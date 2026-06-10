قل وداعًا لرفوف المناشف المملة – هذا الاكتشاف القديم الذي يعود إلى الثمانينيات هو طريقة رائعة لتعليق المناشف وتخزينها

يحب الكثير منا أن تكون مناشف الحمام الناعمة معلقة بالقرب منهم، لكن رفوف المناشف العادية قد تبدو أكثر نفعية من التصميم المتقدم. إذا كنت تريد طريقة لطيفة لتعليق مناشف الحمام، فقد تكون سلة الخوص حلاً غير متوقع. من خلال تعليق سلة الخوص على الحائط، يمكنك استخدام المقبض كحامل للمناشف. بعد ذلك، يمكن للسلة الرئيسية أن تكون بمثابة رف صغير. الشيء الرائع في هذا الحل هو أنه بسيط إلى حد ما ويستخدم عددًا قليلاً من الأدوات. تعتبر السلال المنسوجة ذات الطراز القديم من الأشياء الشائعة إلى حد ما في متاجر التوفير، حيث كانت شائعة في الثمانينيات. في ذلك الوقت، ازدهرت جمالية الريف الإنجليزي، جاذبة عشق الناس لأسلوب الحياة الغريب. اليوم، مع الجماليات المنزلية التي تبشر بإحياء الريف، يبدو ديكور السلة اللطيف وكأنه عودة إلى الثمانينيات. على الرغم من أنه يمكنك توفير العديد من السلال العادية، إلا أن هناك بعض العلامات التجارية التي يبحث عنها محبو سلال الخوص دائمًا في متجر التوفير، والتي قد تكون أكثر ندرة.
بالطبع، هناك من يتخلى عن السلال ويلجأ إلى طريقة أكثر إبداعًا لتخزين المناشف ومناشف المناشف. بعد كل شيء، هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام سلة معلقة لمناشف اليد الخاصة بك. أولاً، قد لا يكون هذا الحل الذي يمكنك تنفيذه بنفسك مناسبًا للمستأجرين. في حين أنه من الممكن استخدام المواد اللاصقة بدلاً من المسامير أو البراغي، إلا أن سعة الوزن قد تكون عاملاً مقيدًا. أيضًا، اعتمادًا على عمق السلة، قد يكون تعليق هذا المنتج على الحائط بدلاً من شريط المناشف التقليدي ضخمًا أو يعيق الممرات في الحمامات الصغيرة.
قم بتعليق سلة على الحائط لتخزين المناشف بشكل ذكي
قبل تعليق أي سلة قديمة بدلاً من حامل المناشف، فكر في ما هو الأفضل لهذه المهمة. واحدة بمقبض قوي وفي حالة جيدة مثالية لحمل أي مناشف يد. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من عمق السلة حتى لا تتداخل مع الحركة الطبيعية للمساحة الخاصة بك. يمكن أن يؤثر العمق أيضًا على ما تقوم بتخزينه في السلة. قد تفضل أيضًا العثور على سلة ذات نسج أكثر إحكامًا لمزيد من البنية والأمان بمجرد تعليقها. ومع ذلك، فإن السلال ذات الثقوب الكبيرة بما يكفي لوضعها فوق البراغي أو المسامير يمكن أن تكون من الاعتبارات المهمة للتعليق. إذا كنت تريد شيئًا أكثر مقاومة للماء، يمكنك تخزين وعرض مناشف الحمام باستخدام قطعة خارجية بسيطة، مثل سلة خوص أو سلة منسوجة تناسب جميع الأحوال الجوية.
@cole.grace10x
سلة النوايا الحسنة هي دائمًا فكرة جيدة 🖤🫶🏼 #homedecor #homedesign #thrift #thrifting #thrifted #goodwill #goodwillfinds @Goodwill USA #homeideas #homeinspo #reuse #foryou #thriftshop #baskets #fyp #designwithme #newhome
♬ الثقة (إصدار مسرع) – زقاق المحيط
بمجرد حصولك على سلتك، يمكنك استخدام قلم رصاص ومستوى لتحديد المكان الذي تريد تعليقه فيه. أو مجرد مقلة العين ذلك! يوضح TikToker @cole.grace10x العملية باستخدام سلة عثروا عليها في أحد متاجر التوفير بسعر يقل عن 3 دولارات. ضع سلتك بحيث يكون الجانب السفلي على الحائط. ثم استخدم مطرقة ومسامير أو مثقابًا بمسامير لتعليق القطعة. قم بإنهاء الأعمال اليدوية عن طريق خفض المقبض نحو الأرض وتعليق منشفة اليد عليه. لمزيد من الأمان، يمكنك استخدام غسالة ذات براغي لمنع سقوط السلة. أو أضف المزيد من الثبات باستخدام دعامة على شكل حرف L كدعم سفلي. يمكن أن تستفيد السلال ذات النسج الأكثر إحكامًا من طرق التعليق البديلة، مثل استخدام سلك الصورة أو الأشرطة اللاصقة.