قل وداعًا للأدراج الفوضوية: لدى ايكيا حل للحفاظ على الملابس منظمة

يعد الحفاظ على أدراج خزانة الملابس المنظمة أمرًا مثاليًا لتحقيق الكفاءة والترتيب البصري، ولكن ضمان بقاء أغراضك مطوية بشكل أنيق ليس أمرًا واقعيًا دائمًا. عندما تبحث عن هذا القميص بعينه، فمن الشائع أن تبحث في قمصانك المطوية بحثًا عنه، تاركًا وراءه فوضى من الغسيل المختلط. لحسن الحظ، هناك استخدام مبتكر لحامل أطباق OSTBIT من ايكيا والذي سيساعد في الحفاظ على نظافة أدراجك.
في حين يتم تسويق حامل لوحة OSTBIT (5.99 دولارًا) كوسيلة للحفاظ على النظام في خزائن مطبخك، فهو أداة مفتوحة، مما يجعلها مفيدة بعدة طرق (مثل ترتيب خزانة ملابسك المزدحمة بميزانية محدودة). تُظهر منشئة المحتوى على Instagram، @doitonadime، كيف تقوم OSTBIT بجلب النظام إلى أدراج خزانة الملابس الخاصة بها في مقطع فيديو قصير. تقوم بترتيب العديد من حاملات الأطباق، وتوجيهها عموديًا في الدرج لتناسب عدة حاملات، ثم تضع قمصانًا مطوية بشكل أنيق بين كل فتحة. والنتيجة هي درج مرتب ومريح للعين يُسهّل عملية استرجاع القميص دون إزعاج العناصر المجاورة. على الرغم من أن الفيديو يظهر OSTBIT أثناء العمل على القمصان، إلا أنه يمكنك أيضًا استخدامه لتخزين طماق اليوغا أو السراويل القصيرة أو غيرها من الأجزاء السفلية الرفيعة والمدمجة. لجعل العناصر مناسبة بشكل خاص في الفتحات المتاحة، جرب تقنية طي الملابس البسيطة لـ Nate Berkus للحصول على أدراج منظمة بشكل مثالي. يعد OSTBIT نفسه منتجًا تمت مراجعته بشكل كبير، حيث يمنحه العملاء متوسط 4.7 نجوم من أكثر من 1000 تقييم. يحب العملاء المظهر والجودة والأداء لهذا المنظم متعدد الاستخدامات.
ضع هذا الاختراق لاستخدامه في منزلك
قبل أن تسرع إلى ايكيا وتلتقط حامل طبق OSTBIT لأدراجك، تأكد من قياس أدراجك للتأكد من ملاءمتها. يبلغ طولها 11 بوصة وعرضها 5 بوصات وارتفاعها 3 بوصات، لذا يجب أن تستوعب العديد من أدراج خزانة الملابس. ومع ذلك، فإنه سيخدم بشكل أفضل أولئك الذين تفتح أدراجهم بالكامل بما يكفي للوصول إلى جميع فتحات الحامل. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا الحيلة ذكي، إلا أنه قد لا يعمل بشكل جيد مع قطع الملابس الأكبر حجمًا إذا لم يكن من الممكن طي الملابس إلى حجم صغير بما يكفي لتناسب أبعاد الفتحات.
إذا كنت ترغب في النظام في أماكن أخرى من المنزل، ففكر في تركيب عدد قليل من حاملات الأطباق في أدراج أطفالك الصغار؛ يمكن أن يساعدهم ذلك في العثور بسهولة على قميصهم المفضل دون التراجع عن كل جهودك في الطي. بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا صغارًا ولكنهم كبار بما يكفي لارتداء ملابسهم بأنفسهم، حاولوا ربط القميص والملابس الداخلية والجوارب مسبقًا في حزمة مطوية بعناية، ثم أدخلوا الزي في فتحة OSTBIT لتبسيط روتينهم الصباحي.
بعيدًا عن تطبيقات خزانة غرفة النوم، يمكنك أيضًا تنظيم أدراج مطبخك في لمح البصر باستخدام OSTBIT. تنص إحدى تعليقات العملاء على موقع IKEA على الويب على ما يلي: “لقد استخدمت هذا لحمل مناشف اليد وغسل الخرق. إنها تبدو أجمل بكثير من مجرد طيها.” كتب مراجع آخر: “أنت لا تدرك مدى فائدتها حتى تبدأ في استخدامها في جميع أنحاء منزلك.” إذا كانت هناك أدراج أكثر تنظيمًا في قائمة أمنياتك، فقد يكون اختبار OSTBIT لهذا التطبيق مسعى جديرًا بالاهتمام.