قل وداعًا للأدراج الفوضوية: لدى ايكيا حل للحفاظ على الملابس منظمة

قبل أن تسرع إلى ايكيا وتلتقط حامل طبق OSTBIT لأدراجك، تأكد من قياس أدراجك للتأكد من ملاءمتها. يبلغ طولها 11 بوصة وعرضها 5 بوصات وارتفاعها 3 بوصات، لذا يجب أن تستوعب العديد من أدراج خزانة الملابس. ومع ذلك، فإنه سيخدم بشكل أفضل أولئك الذين تفتح أدراجهم بالكامل بما يكفي للوصول إلى جميع فتحات الحامل. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا الحيلة ذكي، إلا أنه قد لا يعمل بشكل جيد مع قطع الملابس الأكبر حجمًا إذا لم يكن من الممكن طي الملابس إلى حجم صغير بما يكفي لتناسب أبعاد الفتحات.

إذا كنت ترغب في النظام في أماكن أخرى من المنزل، ففكر في تركيب عدد قليل من حاملات الأطباق في أدراج أطفالك الصغار؛ يمكن أن يساعدهم ذلك في العثور بسهولة على قميصهم المفضل دون التراجع عن كل جهودك في الطي. بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا صغارًا ولكنهم كبار بما يكفي لارتداء ملابسهم بأنفسهم، حاولوا ربط القميص والملابس الداخلية والجوارب مسبقًا في حزمة مطوية بعناية، ثم أدخلوا الزي في فتحة OSTBIT لتبسيط روتينهم الصباحي.

بعيدًا عن تطبيقات خزانة غرفة النوم، يمكنك أيضًا تنظيم أدراج مطبخك في لمح البصر باستخدام OSTBIT. تنص إحدى تعليقات العملاء على موقع IKEA على الويب على ما يلي: “لقد استخدمت هذا لحمل مناشف اليد وغسل الخرق. إنها تبدو أجمل بكثير من مجرد طيها.” كتب مراجع آخر: “أنت لا تدرك مدى فائدتها حتى تبدأ في استخدامها في جميع أنحاء منزلك.” إذا كانت هناك أدراج أكثر تنظيمًا في قائمة أمنياتك، فقد يكون اختبار OSTBIT لهذا التطبيق مسعى جديرًا بالاهتمام.