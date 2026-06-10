قل وداعًا لرفوف المناشف المملة – هذا الاكتشاف القديم الذي يعود إلى الثمانينيات هو طريقة رائعة لتعليق المناشف وتخزينها

يحب الكثير منا أن تكون مناشف الحمام الناعمة معلقة بالقرب منهم، لكن رفوف المناشف العادية قد تبدو أكثر نفعية من التصميم المتقدم. إذا كنت تريد طريقة لطيفة لتعليق مناشف الحمام، فقد تكون سلة الخوص حلاً غير متوقع. من خلال تعليق سلة الخوص على الحائط، يمكنك استخدام المقبض كحامل للمناشف. بعد ذلك، يمكن للسلة الرئيسية أن تكون بمثابة رف صغير. الشيء الرائع في هذا الحل هو أنه بسيط إلى حد ما ويستخدم عددًا قليلاً من الأدوات. تعتبر السلال المنسوجة ذات الطراز القديم من الأشياء الشائعة إلى حد ما في متاجر التوفير، حيث كانت شائعة في الثمانينيات. في ذلك الوقت، ازدهرت جمالية الريف الإنجليزي، جاذبة عشق الناس لأسلوب الحياة الغريب. اليوم، مع الجماليات المنزلية التي تبشر بإحياء الريف، يبدو ديكور السلة اللطيف وكأنه عودة إلى الثمانينيات. على الرغم من أنه يمكنك توفير العديد من السلال العادية، إلا أن هناك بعض العلامات التجارية التي يبحث عنها محبو سلال الخوص دائمًا في متجر التوفير، والتي قد تكون أكثر ندرة.

بالطبع، هناك من يتخلى عن السلال ويلجأ إلى طريقة أكثر إبداعًا لتخزين المناشف ومناشف المناشف. بعد كل شيء، هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام سلة معلقة لمناشف اليد الخاصة بك. أولاً، قد لا يكون هذا الحل الذي يمكنك تنفيذه بنفسك مناسبًا للمستأجرين. في حين أنه من الممكن استخدام المواد اللاصقة بدلاً من المسامير أو البراغي، إلا أن سعة الوزن قد تكون عاملاً مقيدًا. أيضًا، اعتمادًا على عمق السلة، قد يكون تعليق هذا المنتج على الحائط بدلاً من شريط المناشف التقليدي ضخمًا أو يعيق الممرات في الحمامات الصغيرة.