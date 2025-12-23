قل وداعًا لجميع الأجهزة الذهبية: هذه اللمسات المعدنية تسيطر على مساحات المطبخ

تقترن الأجهزة الذهبية بأدب مع الألوان الأرضية الغنية والنابضة بالحياة التي استمرت في السيطرة طوال أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، قد يشعر البعض بالقلق من أن الأجهزة الذهبية في منزلهم تبدو رخيصة أو لديهم مخاوف من أنها ستصبح قديمة قريبًا، حتى لو كانوا يحبونها. وفي كلتا الحالتين، من الآمن أن نقول إن مظهر الأجهزة الذهبية بالكامل قد قضى وقته في الشمس. معدن آخر غير متوقع ينتظر بفارغ الصبر وراء الكواليس. في حين قد يقول البعض أنه لم يغادر أبدًا، فقد لاحظ العديد من المصممين أن الكروم والمعادن الأخرى ذات الألوان الباردة تزحف مرة أخرى إلى التصميم الداخلي، خاصة في المطابخ.

يمكن القول إن الكروم الكلاسيكي عبارة عن تشطيب يشبه المرآة يضفي مظهرًا نظيفًا ونقيًا بشكل خاص. رائعة لإضفاء المزيد من الضوء في الفضاء، كما أنها لا تتطور إلى طبقة عتيقة وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة. قد يتردد بعض القراء في فكرة وجود الكروم في المطبخ، متذكرين خطوط تجميع المطاعم، أو الجزر الشبيهة بالمستشفيات، أو الكافيتريات غير المريحة. لكن سمسارة العقارات في لوس أنجلوس كاتي كاتانيو توفر بعض الراحة للمتابعين المتخوفين على TikTok، “ليس عليك القيام بالحداثة الصارخة لمجرد أن لديك الكروم. يمكنك دمجه في نغمات دافئة وترابية وطبيعية وسيعمل تمامًا.”