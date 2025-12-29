قل وداعًا لغمر الألوان: يعد تحديد الألوان هو اتجاه الطلاء الجديد لعام 2026

قد يرغب أصحاب المنازل الذين يبحثون عن ترقية للأسلوب في الانتباه إلى اتجاه الطلاء هذا في عام 2026 – تحديد الألوان. في حين أن غمر الألوان لا يسير في طريق الديناصورات، إلا أنه يواجه بعض المنافسة القوية. مصطلح “الحد الأقصى للألوان” صاغه بنيامين مور في عام 2025 ويكتسب شعبية. يُنظر إلى تقنية الرسم هذه على أنها حل وسط لطيف بين التأثير العالي لغمر الألوان وبساطة الغرفة ذات السقف الأبيض الأساسي والجدران الملونة. وقالت هيلين شو، مديرة التسويق لدى بنجامين مور، لـ Homes & Gardens: “إن تحديد الألوان يقدم عمقًا دقيقًا من خلال تغليف الغرفة بتدرج لوني يتكثف نحو السقف”. على عكس الغمر الذي يغطي الجدران والسقف بنفس اللون، يبدأ الغطاء بظل واحد في قاعدة الغرفة. بعد ذلك، يمكنك استخدام ظل أغمق أو أفتح من نفس عائلة الألوان لطلاء السقف، مما يمنحه مظهرًا “مغطى”. بالنسبة لبعض الأفكار، هذه هي أفضل خيارات الطلاء عند استخدام اتجاه تحديد الألوان هذا.

لتعزيز المظهر المتدرج، اختاري لوناً مشابهاً لللكنات في قاعدة الجدار وفوقه، مع مزج أكثر من لونين. الأمر الرائع أيضًا في هذا الاتجاه هو أنه لا يهم ما إذا كنت تريد أن تكون غرفتك ذات ألوان محايدة مريحة أو وفيرة من السطوع؛ يعمل تحديد الألوان مع كل شيء. قالت جيسي بروكس، مديرة المنتج في Davincified، لمارثا ستيوارت: “إنها تخلق اهتمامًا بصريًا دون أن تطغى على المساحة. وعندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تجعل الغرف تبدو أطول وأكثر صقلًا”.