذه نصيحة نسمعها كثيرًا، بدءًا من العناية بالبشرة وحتى اللياقة البدنية، ولكنها تنطبق أيضًا على الحفاظ على الثلاجة خالية من الفوضى. عندما يكون هناك شيء معقد، فمن الصعب مواكبته. قد تكون ملتزمًا في الأيام القليلة الأولى، ولكن إذا كان الأمر يتطلب الكثير من الطاقة أو الحساب الذهني، فمن المرجح أن تستسلم. لذلك عندما تختار طريقة لتنظيم ثلاجتك، اختر شيئًا بسيطًا – وهو الشيء الذي يتطلب القليل من الجهد للمحافظة عليه.
ولجعل الأمور أكثر سهولة، قم بتدقيق ما يوجد في ثلاجتك. ما الذي ينتهي بك الأمر دائمًا تقريبًا إلى التخلص منه؟ يساعدك اكتشاف ذلك على معرفة ما تحتاجه فعليًا وما يجب تقليله عند التسوق. بالإضافة إلى المال، فإن رأس الملفوف المنسي أو علبة الحليب منتهية الصلاحية تشغل مساحة يمكن أن تستخدم في شيء ستستخدمه بالفعل. في النهاية، يمكنك توفير المال، ومنع هدر الطعام باستخدام هذه النصيحة التنظيمية، وفتح مساحة أكبر في ثلاجتك.
كما أنها تكون أكثر كفاءة عندما يكون لكل عنصر مكان مخصص له. أنت لا تبحث عن مكان لتتخلص فيه من شيء ما لأن هناك مكانًا له بالفعل. بمجرد وصول البقالة إلى المنزل، قم بترتيب الأشياء بحيث تكون المواد القابلة للتلف أكثر وضوحًا. إذا كان ذلك مفيدًا، فاستخدم الملصقات أو الملصقات. تقوم المطابخ التجارية بذلك بالفعل كممارسة قياسية. يمكنك وضع علامة على الحاويات تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية حتى يتم تذكيرك في كل مرة تفتح فيها الثلاجة. وإذا كان لديك أطفال، يمكنك إضافة علامة “أكلني أولاً” على العناصر التي يجب التخلص منها قريبًا.