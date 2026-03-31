قل وداعًا لفوضى الحمام مع حقيبة التخزين المعلقة الفريدة هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

إذا لم تكن قد شاهدت أسطح حمامك منذ سنوات لأنه دائمًا ما يكون مزدحمًا بالفوضى، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم حالة التخزين لديك. سواء كان لديك حمام صغير وتحاول زيادة مساحة التخزين الخاصة بك أو كانت جميع أدراج الخزانة ممتلئة حتى الحافة (أو كليهما)، فهناك طريقة لإدارة الفوضى دون تجديد المساحة. يمكن أن تساعد هذه الأعمال اليدوية البسيطة في الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى من خلال حقيبة إبداعية معلقة على الحائط.
تُعد حقيبة التخزين الفريدة هذه طريقة رائعة للاستفادة من مساحة الجدار العمودية لتنظيم جميع الأشياء الصغيرة التي يبدو أنها تهبط في كل مكان. إنها تبدو رائعة وقابلة للتخصيص، لذا يمكنك استخدامها كقطعة مميزة لإضافة لمسة مرحة (مرحبًا، طباعة الفهد) أو مطابقة نظام الألوان الحالي لديك. يمكن تعليق هذه الحقيبة بجوار المرآة لوضع المكياج أو بجانب المرحاض لحمل منتجات النظافة. يمكنك أيضًا إنشاء العديد من حقائب اليد وتخصيص واحدة لكل فرد من أفراد العائلة، مما يؤدي إلى إنشاء جدار منظم مذهل يحمل جميع ضرورياتك.
للقيام بذلك، ستحتاج إلى قماش وآلة خياطة وشريط. تعتبر اللقطات اختيارية، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد تعليق الحقيبة مفتوحة أو القدرة على إغلاقها. إذا لم يكن لديك ماكينة خياطة، يمكنك استخدام إبرة وخيط لخياطة الحقيبة يدويًا. يمكنك أيضًا استخدام قماش إضافي بدلًا من الشريط. بالنسبة للمشابك، يمكنك خياطة المشابك المعدنية بإبرة وخيط أو استخدام المشابك البلاستيكية بالكماشة والمخرز أو أي شيء حاد آخر مثل كسارة الدرز.
كيفية صنع حقيبة تخزين معلقة للحمام
قطع قطعتين من القماش مقاس 10 × 20 بوصة؛ واحد للطبقة الخارجية والآخر للبطانة. ضعهم معًا بحيث تواجه الجوانب اليمنى بعضها البعض. قم بالخياطة حول الحواف، مع ترك فتحة بحجم 3 بوصات بالقرب من الأسفل. استخدم الفتحة لقلب القماش على الجانب الأيمن للخارج. أدخل الجزء غير المخيط إلى الداخل وقم بكيه بحيث تظل الحواف الخام للداخل. قم بقياس 8 بوصات من الأسفل ثم قم بطي القسم السفلي لأعلى لتكوين كيس. قم بالخياطة حول قسم الحقيبة المطوية، وأغلق فتحة الـ 3 بوصة المتبقية سابقًا.
إذا كنت تريد تعليق الحقيبة مفتوحة، فخذ طرفي قطعة شريط مقاس 5 بوصات أو قطعة قماش إضافية واسحبهما معًا لإنشاء حلقة. قم بخياطة الأطراف المتصلة للشريط في الجزء الخلفي من الحقيبة، على بعد حوالي نصف بوصة من الأعلى. الآن أصبحت حقيبتك المفتوحة جاهزة للتعليق.
إذا كنت تريد إغلاق الحقيبة، قم بطي اللسان العلوي لأسفل وحدد المكان الذي تريد أن يذهب إليه الكباس. إذا كنت تستخدم المشبك البلاستيكي، استخدم المخرز لعمل ثقب صغير عند العلامة، ثم اربط المشبك بالكماشة وكرر الأمر على الجانب الآخر. بدلًا من ذلك، قم بخياطة مشبك معدني بإبرة وخيط في المكان الذي صنعت فيه العلامة (دون عمل أي ثقوب) ثم قم بخياطة النصف الآخر من المشبك على الحقيبة. أغلق اللقطات معًا وقم بخياطة الشريط الملتوي على الجزء الخلفي من الحقيبة بحوالي نصف بوصة أسفل الطية.