قل وداعًا لجميع الأجهزة الذهبية: هذه اللمسات المعدنية تسيطر على مساحات المطبخ

تقترن الأجهزة الذهبية بأدب مع الألوان الأرضية الغنية والنابضة بالحياة التي استمرت في السيطرة طوال أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، قد يشعر البعض بالقلق من أن الأجهزة الذهبية في منزلهم تبدو رخيصة أو لديهم مخاوف من أنها ستصبح قديمة قريبًا، حتى لو كانوا يحبونها. وفي كلتا الحالتين، من الآمن أن نقول إن مظهر الأجهزة الذهبية بالكامل قد قضى وقته في الشمس. معدن آخر غير متوقع ينتظر بفارغ الصبر وراء الكواليس. في حين قد يقول البعض أنه لم يغادر أبدًا، فقد لاحظ العديد من المصممين أن الكروم والمعادن الأخرى ذات الألوان الباردة تزحف مرة أخرى إلى التصميم الداخلي، خاصة في المطابخ.
يمكن القول إن الكروم الكلاسيكي عبارة عن تشطيب يشبه المرآة يضفي مظهرًا نظيفًا ونقيًا بشكل خاص. رائعة لإضفاء المزيد من الضوء في الفضاء، كما أنها لا تتطور إلى طبقة عتيقة وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة. قد يتردد بعض القراء في فكرة وجود الكروم في المطبخ، متذكرين خطوط تجميع المطاعم، أو الجزر الشبيهة بالمستشفيات، أو الكافيتريات غير المريحة. لكن سمسارة العقارات في لوس أنجلوس كاتي كاتانيو توفر بعض الراحة للمتابعين المتخوفين على TikTok، “ليس عليك القيام بالحداثة الصارخة لمجرد أن لديك الكروم. يمكنك دمجه في نغمات دافئة وترابية وطبيعية وسيعمل تمامًا.”
دمج القطع المعدنية الأخرى في مطبخك
إذا لم يكن الكروم هو الشيء الذي تفضله تمامًا، فإن التشطيبات الأخرى تطارد أيضًا أضواء الذهب. يوفر الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والنيكل طريقة يسهل الوصول إليها لاحتضان الاتجاه المعدني الرائع دون جعل مطبخك يبدو وكأنه جسم غامض، كما يقول المصمم Phoenix Gray (عبر TikTok)، “إن الشيء العظيم في هذا اللون المصقول هو أنه رائع جدًا بحيث يتماشى بشكل جميل للغاية عندما تضعه جنبًا إلى جنب مع لمسة نهائية دافئة.”
على الرغم من أن جميع أدوات المطبخ الذهبية قد تكون خارج الخدمة، إلا أن هذا لا يعني أنها ستتركنا تمامًا. قد تصمد النغمات الناعمة مثل الذهب المصقول والشمبانيا أمام اختبار الزمن، لأنها أقل عدوانية قليلاً من التشطيبات الذهبية والنحاسية الداكنة التي كانت رائجة. تكمل درجات اللون الذهبي الناعم أيضًا التشطيبات الأخرى – والمعادن المختلطة – ولكن إذا كنت ستستخدم ميزات معدنية وذهبية مختلطة، فتجنب هذه الأخطاء.
قبل أن تنفق المئات على الحنفيات والأجهزة المعدنية اللامعة، ابحث عن طرق صغيرة لدمجها. يعد تبديل مقابض الأدراج ومقابض الخزانات أحد أسهل الطرق لمنح مطبخك ترقية بميزانية محدودة – ولكن لا تقلل من تأثيرها. ستبدو المعادن مثل الكروم رائعة بجانب ألوان الخزانات الكلاسيكية مثل الأبيض أو الفحمي، ولكنها تبدو ملفتة للنظر بشكل خاص مع ألوان الجدران والخزانات الترابية الرائجة اليوم، مثل الأخضر الزمردي، أو الياقوت العميق، أو التبغ البرقوق، أو الجوز الطبيعي. أولئك الذين يحبون المطبخ الحديث والبسيط سيكون لديهم وقت أسهل للوقوع في هذا الاتجاه المعدني الرائع.