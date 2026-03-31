قل وداعًا لفوضى الحمام مع حقيبة التخزين المعلقة الفريدة هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

إذا لم تكن قد شاهدت أسطح حمامك منذ سنوات لأنه دائمًا ما يكون مزدحمًا بالفوضى، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم حالة التخزين لديك. سواء كان لديك حمام صغير وتحاول زيادة مساحة التخزين الخاصة بك أو كانت جميع أدراج الخزانة ممتلئة حتى الحافة (أو كليهما)، فهناك طريقة لإدارة الفوضى دون تجديد المساحة. يمكن أن تساعد هذه الأعمال اليدوية البسيطة في الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى من خلال حقيبة إبداعية معلقة على الحائط.

تُعد حقيبة التخزين الفريدة هذه طريقة رائعة للاستفادة من مساحة الجدار العمودية لتنظيم جميع الأشياء الصغيرة التي يبدو أنها تهبط في كل مكان. إنها تبدو رائعة وقابلة للتخصيص، لذا يمكنك استخدامها كقطعة مميزة لإضافة لمسة مرحة (مرحبًا، طباعة الفهد) أو مطابقة نظام الألوان الحالي لديك. يمكن تعليق هذه الحقيبة بجوار المرآة لوضع المكياج أو بجانب المرحاض لحمل منتجات النظافة. يمكنك أيضًا إنشاء العديد من حقائب اليد وتخصيص واحدة لكل فرد من أفراد العائلة، مما يؤدي إلى إنشاء جدار منظم مذهل يحمل جميع ضرورياتك.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى قماش وآلة خياطة وشريط. تعتبر اللقطات اختيارية، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد تعليق الحقيبة مفتوحة أو القدرة على إغلاقها. إذا لم يكن لديك ماكينة خياطة، يمكنك استخدام إبرة وخيط لخياطة الحقيبة يدويًا. يمكنك أيضًا استخدام قماش إضافي بدلًا من الشريط. بالنسبة للمشابك، يمكنك خياطة المشابك المعدنية بإبرة وخيط أو استخدام المشابك البلاستيكية بالكماشة والمخرز أو أي شيء حاد آخر مثل كسارة الدرز.