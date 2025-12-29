قل وداعًا لغمر الألوان: يعد تحديد الألوان هو اتجاه الطلاء الجديد لعام 2026

قد يرغب أصحاب المنازل الذين يبحثون عن ترقية للأسلوب في الانتباه إلى اتجاه الطلاء هذا في عام 2026 – تحديد الألوان. في حين أن غمر الألوان لا يسير في طريق الديناصورات، إلا أنه يواجه بعض المنافسة القوية. مصطلح “الحد الأقصى للألوان” صاغه بنيامين مور في عام 2025 ويكتسب شعبية. يُنظر إلى تقنية الرسم هذه على أنها حل وسط لطيف بين التأثير العالي لغمر الألوان وبساطة الغرفة ذات السقف الأبيض الأساسي والجدران الملونة. وقالت هيلين شو، مديرة التسويق لدى بنجامين مور، لـ Homes & Gardens: “إن تحديد الألوان يقدم عمقًا دقيقًا من خلال تغليف الغرفة بتدرج لوني يتكثف نحو السقف”. على عكس الغمر الذي يغطي الجدران والسقف بنفس اللون، يبدأ الغطاء بظل واحد في قاعدة الغرفة. بعد ذلك، يمكنك استخدام ظل أغمق أو أفتح من نفس عائلة الألوان لطلاء السقف، مما يمنحه مظهرًا “مغطى”. بالنسبة لبعض الأفكار، هذه هي أفضل خيارات الطلاء عند استخدام اتجاه تحديد الألوان هذا.
لتعزيز المظهر المتدرج، اختاري لوناً مشابهاً لللكنات في قاعدة الجدار وفوقه، مع مزج أكثر من لونين. الأمر الرائع أيضًا في هذا الاتجاه هو أنه لا يهم ما إذا كنت تريد أن تكون غرفتك ذات ألوان محايدة مريحة أو وفيرة من السطوع؛ يعمل تحديد الألوان مع كل شيء. قالت جيسي بروكس، مديرة المنتج في Davincified، لمارثا ستيوارت: “إنها تخلق اهتمامًا بصريًا دون أن تطغى على المساحة. وعندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تجعل الغرف تبدو أطول وأكثر صقلًا”.
جرب وضع حد أقصى للألوان في منزلك
لتنفيذ اتجاه الطلاء هذا، ابحث عن الألوان التي تحتوي على بعض العمق؛ تلك التي تجعلك تشعر بشيء ما حقًا. بينما يمكنك بالتأكيد الالتزام بالألوان المحايدة، اختر تلك التي تضيف بعض التعقيد والمزاج إلى الغرفة. فقط ضع في اعتبارك أن اللون الممل ذو الأشكال المتعددة يمكن أن يظل باهتًا. عند اختيار ظلال من نفس عائلة الألوان، تجنب القفز بعيدًا عن اللون الفاتح إلى الداكن أو العكس؛ التمسك بلونين أو ثلاثة ظلال بينهما. الفكرة الرئيسية هي تغطية السقف بظل أغمق. ومع ذلك، قد يفضل بعض الناس السير في الاتجاه الآخر. إنها المساحة الخاصة بك بعد كل شيء.
قد تستفيد الغرف الصغيرة من الألوان الفاتحة، بينما يمكن للغرف الأكبر حجمًا التعامل مع الألوان الداكنة دون جعل المساحة ضيقة. ضع في اعتبارك أن الألوان الداكنة في بعض الأحيان قد تجعل الغرفة الصغيرة تبدو أكبر. إذا كانت غرفتك ذات جدران مسطحة في الغالب، فلا يزال بإمكانك استخدام تغييرات الألوان المتدرجة على طول الجدران، ولكنك ستحتاج إلى تحديد نقطة الفصل الخاصة بك وقد تحتاج إلى التجربة للحصول على المظهر المناسب. إذا كانت الغرفة تحتوي على قالب تاجي أو ميزات أخرى تبرز من الجدران المسطحة الأساسية، فهذا يمنحك مكانًا رائعًا لتبديل الظلال. تتيح لك أنماط الألوان المتدرجة إنشاء لوحة ألوان متماسكة لمنزلك. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإن تحديد الألوان يمكن أن يجعل المساحات الضيقة، مثل الممرات، تبدو أوسع، والغرف الأقصر تبدو أطول.